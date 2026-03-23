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Política

Tomás Gálvez es el nuevo fiscal de la Nación para el periodo 2026-2029

Con 3 votos a favor, la Junta de Fiscales Supremos (JFS) eligió a Tomás Gálvez como nuevo fiscal de la Nación en reemplazo de la destituida e inhabilitada Delia Espinoza. Anteriormente, Gálvez desactivó los Equipos Especiales del Ministerio Público.

Tomás Gálvez se desempeñaba como fiscal interino desde septiembre del año pasado. Foto: composición LR
Tomás Gálvez se desempeñaba como fiscal interino desde septiembre del año pasado. Foto: composición LR

La Junta de Fiscales Supremos (JFS) eligió a Tomás Aladino Gálvez como el nuevo fiscal de la Nación para el periodo 2026-2029 con opción a dos años de extensión. La elección de Gálvez se tomó con 3 votos a favor a la JFS, mientras que dos votaron en contra.

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Gálvez se venía desempeñando como el titular interino del Ministerio Público desde septiembre del 2025 en lugar de Delia Espinoza, quien fue destituida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por no haber respuesto a Patricia Benavides en el cargo en junio del año pasado.Desde el sector político, Espinoza fue inhabilitada por 10 años por el Congreso.

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En sesión extraordinaria, la Junta de Fiscales Supremos acordó elegir al fiscal supremo titular Tomás Aladino Gálvez Villegas, como fiscal de la nación para el periodo 2026–2029. Foto: Fiscalía

En sesión extraordinaria, la Junta de Fiscales Supremos acordó elegir al fiscal supremo titular Tomás Aladino Gálvez Villegas, como fiscal de la nación para el periodo 2026–2029. Foto: Fiscalía

La elección del nuevo fiscal de la Nación se dio luego de que la misma JNJ confirmara la destitución de Espinoza como miembro del Ministerio Público.

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