Presuntos extorsionadores asesinan a joven mototaxista de 23 años frente a su casa en Carabayllo

Joven fue sorprendido por sicarios que lo asesinaron en los exteriores de su casa en Carabayllo. | Foto: composición LR / Exitosa Noticias

Joven fue sorprendido por sicarios que lo asesinaron en los exteriores de su casa en Carabayllo. | Foto: composición LR / Exitosa Noticias

Un joven de 23 años que se dedicaba a prestar el servicio de mototaxi perdió la vida a manos de dos presuntos extorsionadores en la puerta de su casa. La víctima, Julio César Enrique Cárdenas, se encontraba en el frontis de su vivienda, en la avenida Miraflores, en Carabayllo, dispuesto a salir a trabajar, pero fue interceptado por sujetos armados que le dispararon y le causaron la muerte de inmediato.

El ataque ocurrió a las 5.00 a. m., cuando el conductor se preparaba para iniciar su jornada laboral. Testigos indicaron a Exitosa Noticias que los agresores llegaron hasta el inmueble y abrieron fuego a corta distancia. Tras el atentado, el joven quedó tendido en el suelo, mientras vecinos y familiares trataban de socorrerlo.

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Extorsiones a mototaxistas en Carabayllo generan temor entre conductores

De acuerdo con allegados del fallecido, el trabajador no había comentado recibir intimidaciones directas. Sin embargo, mencionaron que diferentes asociaciones de mototaxis que operan en ese sector estarían bajo presión de delincuentes que exigen pagos periódicos para permitirles circular.

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La familia sostiene que el cobro de cupos se volvió una práctica cada vez más frecuente en varios paraderos de transporte menor de Carabayllo. Conductores del área relataron que estas organizaciones delictivas contactan a choferes o dueños de unidades para exigir dinero a cambio de no atentar contra ellos.

Policía investiga crimen de mototaxista ante falta de cámaras de seguridad

Efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta la escena para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes. Los agentes recogieron indicios y tomaron declaraciones con el objetivo de ubicar a quienes perpetraron el homicidio. No obstante, uno de los principales obstáculos para el avance del caso sería la ausencia de cámaras de vigilancia en ese tramo de la avenida Miraflores.

Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), el Perú cerró 2025 con 2.213 delitos contra la vida, lo que equivale a un promedio de 6,07 homicidios cada día. Durante el corto periodo de José Jerí en la presidencia se reportaron 570 asesinatos. En el gobierno interino de José María Balcázar se han contabilizado 128 asesinatos a nivel nacional, con una media que supera los seis casos diarios.