Pluz Energía anuncia corte de luz del 12 al 15 de marzo en Lima y Callao: conoce si tu distrito será uno de los afectados
La entidad informó que estas intervenciones técnicas se desarrollarán durante varios días en distintos sectores de la capital y el primer puerto chalaco, conforme a un cronograma establecido
¡Presta atención! La empresa distribuidora Pluz Energía Perú —ex Enel Perú—, publicó en sus redes sociales que suspenderá hasta por 13 horas el servicio de energía eléctrica en diversos distritos de Lima Metropolitana y el Callao. Según señalaron en el mensaje, la restricción del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y modernización del sistema.
La compañía precisó que estas interrupciones se realizarán desde el 12 al 15 de marzo del 2026 de manera programada y en horarios específicos, por lo que no todas las zonas permanecerán sin suministro durante todo el día. Asimismo, recomendó a los vecinos revisar el cronograma oficial por distrito y tomar precauciones con anticipación para evitar inconvenientes en viviendas, comercios o centros de trabajo.
Distritos afectados con la restricción de la energía eléctrica
La medida se aplicará en sectores determinados. A continuación, se detallan las zonas contempladas dentro del cronograma publicado.
Jueves 12 de marzo
Lima Cercado
Hora: 00.00 – 21.00
Zonas: Av. Abancay cuadras 4, 5, Jr. Ayacucho cuadra 5, Jr. Cusco cuadras 4 y 6, Jr. Antonio Miroquesada cuadra 5.
Los Olivos
Hora: 06.00 – 18.30
Zonas: Av. Alfredo Mendiola cuadras 60 y 61, Av. Universitaria cuadra 51
Comas
Hora: 08.00 – 18.00
Zonas: Av. María Parado de Bellido UC 10160 Lote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Independencia
Hora: 08.00 – 18.00
Zonas: Calle 20 de Diciembre cuadras. 1, 2, 3, 4, 5; calle 28 de Junio cdra. 1; Jr. 29 de Junio cdra. 1; Jr. 4 de Noviembre cuadras. 4, 5, 6; calle El Mensajero cuadra. 1; calle El Pescador cuadra. 1; calle Garcilaso de la Vega cuadra. 1; P.J. José Olaya manzanas. C, D, E, F, G, H, H1, I, K1, L1, L2, M1; Jr. Chorrillos cuadras. 1, 2; Jr. El Mensajero cuadra. 1; Jr. Jorge Chávez cuadras. 2, 3; Comité Vecinal 17 Alto Perú P.J. José Olaya manzanas. A, B, C, D; Jr. Real Felipe cuadras. 2, 3; Prolongación Cáceres cuadra. 1; A.H. Santísima Cruz y ampl. manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W; A.H. Cielo Azul manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I; A.H. 4 de Diciembre ampl. manzanas A, B, C, D, E, E prima, E1, F, G, G prima, H, H prima, I prima, K, K prima, L; A.H. Nueva Generación manzanas A, B, C, E, F, G.
Comas
Hora: 09.00 – 18.00
Zonas: Av. José de la Torre Ugarte cuadras 2, 3, Av. Universitaria cuadras 15, 16, 72, 73, Psje. Trinidad Morán cuadras 1, 2, Jr. Daniel Alcides Carrión cuadras 2, 3, Prolg. Hipólito Unanue cuadras 2, 3, 4, Jr. Mariano Necochea cuadras 5, 6, Jr. Garcilazo de la Vega cuadras 2, 3, 4, Prolg. Garcilazo de la Vega cuadras 2, 3, 4, Jr. Prolg. Pezet cuadras 2, 3, Av. Universitaria cuadras 15, 16, 72, 73, Urb. El Retablo I Etp. manzanas C, H, J, LL, O, P, R, RR, S, Calle La Mar cuadras 3, 4, Prolg. La Mar cuadras 3, 4.
