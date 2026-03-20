Capturan a presunto sicario del triple asesinato en combi 'Los Rojitos' en San Juan de Miraflores

El implicado residía a una cuadra y media del lugar del crimen, según informó la Policía Nacional del Perú.

El implicado residía a una cuadra y media del lugar del crimen, según informó la Policía Nacional del Perú.

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Junior Wilfredo Huamani Tapia (28), sujeto señalado como presunto responsable del triple asesinato ocurrido en una combi de la empresa de transporte ‘Los Rojitos’ durante la noche del martes 17 de marzo en San Juan de Miraflores.

Según las autoridades, Huamani fue capturado en flagrancia tras un seguimiento de aproximadamente 10 horas, luego de que los agentes determinaran que coincide con las características físicas del hombre que aparece en los registros del ataque.

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Coincidencias refuerzan hipótesis

Al respecto, el Comandante General, Óscar Arriola, explicó que el implicado tiene varios indicios que motivaron su intervención. “Es una persona que reúne todas las características físicas y ha estado siendo vigilado”, manifestó.

Las autoridades indicaron que el investigado reside a una cuadra y media del lugar donde ocurrió el crimen, lo que refuerza las sospechas sobre su participación. De acuerdo con las imágenes revisadas por los peritos, el atacante se acercó a pie desde la parte posterior de la zona y actuó con conocimiento del lugar, mientras otro individuo lo esperaba en una motocicleta para facilitar la fuga.

“La persona que perpetra, que jala el gatillo, viene desde el fondo con un conocimiento cabal de la zona”, precisó Arriola al detallar que los desplazamientos del atacante fueron registrados por cámaras y forman parte de las pericias que realizará el Ministerio Público.

Objetos clave encontrados

Durante la intervención, los agentes hallaron elementos que serán clave para la pericia, entre ellos un dispositivo que permite convertir un revólver en un arma automática. Arriola señaló que se trata de “un adaptador que hace que las pistolas disparen de manera automática hasta 30 balas en 10 segundos”, lo que será evaluado en las diligencias.

Asimismo, la Policía informó que el intervenido aseguró tener dos armas de fuego de manera legal, aunque afirmó que las habría empeñado días antes del crimen, versión que actualmente es materia de investigación.

Vínculos con bandas criminales

Las autoridades revelaron que parientes del implicado pertenecerían a organizaciones criminales del norte del país, conocidas como ‘Los Trujillanos’ y ‘Los Compadres’, esta última vinculada a la estructura de ‘Los Pulpos’, banda que opera en la ciudad de Trujillo.

“Tiene familiares que pertenecen a la organización criminal Los Trujillanos y también a Los Compadres, que son una rama de Los Pulpos”, indicó Arriola durante sus declaraciones sobre el caso.

De acuerdo con la Policía, uno de sus primos, alias Pibu, fue capturado anteriormente junto a otros integrantes de estas redes delictivas y actualmente cumple condena en el penal de Cerro de Pasco, lugar que Huamaní habría visitado recientemente.

“Alias Pibu fue capturado con otros integrantes y actualmente purga condena en el penal de Cerro de Pasco”, precisó el jefe policial.

Finalmente, Arriola indicó que el detenido será puesto a disposición de la División de Secuestros y Homicidios, mientras se realizan pericias antropométricas, análisis de evidencias y la revisión de sus equipos móviles para determinar su presunta participación en el triple asesinato.

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