Corte de luz en Lima Metropolitana este 16 de marzo. | Foto: composición LR/ PLuz Energia Perú

Corte de luz en Lima Metropolitana este 16 de marzo. | Foto: composición LR/ PLuz Energia Perú

Un nuevo corte de luz afectará a vecinos de cuatro distritos de Lima este 16 de marzo. La interrupción del servicio se realizará hasta por 10 horas en algunas zonas debido a trabajos de mantenimiento preventivo en las redes de baja y media tensión. La medida fue informada por Pluz Energía Perú, en sus diferentes canales de redes sociales.

De acuerdo con la compañía, estas acciones buscan asegurar un suministro más estable y reducir fallas que podrían perjudicar a miles de familias. La empresa distribuidora precisó mediante un comunicado que las labores se desarrollarán en calles específicas y durante horarios previamente establecidos. En ese sentido, recomendó a la ciudadanía revisar los avisos oficiales y organizar sus actividades con anticipación para evitar inconvenientes.

TE RECOMENDAMOS TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

¿Cuáles son los distritos afectados por la restricción del suministro?

Comas

Zonas: A.H. Las Primaveras quinta zona, Mz. A, B, C, D, E, F.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Hora: Desde las 9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.

Carabayllo

Zonas: Urb. Santo Domingo Av. 20G Mz. L, L1, Av. Camino Real Mz. A, C, M1, Av. Santo Domingo Mz. A, calle 13 Mz. I, I1, J, J1, calle 15 Mz. K1, L1, M1, Z, calle 2 Mz. A, calle 29 Mz. 1, K1, L, L1, Urb. El Edén calle 4 Mz. C, calle Huántar Mz. C, Av. A, Mz. L1.

Hora: Desde las 9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.

San Miguel

Zonas: Calle Juan Valer Sandoval cdra. 5, calle Los Bambúes cdra. 1.

Hora: Desde las 11.00 a. m. hasta las 3.30 p. m.

El Agustino

Zonas: Coop. Viv. Huancayo Mzs. A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L1, L2, Asoc. Viv. Daniel Alcides Carrión Mzs. A, B, C, D, calle Águila Real Cdra. 1, calle Las Alondras cdra. 1, calle Las Garzas cdra. 1, calle Las Grullas cdra. 1, calle Los Gorriones cdra. 2, calle Los Halcones cdra. 1, calle Los Paujiles cdras. 1, 2 calle Los Zorzales cdra. 2, calle Paugilis cdra. 1, calle Quetzal cdra. 1.

Hora: Desde las 8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.

Carabayllo

Zonas: Urb. Santa María quinta etapa Mz. D1, D2, D4, D5, D6

Hora: Desde las 9.30 a. m. hasta las 4.30 p. m.

Canales de atención: