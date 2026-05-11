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Cancillería anuncia plan de retorno para peruanos varados en Bolivia: serán llevados hasta Juliaca

La medida contempla el traslado de connacionales desde Oruro y La Paz hacia Juliaca, tras restricciones para salir del país altiplánico debido al bloqueo de carreteras por protestas sociales.

Imagen referencial de peruanos varados en Bolivia
Imagen referencial de peruanos varados en Bolivia | Foto: Andina / Difusión
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El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que concretó un plan para que ciudadanos peruanos varados en Bolivia puedan retornar a territorio nacional. Los connacionales permanecían en el país altiplánico debido al bloqueo de carreteras impulsado en medio de protestas por la crisis económica y el desabastecimiento de combustible.

La medida para traerlos de regreso se adoptó tras intensas coordinaciones realizadas por la Embajada de Perú en Bolivia y el Consulado General del Perú en La Paz con las autoridades de ese país. Además, se produce luego del pedido de repatriación formulado por familiares de los peruanos varados, entre quienes se encuentran más de 200 escolares.

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Así será el retorno de peruanos desde Bolivia

Según la Cancillería, el plan de retorno iniciará este 11 de mayo con un primer vuelo que arribará procedente de Oruro. Asimismo, en el transcurso del día llegará otro grupo procedente de La Paz. En ambos casos, el punto de aterrizaje será Juliaca, en la región Puno, al sur del país.

“En ese sentido, se continuará brindando todo el apoyo requerido por nuestros compatriotas y coordinará su desplazamiento seguro hacia los respectivos aeropuertos en las ciudades mencionadas, garantizando su integridad física y su pronto retorno a territorio peruano”, señaló la entidad.

Más de 400 compatriotas varados en Bolivia

La Cancillería informó que 405 connacionales se vieron afectados por las restricciones en varias rutas bolivianas. Entre los afectados figuran estudiantes del Glorioso Colegio Nacional de Ciencias del Cusco, del Colegio Nacional de la Independencia Americana de Arequipa y del Glorioso Colegio Nacional de San Carlos de Puno. Junto con docentes y padres de familia, los menores viajaron a la ciudad de Potosí para participar en actividades académicas y culturales por el bicentenario del Colegio Nacional Pichincha.

Comunicado de la Cancillería

Comunicado de la Cancillería

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