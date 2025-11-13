Hallan campamento de banda criminal peruana Los Trujillanos en frontera con Ecuador

El Ejército ecuatoriano confirmó la incursión del grupo criminal peruano Los Trujillanos en la provincia de Zamora Chinchipe, luego de localizar y destruir un campamento de esa red mafiosa en el sector de Conguime Alto, próximo a la frontera con el departamento de Loreto.

Este hallazgo, según las autoridades del hermano país del norte, evidencia la expansión de redes delictivas que operan en zonas de explotación minera ilegal.

Esta intervención representa la primera evidencia formal de la expansión de bandas criminales peruanas en Ecuador.

En septiembre pasado, el Bloque de Seguridad detuvo a 18 presuntos integrantes de la misma organización en Chinapintza, investigados por su participación en el asesinato de cinco personas.

Las autoridades de ese país señalan que estas incursiones transnacionales refuerzan la necesidad de fortalecer la seguridad fronteriza y combatir las estructuras delictivas vinculadas a la minería ilegal.

Según el reporte oficial, Los Trujillanos, originarios de la ciudad peruana de Trujillo, actúan como brazo armado de organizaciones dedicadas al tráfico de armas, extorsión y control de áreas auríferas, consolidando su influencia en regiones fronterizas entre ambos países.

Precisamente, el material hallado en el sector de Conguime Alto, límite internacional con el departamento de Loreto demostraría la infiltración de los peruanos.

Según se informó, el 4 de noviembre los militares hallaron en el campamento clandestino cuatro fusiles AK, 25 argadores,1.700 municiones de diferentes calibre⁠, cinco granadas, 19 cargas de dinamita, cinco radios de comunicación, uniformes de tipo militar, cascos, chalecos, alimentadoras de fusil, y explosivos caseros.

¿Por qué se denominan Los Trujillanos? Según información policial sus integrantes aparecieron en la ciudad de Trujillo y se extendieron a la frontera con Ecuador hasta la Cordillera del Cóndor, Condorcanqui y Cenepa, como brazo armado de mineros ilegales peruanos para intimidar y desplazar a comunidades que se oponen al extractivismo.

En esa operación policial desarrollada el 11 de septiembre de 2025, la Policía Nacional del Ecuador logró la captura de alias ‘Willy’, peruano de 39 años e identificado como cabecilla de la organización delictiva Los Pulpos de Trujillo.