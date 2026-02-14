ENFEN recomienda a las autoridades adoptar medidas de prevención ante desastres y realizar un seguimiento a pronósticos meteorológicos. | Difusión

ENFEN recomienda a las autoridades adoptar medidas de prevención ante desastres y realizar un seguimiento a pronósticos meteorológicos. | Difusión

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) activó el estado de alerta en el Perú ante la posible ocurrencia de un Niño Costero. Según el comunicado N.° 03-2026, el evento comenzaría en marzo y se prolongaría hasta noviembre, con condiciones cálidas de magnitud débil durante la mayor parte del periodo y con la opción de alcanzar una intensidad moderada hacia julio.

En el Pacífico central (región Niño 3.4), la condición neutra sería la más probable hasta mayo de 2026. Desde junio, se anticipa el desarrollo de un evento El Niño en esa zona, también de magnitud débil. Estas estimaciones se sustentan en el estudio de las condiciones oceánicas y atmosféricas registradas hasta la fecha, así como en las proyecciones de modelos climáticos nacionales e internacionales.

TE RECOMENDAMOS FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Activan estado de alerta en Perú por posible Niño Costero en 2026. Foto: ENFEN.

Lluvias y temperaturas por encima de lo normal en la costa norte

Para lo que resta del verano, el reporte entre febrero y abril advierte precipitaciones entre niveles normales y superiores al promedio en la costa norte. No se descartan episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad, sobre todo en marzo y abril, además de temperaturas del aire por encima de los rangos habituales en esa zona.

En el ámbito hidrológico, se prevé que predominen caudales superiores a lo normal en la vertiente del Pacífico y no se excluyen posibles crecidas repentinas.

En cuanto a los recursos pesqueros, el ENFEN indica que en las próximas semanas la anchoveta mostrará un mayor proceso de reproducción. Asimismo, se estima que continuará la disponibilidad de bonito y perico frente al litoral peruano.

ENFEN recomienda medidas de prevención y monitoreo

El Enfen instó a las autoridades a adoptar disposiciones destinadas a reducir el riesgo de desastres y a implementar acciones de preparación ante peligros inminentes, emergencias o desastres. Además, sugirió realizar un seguimiento permanente de los avisos meteorológicos y de los pronósticos estacionales para adoptar las medidas pertinentes. A la ciudadanía le solicitó mantenerse informada a través de los canales oficiales.

La entidad precisó que continuará con la vigilancia de la evolución de las condiciones oceánicas, atmosféricas y biológico-pesqueras. Asimismo, el próximo comunicado oficial ordinario se difundirá el viernes 27 de febrero.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.