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¿Continuará el frío y la neblina en Lima? Esto dice Senamhi sobre el pronóstico para los próximos días

El Senamhi emitió una alerta por el ingreso de vientos del sur y la presencia del anticiclón del Pacífico Sur, fenómeno que viene generando mayor nubosidad, neblina y descenso de temperatura en la capital.

El Senamhi advirtió que estas condiciones se mantendrán durante los próximos días
El Senamhi advirtió que estas condiciones se mantendrán durante los próximos días | Composición LR.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta por el ingreso de vientos del sur debido a la proximidad del anticiclón del Pacífico Sur, fenómeno que viene generando mayor nubosidad en la costa, especialmente en la zona central del país, además de neblina y una sensación de mayor frío en Lima Metropolitana.

El organismo meteorológico advirtió que este sistema favorece la presencia de precipitaciones dispersas de ligera intensidad, así como la reducción de la visibilidad por niebla y neblina, principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Asimismo, podría generar levantamiento de polvo y arena por el incremento de la velocidad del viento en varios sectores de la costa.

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¿Continuará el frío en Lima?

El ingeniero Matt Nieto, especialista del Senamhi, explicó que estas condiciones podrían mantenerse entre los próximos cinco y siete días. “Durante los próximos días vamos a tener una condición habitual de un otoño normal, que es la presencia del anticiclón”, señaló a Latina.

Asimismo, indicó que este escenario favorecerá temperaturas más frescas y una sensación típica de otoño, acompañada de algunas lloviznas. “Por unos días va a favorecer a que las temperaturas se amortigüen, sean mucho más frescas, con sensación típica del otoño y con algunas lloviznas”, precisó.

Sin embargo, advirtió que después de este periodo podrían retornar las condiciones de brillo solar, con temperaturas que alcanzarían picos de 29 °C y 30 °C.

Según el aviso vigente, la alerta naranja estará activa hasta el 23 de abril, con vientos de hasta 34 km/h en la costa norte, cerca de 33 km/h en la costa centro, alrededor de 23 km/h en la costa sur y próximos a 35 km/h en la costa de Ica. Entre las provincias afectadas figuran Barranca, Cañete, Huaral, Huaura y Lima Metropolitana.

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¿Cómo será el otoño 2026 en Lima?

El pronóstico para el otoño de 2026 estará marcado por temperaturas más cálidas de lo habitual en gran parte de la costa del país, en un contexto influenciado por el desarrollo de El Niño Costero.

En Lima Metropolitana se prevén temperaturas ligeramente superiores a lo normal. En los distritos cercanos al litoral, los valores oscilarán entre 17 °C y 25 °C, mientras que en las zonas más alejadas del mar fluctuarán entre 16 °C y 27 °C. Durante las primeras semanas del otoño no se descartan días y noches cálidas, con picos superiores a los 29 °C.

Asimismo, en la costa centro y sur se presentarán madrugadas y primeras horas de la mañana con presencia de neblina y cielo nublado. Estas condiciones tenderán a cambiar hacia cielos con escasa nubosidad al mediodía, mientras que durante el atardecer y la noche volverá a predominar el cielo cubierto, situación que podría extenderse durante las primeras semanas de la estación.

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