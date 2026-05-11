HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
Espectáculos

Melcochita es ampayado muy cariñoso con joven de 22 años en discoteca: pasaron la noche juntos

Magaly Medina mostró impactantes imágenes de Melcochita, de 90 años, abrazado y tomado de la mano con una joven que, según el cómico, es su enfermera personal y además amiga de su expareja Monserrat Seminario.

Melcochita viene de anunciar el fin de su matrimonio con Monserrat Seminario. Foto: Composición LR/ATV.
Melcochita viene de anunciar el fin de su matrimonio con Monserrat Seminario. Foto: Composición LR/ATV.
Escuchar
Resumen
Compartir

Melcochita, de 90 años, habría dejado en el olvido a su todavía esposa, Monserrat Seminario, tras ser ampayado el último fin de semana muy cariñoso con una joven de 22 años identificada como Heydi Amado Gálvez, quien además sería amiga de la madre de sus hijas.

Según las imágenes emitidas por 'Magaly TV: la firme', ambos fueron captados tomados de la mano mientras ella se recostaba sobre el pecho del humorista a las 4.00 a. m. en una conocida discoteca salsera. Pero eso no fue todo. Los dos pasaron la noche juntos, ya que, de acuerdo con la versión del propio comediante, la joven sería su enfermera personal y actualmente convive con él en su nuevo departamento de soltero.

PUEDES VER: Melcochita denuncia a Monserrat Seminario por no devolverle su carro de USD 25.000 y se lamenta: "Todo lo que ganaba se lo daba"

lr.pe

Melcochita habla de jovencita de 22 años con la que fue ampayado

Tras emitir las imágenes de su ampay, Melcochita se enlazó telefónicamente con el programa de Magaly Medina para pronunciarse. Aclaró que no mantiene una relación sentimental con la joven de 22 años y afirmó que ella es únicamente su enfermera personal, encargada de cocinarle y darle sus medicamentos, por lo que se queda a dormir con él en su departamento.

Un reportero de 'Magaly TV: la firme' abordó a la muchacha, quien respaldó la versión del cómico y aseguró que trabaja como su enfermera personal. Según explicó, debido a los 90 años del artista, necesita permanecer junto a él 24 horas al día para asistirlo en todo lo que requiera.

PUEDES VER: Melcochita impacta al presentar su nuevo departamento de soltero tras separarse de Monserrat Seminario

lr.pe

Monserrat Seminario explota contra su amiga y contra Melcochita

El programa de ATV también buscó la versión de Monserrat Seminario y se dio con la sorpresa de que Heydi Amado es una de las grandes amigas de la piurana. Ella aseguró que la joven vivía con ella en su departamento y que siempre intentó involucrarse en su relación con Melcochita.

Además, descartó tajantemente la versión de que Heydi sea la enfermera del padre de sus hijas y afirmó que, en realidad, es su amante. “Es su nueva mujer. Yo ya lo sabía. Ella vivía en mi departamento y yo le decía ‘hija’.

Monserrat también sostuvo que el romance entre la joven y el experimentado sonero habría comenzado desde que él decidió abandonar la vivienda donde convivía con ella y sus hijas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Melcochita denuncia a Monserrat Seminario por no devolverle su carro de USD 25.000 y se lamenta: "Todo lo que ganaba se lo daba"

Melcochita denuncia a Monserrat Seminario por no devolverle su carro de USD 25.000 y se lamenta: "Todo lo que ganaba se lo daba"

LEER MÁS
Melcochita impacta al presentar su nuevo departamento de soltero tras separarse de Monserrat Seminario

Melcochita impacta al presentar su nuevo departamento de soltero tras separarse de Monserrat Seminario

LEER MÁS
Melcochita enfurece y se niega a dar los S/20.000 de pensión que exige Monserrat Seminario: "Ahora tiene que trabajar"

Melcochita enfurece y se niega a dar los S/20.000 de pensión que exige Monserrat Seminario: "Ahora tiene que trabajar"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Actor Brando Gallesi, exfigura de América Televisión, impacta al pedir dinero tras quedarse sin ahorros: “No estoy pidiendo mucho”

Actor Brando Gallesi, exfigura de América Televisión, impacta al pedir dinero tras quedarse sin ahorros: “No estoy pidiendo mucho”

LEER MÁS
Streamer Ángel Ramírez sufre golpiza en discoteca y termina herido tras corte en la frente

Streamer Ángel Ramírez sufre golpiza en discoteca y termina herido tras corte en la frente

LEER MÁS
Makanaky es detenido por la policía por caso vinculado a Jonathan Maicelo y mánager se pronuncia: "Le ha salido su requisitoria"

Makanaky es detenido por la policía por caso vinculado a Jonathan Maicelo y mánager se pronuncia: "Le ha salido su requisitoria"

LEER MÁS
Hija de Jessica Newton grita su amor por deportista con romántico mensaje en redes: "Gracias por tu forma de cuidarme"

Hija de Jessica Newton grita su amor por deportista con romántico mensaje en redes: "Gracias por tu forma de cuidarme"

LEER MÁS
Christian Cueva afirma que sus hijos con Pamela López vivieron alienación parental y sorprende al mostrar prueba en ‘Amor y Fuego’

Christian Cueva afirma que sus hijos con Pamela López vivieron alienación parental y sorprende al mostrar prueba en ‘Amor y Fuego’

LEER MÁS
Christian Cueva habla por primera vez sobre polémica foto con Rosangela Espinoza en cuarto de un hotel: “Asumo mis errores”

Christian Cueva habla por primera vez sobre polémica foto con Rosangela Espinoza en cuarto de un hotel: “Asumo mis errores”

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025