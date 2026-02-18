Un corte de luz se ejecutará este miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de febrero en sectores específicos de Arequipa, según informó la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal). La interrupción del servicio podría extenderse hasta por ocho horas y responde a trabajos programados para reforzar el sistema eléctrico en distintas zonas de la región.

La empresa detalló que las labores comprenden mantenimiento de redes de media tensión, reubicación de estructuras, cambio de transformadores, mantenimiento de subestaciones, limpieza de aisladores y podado de árboles. Estas intervenciones forman parte de una nueva jornada técnica anunciada a través de sus canales oficiales.

Seal precisó que el objetivo de estas acciones es garantizar un suministro más estable y seguro para los usuarios de la “Ciudad Blanca”. Con estas medidas, la compañía busca mejorar la calidad del servicio eléctrico en la región.

Conoce los horarios y zonas afectados por el corte de luz programado en Arequipa

Miércoles 18 de febrero

De 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

En Cerro Colorado: de 7:00 a.m. a 1:30 p.m.

Zonas afectadas por distrito

Huancarqui : 23 de Junio, Huancarqui, La Laja, Las Islas, Nueva Esperanza, Sector Las Tiendas.

: 23 de Junio, Huancarqui, La Laja, Las Islas, Nueva Esperanza, Sector Las Tiendas. Circuito: CORIRE (CC-810130).

Mollendo : Apiamo, San Agustín Arvidunsa, Zona Industrial Municipal.

: Apiamo, San Agustín Arvidunsa, Zona Industrial Municipal. Circuito: La Florida (REC-200542).

Lluta : La Quebrada.

: La Quebrada. Santa Isabel de Sigus : La Quebrada , Laderas, Lluclla, Ranchería.

: , Laderas, Lluclla, Ranchería. Alto Selva Alegre : Alto Selva Alegre Zona A.

: Alto Selva Alegre Zona A. Arequipa : Centro Histórico, San Lázaro.

: Centro Histórico, San Lázaro. Miraflores : Ampliación La Negrita, La Victoria , Miraflores, Multifamiliar 3R, San Antonio, Alameda de Salaverry, Villa Militar.

: Ampliación La Negrita, , Miraflores, Multifamiliar 3R, San Antonio, Alameda de Salaverry, Villa Militar. Cerro Colorado: Río Seco, Santa María, Zamacola.

Jueves 19 de febrero

De 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Zonas afectadas por distrito

Nicolás de Piérola : Charahuayo, Sahuani.

: Charahuayo, Sahuani. Uraca: AA. HH. Villa Eléctrica, Anexo La Punta Colorada, Cantas, El Pedregal, Escalerillas, La Mezana, Las Malvinas, Pitis, Punta Colorada, Sarcas, Satélite, Toran, Villa Hermosa.

Viernes 20 de febrero

De 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

En Cerro Colorado: de 7:30 a.m. a 1:30 p.m.

Zonas afectadas por distrito