San Martín de Porres
Hora: 09.00 – 18.00
Zonas: A.H. Daniel Alcides Carrión manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, H1, I, I1, J, K, K1, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Av. Tomás Valle cuadras 16, 17, 19, 20, 21, 22, Coop. César Vallejo manzanas R, S, U, Av. 12 de Octubre cuadras 6, Av. Los. Próceres cuadra 6, Urb. San Pedro de Garagay manzanas A, B, C, E, F, G, H, I, J, A.H. Luis Alberto Sánchez manzanas A, F, H, I, M, O, P, Q, R, S, T, Urb. Antares manzanas J, M, Jr. Los Quinuales cuadras 0, 1, Calle Los Eucaliptos cuadra 37, Calle Los Laureles cuadra 37, Jr. Los Sauces cuadra 37.
San Juan de Lurigancho
Hora: 09.00 – 18.00
Zonas: A.H. Nueva Vida mzs. 4, 5, 6, 7, 8, 9, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Agrup. Fam. La Fortaleza de Nueva Vida sct. B4 mz. M, Agrup. Fam. Las Lomas de Nueva Vida mzs. A, B, D, A.H. Las Casuarinas de Nueva Vida mz. 18, 20, 21, A.H. Nuevo Milenio sct. Nueva Vida mz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Agrup. Fam. Las Colinas de Juan Pablo II mzs. B, B1, B2, C, D, E, Agrup. Fam. Suhani de Juan Pablo II mzs. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, N, Ñ, O, P, Q, R, S, A.H. Juan Pablo II et. 1 Arenal mzs. B1, H1, I1, J1, K1, L1, LL1, M1, M2, N2, N3, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, A.H. Juan Pablo II et. 2 Arenal mzs. U1, V1, W1, X1, Agrup. Fam. Campamento de Dios mzs. D, L, M, O, Agrup. Fam. 9 de Febrero mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, R, S, T, U, V, Agrup. Fam. El Mirador de la Virgen Medalla Milagrosa mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Agrup. Fam. El Molino mzs. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, A.H. Nuevo Milenio sct. Los Jardines mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, A.H. P.J. Nuevo Milenio sct. Sta. Rosita Milagrosa mzs. A, B, C, D, E, G, Agrup. Fam. César Vallejo II etp. mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Agrup. Fam. 30 de Agosto mzs. A, B, C, D, E, F, Agrup. Fam. Las Praderas de San Valentín mzs. A1, B1, C1, D1, Agrup. Mi Perú mzs. A, B, C, D, E, F, A.H. 1 de Setiembre mzs. A, B, C, D, E, F, G, Agrup. Fam. San Francisco de Asís mzs. A, B, C, D, E, Agrup. Fam. El Palomar mzs. B, C, D, E, F, G, H, I.
San Miguel
Hora: 10.00 – 12.30
Zonas: Calle Intisuyo cdra. 4, Calle Collasuyo cdras. 1, 2, Calle Carlos Gonzales Candamo cdra. 4, Calle Alfredo Icaza cdra. 2, Contreras cdra. 2, Calle Munay Sencca cdra. 1, Calle Manuel Polo Jiménez cdra. 1, Calle Chinchaysuyo cdra. 0, mz. Fa.
Pueblo Libre / Breña
Hora: 10.30 – 15.00
Zonas: Jr. Gral. Varela cdras. 19, 20, Jr. Pedro Ruiz Gallo cdras. 3, 4, Calle Simón Condori cdras. 1, 2, 4, Av. del Río cdra. 1, Jr. Mama Ocllo cdras. 1, 2, Av. Colombia cdra. 3, Jr. Castrovirreyna cdra. 4, Av. La Paz cdra. 25.
Breña
Hora: 10.30 – 15.00
Zona: Jr. Gral Felipe Varela cdra. 19.
