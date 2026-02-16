Corte masivo de energía en Piura causa fuertes pérdidas económicas: más de 30 horas sin flujo

Comerciantes en el Complejo de Mercados de Piura revelaron que han tenido pérdidas de productos perecibles. Foto: Maribel Mendo, La República

Comerciantes en el Complejo de Mercados de Piura revelaron que han tenido pérdidas de productos perecibles. Foto: Maribel Mendo, La República

Más de 30 horas, y contando, han soportado sin servicio de energía los pobladores en la provincia de Piura. Producto de este corte prolongado, decenas de comerciantes y ciudadanos han reportado fuertes pérdidas económicas, así como afectaciones en su jornada laboral.

Enosa, empresa encargada de suministrar el servicio de energía en Piura, anunció un corte masivo programado para el último domingo, desde las 3:00 a.m. hasta las 6:30 a.m.; sin embargo, el tiempo se extendió sin previo aviso, causando gran molestia en miles de usuarios.

TE RECOMENDAMOS KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Ante las continuas quejas, la empresa emitió un comunicado anunciando el retorno del servicio en horas de la tarde, pero, nuevamente, el tiempo no se cumplió. Algunos sectores de Piura, pasaron la noche a oscuras.

La mañana de este lunes 16 de febrero, decenas de comerciantes en el Complejo de Mercados de Piura, y otros puestos del casco urbano, revelaron que han tenido pérdidas de productos perecibles, lo que repercute en fuertes pérdidas económicas.

"Las carnes se malogran y los lácteos se cortan, no todos tenemos un generador para poner a funcionar las refrigeradoras. Estas son pérdidas que nadie va a asumir", expresó una comerciante.

Por su parte, en las redes sociales de Enosa, cientos de usuarios han dejado comentarios criticando el servicio y la falta de transparencia en la empresa. "Los artefactos se están malogrando porque la luz va y viene. Además, los que compramos nuestros alimentos para el mes, ya los perdimos, ¿Quién nos va a reponer ese gasto?", comentó Gerardo Núñez, morador de Los Cedros.

Enosa emitió un comunicado anunciando el retorno del servicio en horas de la tarde; sin embargo, no fue así. Foto: Enosa

Corte afecta otros servicios

Enosa informó que el corte extendido se debió a un transformador dañado durante los trabajos de mejora y mantenimiento en la Subestación Centro de Piura. No obstante, este no es el único problema: los servicios de agua potable y la emisión de señal también resultaron afectados.

"No tenemos agua porque las casas de bombeo requieren de energía (…) Lo más preocupante es que como hubo una subida y bajada repentina, estas bombas pueden malograrse y ahí sí sería un escenario mucho peor", comentó un vecino de la urbanización Piura.

Asimismo, desde varios sectores de la ciudad, los transportistas han manifestado su preocupación ante el incremento del riesgo de accidentes de tránsito, pues no hay funcionamiento de semáforos. Ellos recomendaron la presencia de efectivos policiales.

Pobladores en redes mostraron su molestia ante la falta de energía eléctrica. Foto: Cortesía

Fiscalía interviene a Enosa

Ante el gran impacto del corte, la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Piura en coordinación con Osinergmin - Oficia Regional Piura - y la Región Policial de Piura intervino las oficinas de Enosa.

La empresa fue exhortada a emitir un comunicado oficial detallando los plazos reales de restablecimiento del servicio, así como reforzar las medias de seguridad en la zona de trabajo, a fin de evitar mayores afectaciones a los ciudadanos.

Al cierre de esta edición, Enosa anunció que "el servicio retornaría progresivamente a partir de las 3:00 p.m.". Sin embargo, este comunicado no ha sido bien recibido por la población, quienes revelaron que ya no creen en las "promesas de papel".