El Niño Costero podría durar hasta diciembre y alcanzar magnitud moderada en otoño, advierte ENFEN

Alerta por prolongación del evento de El Niño costero en Perú hasta diciembre de 2026 | La República

Alerta por prolongación del evento de El Niño costero en Perú hasta diciembre de 2026 | La República

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) advirtió que el fenómeno El Niño costero que impacta el litoral peruano podría prolongarse hasta diciembre de 2026. Por el momento se prevé que su intensidad sea débil, aunque no se descarta que alcance una categoría moderada durante el otoño; por ello, la entidad mantiene el nivel de alerta tras evaluar las condiciones oceánicas, atmosféricas y los pronósticos elaborados por modelos climáticos nacionales e internacionales.

Según el informe técnico, las aguas cálidas en el Pacífico oriental frente a la costa peruana favorecerían su continuidad en los próximos meses. En tanto, en el Pacífico central —región Niño 3.4— predominaría una condición neutra hasta junio. Sin embargo, desde julio los modelos climáticos prevén el posible desarrollo de un El Niño débil, que podría extenderse hasta finales de año.

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Calentamiento del mar frente a la costa norte

El reporte señala que el mar frente a la ribera norte del Perú presenta anomalías térmicas cálidas significativas, un indicador asociado al desarrollo de este fenómeno climático. Durante los primeros días de marzo, la temperatura superficial del océano registró valores positivos de hasta +3°C en el norte del país, especialmente frente a la costa de Paita y zonas cercanas al litoral.

Además, mediciones oceanográficas identificaron alteraciones térmicas de hasta +4°C en las capas superficiales del mar, en las primeras decenas de metros de profundidad frente a la costa norte.

Estas circunstancias confirman un escenario térmico más elevado en el Pacífico oriental, uno de los principales factores que favorecen la evolución del evento El Niño costero.

Incremento de la temperatura del aire en el litoral

El calentamiento del océano también influye en las condiciones climáticas de la zona costera. Entre el 1 y el 10 de marzo, las estaciones meteorológicas reportaron desviaciones positivas en la temperatura máxima del aire, con un promedio cercano a +1°C a lo largo de la franja peruana.

Algunas estaciones presentaron valores superiores. Por ejemplo:

Campo de Marte (Lima) registró una anomalía de +2,1°C.

registró una anomalía de +2,1°C. Huarmey (Áncash) alcanzó +2,0°C.

alcanzó +2,0°C. Lambayeque reportó +1,4°C

De acuerdo con el boletín, el mayor aumento de temperatura se registró en la costa central, con un promedio de +1,3°C, mientras que en la costa norte y sur las anomalías se situaron cerca de +0,8°C.

Lluvias intensas y riesgo de crecidas

El ENFEN advirtió que el escenario climático actual podría generar lluvias superiores a lo normal en la costa norte durante el trimestre marzo-mayo, con mayor probabilidad de episodios de precipitaciones moderadas a fuertes, e incluso eventos extremos durante marzo.

En el ámbito hidrológico, los especialistas anticipan caudales por encima de lo habitual en varios ríos de la vertiente del Pacífico, especialmente en marzo y abril:

Tumbes

Chira

Piura

Chancay-Lambayeque

Jequetepeque

Chicama

En la zona centro del país también se proyectan caudales entre normales y superiores al promedio en ríos como Santa, Chillón, Rímac, Lurín, Ica y Ocoña. Esta situación podría aumentar la frecuencia de crecidas repentinas y la activación de quebradas en diversas regiones.

Impacto en el mar peruano

El informe también advierte cambios en la dinámica de los recursos marinos. En las próximas semanas se prevé que especies transzonales como el bonito y el perico continúen presentes a lo largo del litoral peruano, mientras que otras especies propias de aguas ecuatoriales seguirían desplazándose hacia la zona central del mar peruano.

Paralelamente, el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) desarrolla un crucero científico para evaluar el estado de la anchoveta y otros recursos pelágicos, cuyos resultados permitirán determinar el impacto de estas condiciones oceánicas en la actividad pesquera durante los próximos meses.

ENFEN insta a reforzar medidas de prevención

Ante este panorama, el ENFEN recomendó a las autoridades adoptar medidas de reducción del riesgo de desastres y fortalecer las acciones de preparación frente a posibles emergencias, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones y huaicos.

La comisión multisectorial continuará monitoreando la evolución del estado oceánico, atmosféricas e hidrológicas del país y actualizará sus proyecciones en su próximo comunicado oficial.