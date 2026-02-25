Otra vez sin luz en Piura: vecinos denuncian daños en sus electrodomésticos

Nuevamente, cientos de usuarios en los distritos de Piura y Veintiséis de Octubre han quedado a oscuras. Desde la noche del último martes 24 de febrero, los usuarios han reportado el corte del fluido eléctrico en sus viviendas, lo que les impide continuar con su jornada habitual.

La página oficial de Enosa, empresa distribuidora de energía en Piura y Tumbes, se llenó de quejas y críticas de los pobladores reportando el hecho. Sin embargo, recién horas después, la empresa informó que la interrupción se debe a la falla de un cable subterráneo a consecuencia de las últimas lluvias.

Pobladores usaron sus redes sociales para quejarse tras el nuevo corte de energía eléctrica. Foto: Difusión

Asimismo, aseguró que su personal técnico se encuentra en la zona realizando los trabajos de reparación de manera ininterrumpida. No obstante, los usuarios denuncian que, en el transcurso de 1 hora han sufrido al menos siete cortes de energía, lo que ha causado serios daños en sus electrodomésticos. Ellos exigen a la empresa un pronunciamiento inmediato sobre quién asumirá sus gastos de reparación.

Al cierre de esta nota, Enosa anunció la recuperación del servicio tras lograr reparar la falla. Se espera que en las próximas horas la energía retorne de manera progresiva.

Es preciso mencionar que, desde el último corte prolongado en la ciudad, los pobladores han reportado continuos cortes del servicio. "Pagamos por un servicio que no existe", enfatizaron.