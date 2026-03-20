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Sociedad

Los lazos de sangre que unen a los acusados de crímenes por extorsión

El mismo ADN corre entre Junior Huamani, principal sospechoso de asesinar a chofery dos pasajeras en San de Miraflores, y su primo Jesús Gastañadui, alias Pitbull, miembro de la banda criminal Los Trujillanos, quien habría recibido la visita del primero en prisión, según la Policía.

Investigan a principal sospechoso del triple asesinato en San Juan de Miraflores.
Investigan a principal sospechoso del triple asesinato en San Juan de Miraflores.

El impacto de un crimen en el que murieron el conductor y dos pasajeras que viajaban en un vehículo de transporte público, llega a una profundidad que pocas veces se analiza. Junior Wilfredo Huamaní Tapia, de 28 años, principal sospechoso de disparar a las víctimas, es primo de Jesús José Manuel Gastañadui Tapia, alias 'Pitbull', miembro de la temible banda Los Trujillanos.

'Pitbull', a quien se le investiga por al menos 18 asesinatos en el norte del país y otros 10 crímenes en Lima, recibió la visita en prisión de Junior, según informaron los investigadores.

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Esta conexión, de acuerdo a la Policía, es clave para determinar los motivos del ataque contra la empresa de transporte.

Para conocer la relación y el vínculo de los acusados y una nueva relevancia que se suma al brutal hecho cometido en San Juan de Miraflores, un equipo especial de la Dirección de Investigación Criminal viene reconstruyendo esa relación.

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Y se remontaron al 15 setiembre del 2023 cuando ocurrió un atentado con explosivos en la discoteca Xander’s, lo cual evidenció las amenazas que recibía la agrupación de ‘Chechito y los Cómplices de la Cumbia’.

La Policía determinó que el autor intelectual sería Jesús José Manuel Gastañadui Tapia, alias ‘Pitbull’.

De acuerdo con la información policial el apodo que recibe Jesús José se debe a su afición a esta raza de perros y por su accionar criminal. ‘Pitbull’ es sindicado como el brazo organizado de ‘Los Compadres del Norte’ y de ‘Los Trujillanos’. Hoy purga prisión.

Revoredo explicó que el 19 de marzo personal de la División de Investigación de Secuestros, “por los canales de inteligencia” tuvo conocimiento que la banda criminal ‘Los Reyes de la Villa’, venía reuniéndose en el distrito de Villa María del Triunfo, a inmediaciones del Vallecito San Gabriel.

Y es que dicha red mafiosa estaría dedicándose a la extorsión y delitos conexos en Lima Sur, en agravio de comerciantes y empresarios transportistas.

Así, a las 3.00 de la tarde, los agentes se desplazaron a Villa María del Triunfo para efectuar un plan de Observación, Vigilancia y Seguimiento (OVISE) y de Orientación del Esfuerzo de Búsqueda de Información (IEBI), con la finalidad de detectar, identificar neutralizar y capturar e esta banda.

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A las 21.45 del jueves y durante un trabajo exhaustivo y sigiloso lograron divisar a un sujeto por la Av. José Olaya N° 1240-Vallecito Alto San Gabriel. Lo vieron con aptitud sospechosa.

Al notar la presencia policial pretendió darse a la fuga, pero fue capturado e identificado como Junior Wilfredo Huamaní Tapia “bajo los alcances de la flagrancia delictiva”.

Se le incautó dos celulares, 10 municiones, 3 cartuchos de dinamita, un adaptador Glock para arma de fuego, marihuana, 40 bolsas con clorhidrato de cocaína y PBC.

Rovoredo explicó que, “por la fuente de inteligencia, se tomó conocimiento que Junior Huamani estaría inmerso en diferentes eventos delictivos en el distrito de Villa María del Triunfo, como extorsión y sicariato, formando parte, presuntamente, de la banda Criminal ‘Los Trujillanos del Cono Sur’.

El jefe de la Dirincri indicó que la fuente indicó que todos los indicios indican que este presunto sicario el 17 de marzo habría atacado al vehículo de la empresa de transporte San Pedro de Pamplona (Los rojitos), victimando a 3 personas.

“Al parecer el intervenido seria el autor de estos disparos. Estamos en proceso de investigación. Las cámaras de video vigilancia son cruciales en este caso”, subrayó.

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