Piura: 5 fallecidos, más de 50 caseríos aislados y 1.700 damnificados por lluvias este 2026

La sierra piurana ha sido la más golpeada por las lluvias. Foto: difusión.

La sierra piurana ha sido la más golpeada por las lluvias. Foto: difusión.

Las intensas precipitaciones de este año en Piura dejaron como saldo cinco personas fallecidas, más de 50 caseríos aislados y 1.794 damnificados, principalmente en la sierra del departamento. Así lo informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), en su último reporte sobre la crisis en el departamento norteño.

La entidad local identificó a la última víctima mortal como Elio Andino Chicay, el conductor de la minivan que el último 10 de marzo quedó sepultada bajo un derrumbe cuando el vehículo transitaba por la carretera Socchabamba (Ayabaca). Los rescatistas continúan en la zona buscando los cuerpos de los pasajeros que viajaban al momento del deslizamiento.

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Caseríos aislados y damnificados

El COER Piura reportó que más de 50 caseríos en las provincias de Ayabaca, Morropón y Sullana se encuentran aislados debido a la activación de quebradas. En esa línea, también detalló que 1.794 personas resultaron damnificadas debido a las intensas precipitaciones, y otras 15.253 fueron afectadas.

Por otro lado, en cuanto a los daños materiales, la entidad señaló que 90 viviendas quedaron destruidas, 726 casas ahora son consideradas inhabitables y 7101 están afectadas. Además, tres puentes peatonales, dos puentes vehiculares, cinco establecimientos de salud y, al menos, una escuela presenta afectaciones en su infraestructura.

Mayor vulnerabilidad por río Piura

El decano del Colegio de Ingenieros en Piura, Manuel Asmat, sostuvo que la región de Piura se encuentra en un estado de mayor indefensión en comparación al 2017, cuando se produjo el Fenómeno del Niño Costero.

El directivo afirmó que el cauce del río Piura se ha visto reducido desde esa fecha, lo que incrementaría el riesgo de desborde. "La ANIN (Autoridad Nacional de Infraestructura) realizó un estudio donde se evidenció que el caudal máximo que puede soportar el río es de 1.900 m³/s. En el 2017 con 3.400 recién nos inundamos", afirmó.

Asmat también se refirió al estado de los cuatro puentes más importantes de la ciudad de Piura. Dijo que, en caso se desborde el afluente, los únicos puentes que quedarían operativos son el Bolognesi y el Juan Pablo II. El primero, construido hace más de una veintena de años, no habría recibido nunca un mantenimiento.

"Ambos tendrían que soportar un incremento de tráfico. En el puente Bolognesi hemos encontrado a los tensores con presencia de corrosión o que las puntas que conectan la infraestructura del puente están deterioradas, eso evidencia la falta de mantenimiento. No pensemos en reaccionar solo cuando es la emergencia", sentenció.