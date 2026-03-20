La ola de extorsiones y homicidios que afecta al transporte público ha obligado a que muchos conductores emigren al extranjero en busca de nuevas oportunidades. Tal es el caso de España, país que recibe a decenas de choferes cada mes debido a las constantes amenazas, lo cual les impide continuar trabajando, según reportó Latina Noticias.

Ante la posibilidad de convertirse en víctimas mortales, choferes de distintas empresas peruanas, como Vipusa, trabajan en el país europeo como camioneros. “Normalmente, llegan 20 choferes en bloque en el lapso de una o dos semanas”, afirmó Julio Oneto, conductor que reside en el exterior.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI DEFIENDE A SUS SENTENCIADOS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Conductores se van del Perú

Uno de los casos más alarmantes ocurre en la empresa Vipusa, que cubre la ruta Ancón - Villa El Salvador, pues su patio de maniobras cuenta con alrededor de 50 unidades frente a las 400 que operaban anteriormente, según informó el citado medio.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La disminución de la flota responde al impacto de la inseguridad en el país. Asimismo, la paralización parcial del servicio perjudica a los trabajadores, quienes no perciben ingresos debido a las extorsiones. Bajo este escenario, los transportistas consideran que están expuestos a cualquier ataque. Por ello, optaron por buscar otras alternativas fuera del país.

Transporte de carga pesada en España

Moisés Moreno es un conductor peruano que llegó al Viejo Continente debido al contexto de inseguridad que enfrentaba en el país. Él señala que alrededor del 80% de los operadores de carga pesada que trabajan en España son peruanos.

“Es un proceso que tenemos que pasar aquí para homologar nuestro carné peruano a europeo. También, debemos dar un examen en la vía pública y ahí recién nos entregan la documentación de camionero”, indicó Moreno, quien también precisó que estuvo 6 meses como aprendiz antes de incorporarse por completo.

Por su parte, Julio Oneto lleva un año en Europa y planea traer a su familia, lejos de la criminalidad que afecta a la capital limeña. “No me ha podido pasar algo mejor en este tiempo, en base a lo que hay en Perú, donde ha aumentado la delincuencia. He trabajado para empresas que tenían que pagar cupo”, relató.

De esta manera, los ingresos en España en el sector transporte oscilan entre 1.900 y 2.500 euros, según el portal Indeed. Por este motivo, los choferes ven en este país una alternativa para retomar sus actividades laborales.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.