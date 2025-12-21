HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá calor extremo en el verano 2026? Senamhi responde y advierte altos niveles de radiación

Ante el comunicado emitido por Senamhi, en el que se anunció el inicio del verano, se les consultó para conocer mayores detalles sobre la sensación térmica que traerá el 2026.

El verano se inició oficialmente en el país y traerá temperaturas dentro de los rangos normales.
El verano se inició oficialmente en el país y traerá temperaturas dentro de los rangos normales. | Foto: Andina/ Composición LR

Se dio inicio oficial a la estación de verano en todo el Perú, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). La entidad precisó que, durante el verano 2025-2026, las temperaturas se mantendrán, en general, dentro de sus rangos normales, aunque no se descartan episodios de calor intenso hacia el final de la estación.

El Senamhi informó que en la costa peruana se esperan condiciones térmicas propias de la temporada. En Lima, las temperaturas variarían entre los 20 °C y 27,5 °C en los distritos cercanos al mar, mientras que en zonas más alejadas del litoral podrían alcanzar hasta los 29 °C. Además, durante el inicio del verano no se descartan noches frescas, así como aumentos ocasionales de la temperatura con registros próximos a los 30 °C, principalmente entre febrero y marzo.

lr.pe

¿Qué temperaturas nos traerá el verano 2026?

En entrevista con La República, Yury Escajadillo, subdirector de Predicción Climática del Senamhi, señaló que el verano se desarrollará bajo condiciones normales en la zona costera del país, desde Tumbes hasta Moquegua, incluyendo Lima. El especialista explicó que no se espera un escenario de calor extremo, debido a la ausencia de un Niño Costero, como los registrados en 2017 y 2023. Asimismo, indicó que el Comité Multisectorial ENFEN ha establecido que el escenario más probable para el próximo verano será neutral, especialmente en la costa norte, motivo por el cual el sistema de alerta por El Niño o La Niña costera permanece inactivo.

Escajadillo indicó que, en Lima, los distritos cercanos al litoral como el Callao y Chorrillos, registrarían temperaturas promedio entre 20 y 27,5 °C. En zonas más alejadas del mar, como La Molina y Santa Anita, las temperaturas podrían oscilar entre 19 y 29 °C. Sin embargo, el especialista señaló que en la quincena de febrero y marzo podrían presentarse temperaturas superiores a los 30 °C.

lr.pe

¿Cómo iniciará el verano 2026?

El subdirector de Predicción Climática del Senamhi señaló que el verano comenzará con condiciones relativamente frescas, debido a la influencia de vientos asociados al anticiclón del Pacífico Sur y a la temperatura ligeramente fría del mar frente a la costa peruana. Actualmente, las mañanas en Lima tendrán temperaturas entre 15 y 18 °C; sin embargo, hacia enero y febrero se prevé un aumento de las temperaturas matinales a entre 17 y 19 °C, mientras que durante la tarde estas se situarán entre 26 y 27 °C.

Aunque las temperaturas estarán dentro de los rangos normales, el especialista advirtió estar atento y protegerse de los niveles de radiación UV. "Se vuelve alta, extremadamente alta especialmente en días despejados cuando no hay coberturas de nubes y entre las 11 a.m. y 3 p.m. es un horario bien sensible a la radiación solar", detalló. Además, recomendó el uso de protector solar, gorros y lentes de sol.

