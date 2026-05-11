Melcochita es ampayado muy cariñoso con joven de 22 años en discoteca: pasaron la noche juntos

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Melcochita, de 90 años, habría dejado en el olvido a su todavía esposa, Monserrat Seminario, tras ser ampayado el último fin de semana muy cariñoso con una joven de 22 años identificada como Heydi Amado Gálvez, quien además sería amiga de la madre de sus hijas.

Según las imágenes emitidas por 'Magaly TV: la firme', ambos fueron captados tomados de la mano mientras ella se recostaba sobre el pecho del humorista a las 4.00 a. m. en una conocida discoteca salsera. Pero eso no fue todo. Los dos pasaron la noche juntos, ya que, de acuerdo con la versión del propio comediante, la joven sería su enfermera personal y actualmente convive con él en su nuevo departamento de soltero.

Melcochita habla de jovencita de 22 años con la que fue ampayado

Tras emitir las imágenes de su ampay, Melcochita se enlazó telefónicamente con el programa de Magaly Medina para pronunciarse. Aclaró que no mantiene una relación sentimental con la joven de 22 años y afirmó que ella es únicamente su enfermera personal, encargada de cocinarle y darle sus medicamentos, por lo que se queda a dormir con él en su departamento.

Un reportero de 'Magaly TV: la firme' abordó a la muchacha, quien respaldó la versión del cómico y aseguró que trabaja como su enfermera personal. Según explicó, debido a los 90 años del artista, necesita permanecer junto a él 24 horas al día para asistirlo en todo lo que requiera.

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Monserrat Seminario explota contra su amiga y contra Melcochita

El programa de ATV también buscó la versión de Monserrat Seminario y se dio con la sorpresa de que Heydi Amado es una de las grandes amigas de la piurana. Ella aseguró que la joven vivía con ella en su departamento y que siempre intentó involucrarse en su relación con Melcochita.

Además, descartó tajantemente la versión de que Heydi sea la enfermera del padre de sus hijas y afirmó que, en realidad, es su amante. “Es su nueva mujer. Yo ya lo sabía. Ella vivía en mi departamento y yo le decía ‘hija’.

Monserrat también sostuvo que el romance entre la joven y el experimentado sonero habría comenzado desde que él decidió abandonar la vivienda donde convivía con ella y sus hijas.