Viernes 13 de marzo
Independencia
Hora: 06.00 – 18.00
Zona: Urb. Tupac Amaru manzanas A11, D, E, G11, H11, I11, K11, L10, L11, M10, M11, O11, P15, Q11, R10, R15, S11, W10, X10, Z10, Jr. Alca cuadra 2, Jr. Arhuac cuadras 2, 3, Av. José Gabriel Condorcanqui cuadras 6, 7, 11, Calle 18 cuadra 1, Calle 22 cuadra 1, Calle 23 cuadra 1, Calle 24 cuadra 1, Calle 26 cuadra 1, Calle 28 cuadra 1, Calle 29 cuadra 1, Calle 32 cuadra 1, Calle 33 cuadra 1, Calle 34 cuadra 1, Calle Huaytampampa cuadras 3, 4, 5, 6, Calle Pallamarca cuadras 1, 2, 3, Calle Cajabamba cuadras 2, 3, Calle Pampacanchua cuadras 3, 4, Calle Quipacochas cuadras 2, 3, A.H. El Paraíso de Belén manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, Radio de Sab 4992 manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, A.H. Sta. Rosa manzanas A, B, C, D, F, A.H. Corazón de Jesús manzanas A, A1, B, C, D, E, A.H. Mariano Melgar manzanas A, B, C, F, G, H, I, A.H. 15 de Noviembre manzanas A, B, C, Asoc. de Pob. Nuevo Amanecer manzanas B, C.
San Martín de Porres
Hora: 8.00 – 18.00
Zona: Asoc. Viv. Las Gardenias de La Pradera manzanas A, B, C, D, E, Urb. Prog. Manzanillo I Etp. manzanas D, E, F, G, Pro. Viv. Monterrosa I Etp. manzanas A, B.
Jesús María
Hora: 08.30 – 18.00
Zona: Av. José Arnaldo Márquez cuadras 19, 20, 21, Av. Brasil cuadras 19, 20, 21, Jr. Estados Unidos cuadras 1, 2, 3, 4, 5, 6, Av. Gral. Garzón cuadras 19, 20, 21, Calle Hermilio Valdizán cuadras 2, 5, Calle Luis N. Sáenz Peña cuadras 1, 3, 4, 5, Psje. Brenner cuadras 1, 2, Av. San Felipe cuadras 1, 3, 5, Jr. Huamachuco cuadras 18, 19, Jr. Huiracocha cuadras 18, 19, Jr. Caracas cuadra 22, Av. Horacio Urteaga cuadras 19, 20, Av. Cayetano Heredia cuadra 5, Calle Wiracocha cuadra 18, Calle Luis Natalio Senz cuadra 5.
Los Olivos
Hora: 09.00 – 12.00
Zona: Avenida Alfredo Mendiola 3698 letrer.
Callao
Hora: 09.00- 18.00
Zona: A.H. Sarita Colonia manzanas A, A1, B, B#, B1, B2, B3, B4, C, C#, C2, D, D#, D2, E, E#, E1, G, G prima, K, L, M, N, O, P, Q, Q#, Q prima, R, S, T, U, V, X, Y, Y prima, Y#, Y1, Z, Mercado Señor Cautivo Sarita Colina.
Carabayllo
Hora: 09.00 – 18.00
Zona: Asoc. Viv. Estrella Solar manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, Asoc. Viv. La Muralla manzanas A, B, C, D, Asoc. Viv. San Benito de Caudivilla manzanas A, B, C, D, E, Asoc. Viv. Villa Gloria manzanas A, B, C, D, E, F, Asoc. de Viv. Limitambo manzanas A, B, C, D, E, Calle 6 cuadra 1 Edificios 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, A.H. Las Dalias del 17 de Febrero manzanas A, Asoc. Viv. Villa Rosario manzana A, Calle Universitaria s/n Edificios A1, A2, A3, B4, B5, B6, B7, Asoc. Viv. Los Álamos del Norte manzana D.
San Martín de Porres / Los Olivos
Hora: 09.30 – 12.30
Zona: Asoc. Viv. Virgen del Rosario manzanas R, R prima, R1, S, S prima, S1, T, T1, Asoc. Viv. Res. Los Lirios manzanas D, F, A.H. Villa El Carmen manzana D.
