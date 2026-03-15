HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO los Premios Oscar 2026
Mira EN VIVO los Premios Oscar 2026     Mira EN VIVO los Premios Oscar 2026     Mira EN VIVO los Premios Oscar 2026     
EN VIVO

🔴 PREMIOS OSCAR 2026 EN VIVO: ALFOMBRA ROJA, CEREMONIA Y GANADORES | MINUTO A MINUTO | LA REPÚBLICA

Sociedad

¡Presta atención! Este 16 de marzo Pluz Energía suspenderá el servicio de luz en 4 distritos de Lima: revisa si tu zona será afectada

Se recomienda a los usuarios consultar los avisos y organizar sus actividades con anticipación para evitar inconvenientes durante la suspensión del servicio.

Corte de luz en Lima Metropolitana este 16 de marzo.
Corte de luz en Lima Metropolitana este 16 de marzo. | Foto: composición LR/ PLuz Energia Perú

Un nuevo corte de luz afectará a vecinos de cuatro distritos de Lima este 16 de marzo. La interrupción del servicio se realizará hasta por 10 horas en algunas zonas debido a trabajos de mantenimiento preventivo en las redes de baja y media tensión. La medida fue informada por Pluz Energía Perú, en sus diferentes canales de redes sociales.

De acuerdo con la compañía, estas acciones buscan asegurar un suministro más estable y reducir fallas que podrían perjudicar a miles de familias. La empresa distribuidora precisó mediante un comunicado que las labores se desarrollarán en calles específicas y durante horarios previamente establecidos. En ese sentido, recomendó a la ciudadanía revisar los avisos oficiales y organizar sus actividades con anticipación para evitar inconvenientes.

TE RECOMENDAMOS

TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Apagón masivo en Lima Este: globo metálico dejó sin electricidad a más de 47.000 familias

lr.pe

¿Cuáles son los distritos afectados por la restricción del suministro?

Comas

Zonas: A.H. Las Primaveras quinta zona, Mz. A, B, C, D, E, F.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Hora: Desde las 9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.

Carabayllo

Zonas: Urb. Santo Domingo Av. 20G Mz. L, L1, Av. Camino Real Mz. A, C, M1, Av. Santo Domingo Mz. A, calle 13 Mz. I, I1, J, J1, calle 15 Mz. K1, L1, M1, Z, calle 2 Mz. A, calle 29 Mz. 1, K1, L, L1, Urb. El Edén calle 4 Mz. C, calle Huántar Mz. C, Av. A, Mz. L1.

Hora: Desde las 9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.

San Miguel

Zonas: Calle Juan Valer Sandoval cdra. 5, calle Los Bambúes cdra. 1.

Hora: Desde las 11.00 a. m. hasta las 3.30 p. m.

El Agustino

Zonas: Coop. Viv. Huancayo Mzs. A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L1, L2, Asoc. Viv. Daniel Alcides Carrión Mzs. A, B, C, D, calle Águila Real Cdra. 1, calle Las Alondras cdra. 1, calle Las Garzas cdra. 1, calle Las Grullas cdra. 1, calle Los Gorriones cdra. 2, calle Los Halcones cdra. 1, calle Los Paujiles cdras. 1, 2 calle Los Zorzales cdra. 2, calle Paugilis cdra. 1, calle Quetzal cdra. 1.

Hora: Desde las 8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.

Carabayllo

Zonas: Urb. Santa María quinta etapa Mz. D1, D2, D4, D5, D6

Hora: Desde las 9.30 a. m. hasta las 4.30 p. m.

PUEDES VER: Indecopi multa con más de S/5 millones a Luz del Sur por brindar información incorrecta en proceso de concentración empresarial

lr.pe

Canales de atención:

Canales de atención en Pluz Energía Perú.

Canales de atención en Pluz Energy Perú.Foto: composición LR/ Pluz Energía Perú

Notas relacionadas
Pluz Energía anuncia corte de luz del 12 al 15 de marzo en Lima y Callao: conoce si tu distrito será uno de los afectados

Pluz Energía anuncia corte de luz del 12 al 15 de marzo en Lima y Callao: conoce si tu distrito será uno de los afectados

LEER MÁS
Otra vez sin luz en Piura: vecinos denuncian daños en sus electrodomésticos

Otra vez sin luz en Piura: vecinos denuncian daños en sus electrodomésticos

LEER MÁS
Corte de luz en varios distritos de Arequipa este 19 y 20 de febrero: consulta las zonas afectadas

Corte de luz en varios distritos de Arequipa este 19 y 20 de febrero: consulta las zonas afectadas

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a chofer de empresa Eureka acusado de cobrar cupos a sus compañeros bajo supuestas amenazas de extorsionadores

Detienen a chofer de empresa Eureka acusado de cobrar cupos a sus compañeros bajo supuestas amenazas de extorsionadores

LEER MÁS
Reconocido productor de eventos es asesinado fuera de local Imperial de Pro en San Martín de Porres

Reconocido productor de eventos es asesinado fuera de local Imperial de Pro en San Martín de Porres

LEER MÁS
Puente Nuevo: adolescente encara a presunto extorsionador que exigía S/5 de cupo a su padre chofer de transporte público

Puente Nuevo: adolescente encara a presunto extorsionador que exigía S/5 de cupo a su padre chofer de transporte público

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Los Óscar 2026 EN VIVO: sigue la ceremonia de premiación de la Academia y conoce a todos los ganadores

Universitario vs Regatas por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley: las 'Pumas' cayeron en el tercer set

JNE establece que los votos de Senado nacional y regional se sumarán para calcular la valla electoral

Sociedad

Examen de admisión UNMSM 2026, resultados: link para ver la lista de ingresantes a la San Marcos este 15 de marzo

Se preparó en una academia municipal y logró ingresar a San Marcos a los 18 años: "Mis papás siempre me apoyaron"

Metropolitano se unirá con las futuras líneas 2, 3 y 8 del Metro de Lima por la Estación Central

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JNE establece que los votos de Senado nacional y regional se sumarán para calcular la valla electoral

Fiscalía ejecuta allanamientos y detiene a 11 policías por permitir paso de camiones con mercadería de contrabando

Keiko Fujimori sobre la votación de Fuerza Popular al Gabinete Miralles: "Al ser un gobierno de izquierda, es poco probable"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025