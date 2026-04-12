El diseño de una nave polifuncional que llevaría a una colonia de humanos a Alfa Centauri. Foto: Proyecto Hyperion

El diseño de una nave polifuncional que llevaría a una colonia de humanos a Alfa Centauri. Foto: Proyecto Hyperion

En un futuro lejano, la humanidad podría tener la capacidad de viajar más allá de nuestro sistema solar. Chrysalis se trata de una nave espacial, propuesta por un equipo de ingenieros, que tiene como objetivo transportar a 2.400 personas en un viaje hacia Alfa Centauri, el sistema estelar más cercano. Aunque actualmente solo es un concepto hipotético, su diseño incluye soluciones fascinantes que podrían hacer posible la vida autosuficiente en el espacio durante varias generaciones.

La travesía hasta Alfa Centauri tardaría unos 400 años, casi 40 billones de kilómetros de recorrido, según el informe del proyecto Hyperion. Esta misión no solo necesitará de los últimos avances tecnológicos, sino también una planificación detallada sobre su construcción y las condiciones del día a día a bordo. Chrysalis ganó el primer lugar en el Concurso de Diseño del Proyecto Hyperion, que consistía en que los participantes diseñen vehículos de última generación para vuelos interestelares.

¿Qué se necesitará antes de empezar el viaje?

Antes del despegue se tendría que realizar un proceso de adaptación en la Tierra. Los primeros tripulantes de la nave pasarían entre 70 y 80 años en un entorno aislado, en la Antártida, para adaptarse psicológicamente a la vida en un ambiente cerrado. Este periodo de adaptación tiene como objetivo garantizar el bienestar emocional y físico de las futuras generaciones que vivirán dentro.

El diseño sugiere que la tripulación viva en columnas altas con muchos pisos . Foto: Proyecto Hyperion

Además, antes del lanzamiento, se necesitarían desarrollos tecnológicos relacionados con la energía para viajar por el cosmos durante años. Los reactores de fusión nuclear serían la fuente clave. El diseño propone que la nave se construya en un plazo de 20 a 25 años, lo cual exige avances sustanciales en ingeniería espacial.

¿Cómo sería la vida en el interior?

Chrysalis está diseñada con una estructura de 58 km de largo, la cual tiene una forma modular que recuerda a una matrioska o muñeca rusa. Esta enorme infraestructura tendría varias capas que incluirían desde bosques y granjas tropicales hasta zonas de trabajo y vecindarios residenciales. Cada capa tiene un objetivo particular, lo que haría posible que fuera autosuficiente durante el extenso viaje.

La nave tendría viviendas adaptadas para la población de la nave. Foto: Proyecto Hyperion

Uno de los aspectos clave del proyecto es la gravedad artificial, que se mantendría mediante la rotación constante de la nave, replicando las condiciones gravitacionales de la Tierra. En cuanto a la producción de alimentos, se crearían ambientes controlados para cultivar una variedad de plantas, hongos y hasta criar insectos y animales pequeños, garantizando una dieta diversificada para los habitantes.

Los niveles del coloso

La capa más cercana al núcleo de Chrysalis se dedica a la producción de alimentos, nutriendo plantas, hongos, microbios, insectos y ganado. Para preservar la biodiversidad, se conservarían diferentes entornos, incluyendo bosques tropicales y boreales.

La nave permitirá ambientes dedicados a la producción de alimentos. Foto: Proyecto Hyperion

El segundo nivel, a partir del centro, alberga espacios comunes como parques, escuelas, hospitales y bibliotecas para los habitantes del barco. El siguiente caparazón albergaría viviendas para familias individuales, equipadas con circulación de aire e intercambiadores de calor.

El trabajo se lleva a cabo en el nivel superior, donde se encuentran instalaciones para industrias que abarcan desde el reciclaje hasta la industria farmacéutica y la fabricación de estructuras. La quinta y más externa carcasa serviría como almacén para diversos tipos de recursos, materiales, equipos y maquinaria. Los diseñadores sugieren que los robots podrían operar a este nivel, reduciendo la necesidad de mano de obra humana.

¿Cómo sería el gobierno en la nave?

El gobierno dentro del Chrysalis sería una mezcla entre el control humano y el apoyo de la inteligencia artificial. El diseño propone que los tripulantes del barco colaboren con sistemas inteligentes para tomar decisiones clave sobre el funcionamiento y bienestar del complejo espacial. La IA también ayudaría a mantener la resiliencia social, facilitando la transferencia de conocimiento entre las generaciones, asegurando que funcione de manera eficiente durante los siglos que duraría el viaje.

En cuanto a la población, se mantendría un número sostenible de habitantes, que se estima en 1.500 personas, menos que la capacidad total. Esto se lograría mediante una planificación estricta sobre los nacimientos a bordo. Además, el plan contempla que robots desempeñen una gran parte de las tareas laborales en las capas externas de la nave, como el reciclaje y la manufactura, lo que reduciría la necesidad de trabajo físico de las personas.