Apagón masivo en Lima Este: globo metálico dejó sin electricidad a más de 47.000 familias

Incidente con globo metálico causa corte de luz en Lima Este | Luz del Sur

La empresa Luz del Sur informó que un incidente provocó un corte de luz temporal en Lima Este la mañana de este jueves 19 de febrero. Un globo metálico con forma de corazón llegó a las instalaciones de la subestación Santa Clara y causó un apagón que afectó a 47.000 familias de los distritos de Ate, Chosica y Chaclacayo.

Según la compañía, el objeto fue arrastrado por el viento y, al entrar en contacto con la infraestructura, generó una fuerte descarga. En un video difundido se observa el momento exacto del impacto a las 10:56 a. m., que dejó sin suministro la zona por aproximadamente 10 minutos.

Restablecimiento rápido del servicio de luz

El personal de Luz del Sur activó de inmediato los sistemas de protección y evitó daños personales o afectaciones mayores en las instalaciones. Gracias a la capacidad de la red y a los sistemas de operación y telemando, el suministro se reanudó en cuestión de minutos.

La empresa precisó que en 2025 más de 175.000 hogares y establecimientos públicos y privados sufrieron interrupciones de energía por causas similares y se registraron 86 eventos vinculados a objetos metálicos flotantes.

Los mayores impactos el año pasado se registraron en Pachacamac, con 36.972 casos; Villa El Salvador, con 35.625; Santa Clara, con 32.828; seguidos por Cieneguilla, con 28.265, y Santa Anita, con 24.507 reportes.

Recomendaciones para evitar cortes

Luz del Sur recomendó adoptar medidas preventivas y evitar soltar globos metálicos en la vía pública, ya que pueden permanecer flotando durante días y entrar en contacto con las redes eléctricas. Además, sugirió usar alternativas más seguras, como decoraciones no conductoras de electricidad o hechas con materiales biodegradables, así como reportar cualquier situación de riesgo.

