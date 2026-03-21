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Sociedad

Sospechoso del triple asesinato en combi de 'Los Rojitos' visitaba a delincuentes en penales, revela la PNP

El general Víctor Revoredo confirmó que el sospechoso falsificaba su asistencia universitaria y visitaba a internos vinculados a delitos graves, como extorsión y secuestro. Además, se le atribuye el suministro de armas a organizaciones delictivas.

Revelan vínculos del principal sospechoso del triple asesinato con bandas criminales y suministro de armas
Revelan vínculos del principal sospechoso del triple asesinato con bandas criminales y suministro de armas | La República

Nuevos detalles surgen en la investigación sobre el triple asesinato en una combi de la empresa de transporte Los Rojitos ocurrido el pasado 17 de marzo en San Juan de Miraflores. La Policía Nacional informó que el principal sospechoso del crimen tenía vínculos con delincuentes recluidos en penales y estaba involucrado en el suministro de armas.

El general Víctor Revoredo señaló que las diligencias realizadas por la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones permitieron determinar que visitaba internos en establecimientos penitenciarios vinculados a extorsión y otros delitos graves.

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Según explicó, familiares aseguraron que el joven asistía a una universidad. Sin embargo, la investigación policial descartó esa versión. “Se han hecho las verificaciones y ya no concurría a la universidad. Más bien se ha encontrado que acudía a establecimientos penitenciarios”, indicó Revoredo.

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De acuerdo con la investigación, habría realizado visitas al penal de San Juan de Lurigancho, donde se reunió con internos vinculados a organizaciones criminales dedicadas a la extorsión. Las pesquisas también indican que mantenía contacto con delincuentes dentro del sistema penitenciario. Uno de ellos sería un sujeto apodado “Pitbull”, investigado por secuestro y extorsión.

Delincuente suministraba armas a tres bandas criminales

La PNP también sostiene que habría adquirido este tipo de armamento que luego alquilaba, una práctica ilegal al tratarse de suministro de material para actividades delictivas. “Él mismo ha indicado que compró dos pistolas. Según su versión, las habría adquirido para brindar seguridad, pero reconoce que las alquiló”, precisó el general.

Las autoridades consideran que estas acciones forman parte de una red de abastecimiento utilizada por bandas dedicadas a ataques armados, sicariato y extorsión contra empresas de transporte público.

“No queda la menor duda de que esta persona es integrante de una banda que suministra armas de fuego de gran lesividad balística a la organización conocida como Los Trujillanos, remanente de los grupos de Trujillo, como La Nueva Generación y La Federación”, recalcó.

Sospechoso debe responder por siete crímenes

Revoredo también reveló que el detenido no solo es investigado por crimen contra Los Rojitos, sino que deberá enfrentar cargos por otros casos de sicariato. “No solo en este caso tiene que responder, también deberá responder por siete sicariatos adicionales”, indicó.

Mientras tanto, la Policía continúa con las diligencias técnicas, entre ellas pericias antropométricas y análisis forenses, para confirmar la participación del sospechoso en el triple asesinato.

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