Independencia
Hora: 15.00- 19.00
Zona: A.H. Villa Primavera manzanas E, F, M, N, A.H. Sol Naciente manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, A.H. Sol Naciente amp. manzanas K prima, L, M, T prima, A.H. Sol Naciente 20 de Enero manzana K prima, Jr. Pampacancha cuadra 1, Jr. Pallcamarca cuadra 1, Jr. Huamachuco cuadras 3, 4, Jr. Huamantanga cuadra 1, A.H. Ampliación La Merced zona C manzanas C, D, E, F, Calle Nueva cuadra 1, Calle Diez cuadra 1, Calle Trece cuadra 1, Calle Doce cuadra 1, A.H. Villa Jardín manzanas P, Q, Av. José Gabriel Condorcanqui cuadra 5, Jr. Marco cuadra 1, A.H. Tupac Amaru manzanas A10, B10, C10, D10, E10, F10, G10, J, K, L.
Carabayllo
Hora: 09.30- 17.30
Zona: C.P. Las Piedritas manzanas A, A1, B, O, P, A.H. Valle Hermoso El Mirador II manzana S, Pro. Viv. San Francisco de Carabayllo manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Urb. Carolina manzanas F, G, Pro. Viv. San Francisco de Carabayllo manzanas A, C, D.
Magdalena del Mar
Hora: 13.00 – 16.00
Zona: Av. Mcal. Antonio José de Sucre cuadra 14, Jr. Marbella (antes Huamanga) cuadra 4, Av. Libertad cuadras 13, 14, Jr. Independencia cuadra 14, Jr. Tacna cuadras 14, 31, Jr. Pascual de Vivero cuadra 14, Jr. Amazonas cuadras 5, 6, Jr. Marbella (ex Huamanga) cuadra 5, 6, Jr. 8 de Octubre cuadras 5, 6, Jr. Río Branco cuadra 15.
Sábado 14 de marzo
Puente Piedra
Hora: 08.30 – 18.30
Zona: Urb. El Sauce I manzanas A, B, B prima, C, Urb. El Sauce III manzanas F, G, Urb. El Sauce II manzanas G, H, I, I, C.P. Zapallal manzanas LL, K1, Urb. La Alameda del Norte manzana G2.
Los Olivos / San Martín de Porres
Hora: 09.00 – 17.00
Zona: Urb. Puerta de Pro manzanas O4, Q4, V4, Jr. Veracidad cuadra 76, Av. Zaragoza cuadras 5, 6.
San Antonio de Chaclla / Lurigancho Chosica
Hora: 09.30 – 18.30
Zona: Agrup. Vec. Sct. Oeste anx. 8 manzanas A2, B2, T1, X1, Y1, Z1, Z1A, Sct. Julio C. Tello anx. 8 manzanas A1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, S, Sct. Villa Sol de Anexo 8 manzanas A, B, C, D, Com. Camp. Jicamarca anx. 8 manzanas A2, C1, T1, Y1, Z1.
Independencia
Hora: 10.00 – 12.00
Zona: Jr. Aravicus cuadras 3, 4, Jr. Indoamerica cuadras 1, 2, 3, Calle Intihuatana cuadra 1, Jr. Collao cuadra 1, Jr. Los Chancas cuadra 2, Calle Mitimaes cuadra 1, A.H. El Paraíso manzanas V2, W2, X2, Y2, Z2, U.P. Tahuantinsuyo manzanas B2, C2, D2, I1, J1.
Domingo 15 de marzo
Lima Cercado
Hora: 11.00 – 22.00
Zona: Av. Maquinarias cuadras 18, 19, 21, 22, Jr. Las Fabricas cuadra 2, Jr. Luis C. Ronceros cuadra 7, Urb. Industrial Conde de Las Torres manzana D.
Callao
Hora: 09.00 – 17.00
Zona: Jr. Colón cuadras 1, 2, Jr. Pedro Ruiz Gallo cuadra 1, Calle Teatro cuadra 1, Jr. Paz Soldán c/ Jr. Pichincha.
Supe
Hora: 00.00 – 06.00
Zona: Cliente PM1884 (S: 1696450) y cliente PM1226 (S: 3263042); ubicados en el distrito de Supe Puerto.