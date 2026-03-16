HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Fallece Napoleón Becerra: ¿Y su candidatura? | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Presuntos extorsionadores asesinan a joven mototaxista de 23 años frente a su casa en Carabayllo

Familiares del fallecido señalaron que no recibía amenazas, aunque manifestaron que varias empresas de mototaxis deben de pagar cupos para poder trabajar.

Joven fue sorprendido por sicarios que lo asesinaron en los exteriores de su casa en Carabayllo.
Joven fue sorprendido por sicarios que lo asesinaron en los exteriores de su casa en Carabayllo. | Foto: composición LR / Exitosa Noticias

Un joven de 23 años que se dedicaba a prestar el servicio de mototaxi perdió la vida a manos de dos presuntos extorsionadores en la puerta de su casa. La víctima, Julio César Enrique Cárdenas, se encontraba en el frontis de su vivienda, en la avenida Miraflores, en Carabayllo, dispuesto a salir a trabajar, pero fue interceptado por sujetos armados que le dispararon y le causaron la muerte de inmediato.

El ataque ocurrió a las 5.00 a. m., cuando el conductor se preparaba para iniciar su jornada laboral. Testigos indicaron a Exitosa Noticias que los agresores llegaron hasta el inmueble y abrieron fuego a corta distancia. Tras el atentado, el joven quedó tendido en el suelo, mientras vecinos y familiares trataban de socorrerlo.

TE RECOMENDAMOS

TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Mototaxistas duermen en grifos de SJL ante escasez de GLP: “No sabemos si llegará la cisterna"

lr.pe

Extorsiones a mototaxistas en Carabayllo generan temor entre conductores

De acuerdo con allegados del fallecido, el trabajador no había comentado recibir intimidaciones directas. Sin embargo, mencionaron que diferentes asociaciones de mototaxis que operan en ese sector estarían bajo presión de delincuentes que exigen pagos periódicos para permitirles circular.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La familia sostiene que el cobro de cupos se volvió una práctica cada vez más frecuente en varios paraderos de transporte menor de Carabayllo. Conductores del área relataron que estas organizaciones delictivas contactan a choferes o dueños de unidades para exigir dinero a cambio de no atentar contra ellos.

PUEDES VER: Cae el 'Chato Choco' sicario de colectiveros que se escondía en Carabayllo para evitar ser asesinado por sus rivales

lr.pe

Policía investiga crimen de mototaxista ante falta de cámaras de seguridad

Efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta la escena para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes. Los agentes recogieron indicios y tomaron declaraciones con el objetivo de ubicar a quienes perpetraron el homicidio. No obstante, uno de los principales obstáculos para el avance del caso sería la ausencia de cámaras de vigilancia en ese tramo de la avenida Miraflores.

Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), el Perú cerró 2025 con 2.213 delitos contra la vida, lo que equivale a un promedio de 6,07 homicidios cada día. Durante el corto periodo de José Jerí en la presidencia se reportaron 570 asesinatos. En el gobierno interino de José María Balcázar se han contabilizado 128 asesinatos a nivel nacional, con una media que supera los seis casos diarios.

Notas relacionadas
En 15 segundos y a sangre fría, así un sicario mató a un agente de seguridad del Poder Judicial

En 15 segundos y a sangre fría, así un sicario mató a un agente de seguridad del Poder Judicial

LEER MÁS
Puente Nuevo: adolescente encara a presunto extorsionador que exigía S/5 de cupo a su padre chofer de transporte público

Puente Nuevo: adolescente encara a presunto extorsionador que exigía S/5 de cupo a su padre chofer de transporte público

LEER MÁS
El transporte en crisis por factores externos, y precio de combustibles

El transporte en crisis por factores externos, y precio de combustibles

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Presta atención! Este 16 de marzo Pluz Energía suspenderá el servicio de luz en 4 distritos de Lima: revisa si tu zona será afectada

¡Presta atención! Este 16 de marzo Pluz Energía suspenderá el servicio de luz en 4 distritos de Lima: revisa si tu zona será afectada

LEER MÁS
Reconocido productor de eventos es asesinado fuera de local Imperial de Pro en San Martín de Porres

Reconocido productor de eventos es asesinado fuera de local Imperial de Pro en San Martín de Porres

LEER MÁS
Fiscalía incauta barra de oro valorizada en más de 2,5 millones de soles que iba a ser enviada a la India: sería producto de minería ilegal

Fiscalía incauta barra de oro valorizada en más de 2,5 millones de soles que iba a ser enviada a la India: sería producto de minería ilegal

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lista de ingresantes UNSA 2026: link oficial para ver resultados del proceso de admisión ordinario II Fase

Reniec amplía horario en Lima: estas cuatro agencias atenderán hasta las 7:45 p. m. para reducir colas

Conferencia de Mano Menezes EN VIVO HOY: DT revelará lista de convocados de selección peruana para los amistosos

Sociedad

Lista de ingresantes UNSA 2026: link oficial para ver resultados del proceso de admisión ordinario II Fase

Reniec amplía horario en Lima: estas cuatro agencias atenderán hasta las 7:45 p. m. para reducir colas

¡Presta atención! Este 16 de marzo Pluz Energía suspenderá el servicio de luz en 4 distritos de Lima: revisa si tu zona será afectada

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Chile llegó con maquinaria pesada militar a frontera con Tacna para la construcción de "escudo fronterizo"

¿Cuánto es la multa si no voto en las Elecciones Generales del 12 de abril?

Elecciones 2026: lo bueno, lo malo y lo peor de seis candidatos presidenciales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025