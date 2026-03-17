Sicario confiesa que Los Mexicanos, La Federación y Los Dessa son una misma banda criminal

Alias Barfbas y Oliva fueron capturados en el Callao. Él confesó como operaba la banda de extorsionadores.

Alias Barfbas y Oliva fueron capturados en el Callao. Él confesó como operaba la banda de extorsionadores.

Hasta hoy se creía que la presencia de criminales Los Dessa, Los Mexicanos y La Federación, responsables de extorsiones y de varios homicidios en diferentes puntos de Lima y Callao, eran bandas criminales que operaban por su cuenta. Sin embargo, se trata de una misma organización que toma esos nombres para confundir y despistar a la policía.

Así quedó demostrado tras la captura de una pareja de delincuentes venezolanos dedicados a cometer estos delitos. Uno de ellos terminó confesando todo y delató al presunto cabecilla de esa red en Lima, quien ahora se encontraría en Venezuela.

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Durante su manifestación aseguró que este sujeto –miembro del Tren de Aragua, cuya identidad se mantiene en reserva por estrategia– trabajó como chofer en distintas empresas de transporte que eran extorsionadas, tal como quedó registrado en los mensajes de WhatsApp en los teléfonos celulares que les incautó la policía.

A Bryam Alexander Campos Zárate (29), alias Barbas, y a Joanys Norelys Andueza Garmendía (29), alias Oliva, los intervinieron en la intersección de la avenida José Gálvez con Pedro Segura, en el Callao.

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‘Barbas’ confesó que se encuentra en nuestro país desde hace cuatro meses y que cuando llegó a Lima se contactó con “chofer” quien le mandó a grabar las amenazas. “Hacía lo que él me decía”, indicó.

-¿Y él por qué no hablaba?, le preguntó el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal.

“Porque le conocían la voz, él trabajaba en estas empresas como chofer”, respondió.

-¿Y las armas dónde están?

“Él se las llevó, ya las vendió.

TENÍAN EN LA MIRA A 4 EMPRESAS

Las investigaciones han determinado que estos sujetos integraban la misma banda que extorsionaban a las empresas de transportes Etmosa, La 60, El Chino, Santa Catalina, entre otras.

A estos grupos –que es uno solo- se les atribuyen crímenes atroces contra choferes.

El general Revoredo explicó a La República que esta organización se dedicaba en un principio a la extorsión en Venezuela, desde donde extendió sus operaciones en los últimos años con el tráfico de drogas, secuestros y trata de personas.

“Salen de Venezuela por dos razones, una de ellas es buscando mejores mercados delictivos, es decir, donde los secuestros, las extorsiones y el microtráfico les redunden mayores ganancias, pero luego van a Lima, Perú, que es el sitio de mayor movimiento económico”, agregó.

El oficial PNP indicó que la mujer era quien realizaba los cobros a través de Yape y de cuentas bancarias. El dinero era enviado a Venezuela y también a México.

Revoredo señaló que a mérito de acciones propias de la función de la Dirincri, personal de la División de Robos pudo ubicar a los integrantes de esta banda criminal que se identificaban como Los Dessa, Los Mexicanos y La Federación.

“Se les encontró recibiendo el dinero producto de la extorsión de las empresas de transporte público en la modalidad de cuenta receptora”, manifestó.

También explicó que los detenidos cumplen la función en la banda de ser los operativos criminales quienes fijan a sus blancos objetivos, cometen los atentados, sicariatos y amenazas.

“La mujer da la cuenta receptora y a su vez lleva las cartas de amenazas”, afirmó Revoredo.

A los detenidos se les incautó cuatro equipos celulares, 40 proyectiles de armas de fuego, calibre 9 milímetros y 20 bolsas ziploc con marihuana.

AMENAZAS Y NÚMEROS IDENTIFICADOS

Uno de los números utilizados para comunicarse es el +51 931 124 480 (Mz). Desde esta cuenta envió mensajes como “Mira maldito Pedro, ahí tienes tu casa prendida en candela para que veas que no estamos jugando, la próxima son tus hijos. Atte Los Mexicanos.

También amenazas como “tienes 30 minutos para que deposites, si no lo mato”, “pensaste que te ibas a librar de nosotros”, “te dije que mi gente te va a secuestrar a tus choferes”.

Otro número usado es el +52 55 4966 2834 (código de México). Desde esta cuenta amenazaron el mismo dueño de la empresa de transporte. “Mira Pedro, tú estás jugando con tu suerte, dijiste dos horas no haz depositado nada, que coño te pasa a ti, o quieres que te tiremos una granada y te explotamos tu casa para que tu veas que esto no es juego, mano”.

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Otro número empleado es el +57 311 2064171: “Por lo menos El Gordo está buscando que solucionar el problema, es más hombre y quiere afrontar un problema que es suyo”.

“Buenas tardes, trabajen tranquilos ya el señor Pedro Minas salió del problema con nosotros, cumplió. Trabajen fino. Ya Pedro quedamos fino, trabajen nomas”

Otro día, desde el mismo +57 311 2064171 enviaron estos mensajes: “Ojo, chofer que pesquemos de Pedro Mina en la ruta hay que meterle el taladro (subametralladora UZI) ya saben, Atte. La Federación.

Ese mismo día el empresario transportista le respondió: “Señor, buenos días, ya estoy yendo a depositar, no le haga daño a mis choferes”.

“Coordine con su chofer El Gordo, él tiene más seriedad que ud”, fue la respuesta.