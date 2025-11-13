HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Metropolitano cierra temporalmente estaciones del Centro de Lima
Metropolitano cierra temporalmente estaciones del Centro de Lima      Metropolitano cierra temporalmente estaciones del Centro de Lima      Metropolitano cierra temporalmente estaciones del Centro de Lima      
Política

Hallan campamento de banda criminal peruana Los Trujillanos en frontera con Ecuador

Es la primera evidencia formal de la expansión de organizaciones delictivas peruanas al hermano país del norte. Autoridades ecuatorianas consideran la necesidad de fortalecer la seguridad fronteriza para combatir estructuras criminales vinculadas a laminería ilegal.

Campamento cerca a la frontera con Loreto. Foto: Difusión
Campamento cerca a la frontera con Loreto. Foto: Difusión

El Ejército ecuatoriano confirmó la incursión del grupo criminal peruano Los Trujillanos en la provincia de Zamora Chinchipe, luego de localizar y destruir un campamento de esa red mafiosa en el sector de Conguime Alto, próximo a la frontera con el departamento de Loreto.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Este hallazgo, según las autoridades del hermano país del norte, evidencia la expansión de redes delictivas que operan en zonas de explotación minera ilegal.

TE RECOMENDAMOS

HARVEY COLCHADO EN VIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Esta intervención representa la primera evidencia formal de la expansión de bandas criminales peruanas en Ecuador.

PUEDES VER: Cajamarca: Operativo Sierra Norte 2025 es el golpe más duro contra la minería ilegal

lr.pe

En septiembre pasado, el Bloque de Seguridad detuvo a 18 presuntos integrantes de la misma organización en Chinapintza, investigados por su participación en el asesinato de cinco personas.

Las autoridades de ese país señalan que estas incursiones transnacionales refuerzan la necesidad de fortalecer la seguridad fronteriza y combatir las estructuras delictivas vinculadas a la minería ilegal.

Según el reporte oficial, Los Trujillanos, originarios de la ciudad peruana de Trujillo, actúan como brazo armado de organizaciones dedicadas al tráfico de armas, extorsión y control de áreas auríferas, consolidando su influencia en regiones fronterizas entre ambos países.

Precisamente, el material hallado en el sector de Conguime Alto, límite internacional con el departamento de Loreto demostraría la infiltración de los peruanos.

Según se informó, el 4 de noviembre los militares hallaron en el campamento clandestino cuatro fusiles AK, 25 argadores,1.700 municiones de diferentes calibre⁠, cinco granadas, 19 cargas de dinamita, cinco radios de comunicación, uniformes de tipo militar, cascos, chalecos, alimentadoras de fusil, y explosivos caseros.

larepublica.pe

PUEDES VER: Cajamarca: Destruyen 22 socavones y 20 campamentos de minería de oro ilegal

lr.pe

¿Por qué se denominan Los Trujillanos? Según información policial sus integrantes aparecieron en la ciudad de Trujillo y se extendieron a la frontera con Ecuador hasta la Cordillera del Cóndor, Condorcanqui y Cenepa, como brazo armado de mineros ilegales peruanos para intimidar y desplazar a comunidades que se oponen al extractivismo.

En septiembre pasado, el Bloque de Seguridad detuvo a 18 personas vinculadas a Los Trujillanos en Chinapintza, territorio ecuatoriano, involucrados en el asesinato de cinco personas.

En esa operación policial desarrollada el 11 de septiembre de 2025, la Policía Nacional del Ecuador logró la captura de alias ‘Willy’, peruano de 39 años e identificado como cabecilla de la organización delictiva Los Pulpos de Trujillo.

Notas relacionadas
Siete detenidos por transporte ilegal de relaves mineros en Puno: incautación supera el medio millón de soles

Siete detenidos por transporte ilegal de relaves mineros en Puno: incautación supera el medio millón de soles

LEER MÁS
Grupo armado vestido de policías irrumpe mina en Pasco, roba 25 toneladas de mineral con oro y deja a cinco agentes heridos en balacera

Grupo armado vestido de policías irrumpe mina en Pasco, roba 25 toneladas de mineral con oro y deja a cinco agentes heridos en balacera

LEER MÁS
Rescatan a 15 personas secuestradas tras explosiones y enfrentamientos en mina de Pataz

Rescatan a 15 personas secuestradas tras explosiones y enfrentamientos en mina de Pataz

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delia Espinoza desiste y anuncia que no se presentará en el Ministerio Público: "Por respeto a la institución y los fiscales"

Delia Espinoza desiste y anuncia que no se presentará en el Ministerio Público: "Por respeto a la institución y los fiscales"

LEER MÁS
Diputada peruana en España: “Keiko y Dina representan todo el machismo político que hay en el Perú”

Diputada peruana en España: “Keiko y Dina representan todo el machismo político que hay en el Perú”

LEER MÁS
Martín Vizcarra: Fiscalía ratifica su pedido de 15 años de prisión por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra: Fiscalía ratifica su pedido de 15 años de prisión por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

LEER MÁS
¿Habrá marcha este 14 de noviembre? Esto informó la Generación Z sobre el paro nacional

¿Habrá marcha este 14 de noviembre? Esto informó la Generación Z sobre el paro nacional

LEER MÁS
Congreso insiste en criminalizar protestas: proponen hasta 10 años de cárcel a quienes se cubran el rostro en marcha

Congreso insiste en criminalizar protestas: proponen hasta 10 años de cárcel a quienes se cubran el rostro en marcha

LEER MÁS
Fiscalía pide 49 años de prisión para gobernador de Tacna

Fiscalía pide 49 años de prisión para gobernador de Tacna

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Xiomy Kanashiro responde a las especulaciones de boda con Jefferson Farfán: "Es una pieza muy importante en mí"

Toyota del Perú y el Gobierno Regional del Callao promueven el cuidado del medio ambiente a través del concurso ambiental “A la Chalaca”

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025