Las autoridades buscan comparar las características físicas del acusado con las del asesino, registrado por las cámaras de seguridad, para determinar responsabilidades. | Foto: composición LR/Latina.

Las autoridades buscan comparar las características físicas del acusado con las del asesino, registrado por las cámaras de seguridad, para determinar responsabilidades. | Foto: composición LR/Latina.

Junior Wilfredo Huamaní Tapia (28), principal sospechoso del ataque armado contra una combi de la empresa 'Los Rojitos', que dejó tres muertos en San Juan de Miraflores (SJM), fue trasladado al lugar de los hechos para participar en una diligencia crucial dirigida por la Policía Nacional del Perú (PNP). La pericia antropométrica se realizó en la intersección de las avenidas Cáceres y Miguel Iglesias, donde ocurrió el atentado.

El investigado recreó los movimientos del agresor siguiendo las instrucciones de los oficiales, quienes buscan comparar su contextura física y desplazamientos con los registrados por las cámaras de seguridad. Vestido con ropa similar a la del asesino—buzo gris, casaca negra con capucha y gorra blanca—, caminó por la zona, cruzó la calle y ejecutó la secuencia del homicidio, a pesar de que sigue rechazando su implicación en el crimen.

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Análisis de movimientos y características físicas

Durante la diligencia, la PNP le pidió a Huamaní Tapia replicar acciones específicas captadas en video, como flexionar las rodillas, extender los brazos y apuntar hacia el lugar donde se encontraba el vehículo en el momento del asalto. Todo fue registrado con fotografías, grabaciones y tomas aéreas con dron, con el propósito de obtener pruebas que permitan contrastar sus características físicas con las del autor del ataque.

Como parte del procedimiento técnico, el sospechoso llevó puntos amarillos adheridos a su vestimenta, que serán utilizados para realizar mediciones precisas del cuerpo, incluidas las proporciones del tronco y la cabeza. Estas serán comparadas también con las imágenes previas al atentado, donde se observa al homicida desplazándose varios metros antes de cometer los disparos.

Intento de coartada y armas desaparecidas

Huamaní Tapia permanece detenido en la sede de la Dirincri, en la avenida España, mientras avanzan las pesquisas. Según fuentes policiales, habría intentado construir una coartada al declarar que posee dos armas de fuego registradas a su nombre, pero que las empeñó días antes del delito, por lo que asegura desconocer su paradero actual.

Este argumento está siendo verificado por las autoridades, quienes buscan establecer si dichas armas están relacionadas con el caso, que resultó en la muerte de tres personas.

Cabe destacar que el principal sospechoso es primo de Jesús José Manuel Gastañadui Tapia, alias 'Pitbull', miembro de la banda Los Trujillanos y a quien se le investiga por al menos 18 asesinatos en el norte del país y otros 10 crímenes en Lima. Según información oficial, el hoy acusado lo había visitado anteriormente en prisión.

‘Rojitos’ con temor tras el atentado

Tras varios días de paralización total, solo el 40% de las unidades retomó sus operaciones, en medio de un ambiente de temor entre conductores y trabajadores.

La reactivación de los buses se dio tras la reciente captura del presunto autor, lo que ha generado una sensación relativa de alivio, aunque las investigaciones siguen en curso.

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