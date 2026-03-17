Un nuevo ataque contra transportistas se registró la tarde de este martes 17 de marzo luego de que delincuentes dispararan contra una combi de la empresa ‘Los Rojitos’ en el distrito de San Juan de Miraflores. Producto de los impactos, una pasajera que iba detrás del conductor falleció, mientras que el chofer y otro usuario resultaron gravemente heridos.

De acuerdo con información preliminar, el vehículo de placa CRN-345 cubría su ruta habitual hasta Villa María del Triunfo cuando fue interceptado en el cruce de las avenidas Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres. Tras abrir fuego, los sujetos huyeron a bordo de una motocicleta color negro.

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Registro de víctimas

Según el parte policial, el atentado dejó a tres personas heridas con proyectil de arma de fuego. Hasta el momento, se ha confirmado el deceso de la pasajera que se encontraba sentada en la parte posterior del asiento del copiloto. En tanto, el chofer fue trasladado por su familia a un hospital cercano y su estado es delicado, al igual que el otro ciudadano al que le alcanzaron las balas.

La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó hasta la zona y procedió a aislar la escena del crimen para realizar las primeras diligencias. Además, informó que ha activado un plan cerco para dar con los responsables.