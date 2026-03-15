¡Presta atención! Este 16 de marzo Pluz Energía suspenderá el servicio de luz en 4 distritos de Lima: revisa si tu zona será afectada
Se recomienda a los usuarios consultar los avisos y organizar sus actividades con anticipación para evitar inconvenientes durante la suspensión del servicio.
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Un nuevo corte de luz afectará a vecinos de cuatro distritos de Lima este 16 de marzo. La interrupción del servicio se realizará hasta por 10 horas en algunas zonas debido a trabajos de mantenimiento preventivo en las redes de baja y media tensión. La medida fue informada por Pluz Energía Perú, en sus diferentes canales de redes sociales.
De acuerdo con la compañía, estas acciones buscan asegurar un suministro más estable y reducir fallas que podrían perjudicar a miles de familias. La empresa distribuidora precisó mediante un comunicado que las labores se desarrollarán en calles específicas y durante horarios previamente establecidos. En ese sentido, recomendó a la ciudadanía revisar los avisos oficiales y organizar sus actividades con anticipación para evitar inconvenientes.
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¿Cuáles son los distritos afectados por la restricción del suministro?
Comas
Zonas: A.H. Las Primaveras quinta zona, Mz. A, B, C, D, E, F.
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Hora: Desde las 9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.
Carabayllo
Zonas: Urb. Santo Domingo Av. 20G Mz. L, L1, Av. Camino Real Mz. A, C, M1, Av. Santo Domingo Mz. A, calle 13 Mz. I, I1, J, J1, calle 15 Mz. K1, L1, M1, Z, calle 2 Mz. A, calle 29 Mz. 1, K1, L, L1, Urb. El Edén calle 4 Mz. C, calle Huántar Mz. C, Av. A, Mz. L1.
Hora: Desde las 9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.
San Miguel
Zonas: Calle Juan Valer Sandoval cdra. 5, calle Los Bambúes cdra. 1.
Hora: Desde las 11.00 a. m. hasta las 3.30 p. m.
El Agustino
Zonas: Coop. Viv. Huancayo Mzs. A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L1, L2, Asoc. Viv. Daniel Alcides Carrión Mzs. A, B, C, D, calle Águila Real Cdra. 1, calle Las Alondras cdra. 1, calle Las Garzas cdra. 1, calle Las Grullas cdra. 1, calle Los Gorriones cdra. 2, calle Los Halcones cdra. 1, calle Los Paujiles cdras. 1, 2 calle Los Zorzales cdra. 2, calle Paugilis cdra. 1, calle Quetzal cdra. 1.
Hora: Desde las 8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.
Carabayllo
Zonas: Urb. Santa María quinta etapa Mz. D1, D2, D4, D5, D6
Hora: Desde las 9.30 a. m. hasta las 4.30 p. m.
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Canales de atención:
Canales de atención en Pluz Energy Perú.Foto: composición LR/ Pluz Energía Perú