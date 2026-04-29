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Política

Criminales acaban con la vida de excandidato al Senado por Progresemos en Trujillo

Un nuevo crimen se registró en Trujillo, donde Jorge Alcalde Alfaro, excandidato al Senado por Progresemos, fue asesinado a plena luz del día.

Excandidato del partido Progresemos falleció camino al hospital. Foto: composición LR
Excandidato del partido Progresemos falleció camino al hospital. Foto: composición LR
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Un nuevo crimen ocurrió a plena luz del día en la ciudad de Trujillo, donde Jorge Alcalde Alfaro, excandidato al Senado por el partido Progresemos, fue acribillado por desconocidos cuando intentaba subir a su vehículo en la vía pública.

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El hecho de sangre ocurrió pasada las 11 de la mañana del miércoles 29 de abril, en la prolongación Juan Pablo II, en el distrito de Víctor Larco.

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Cámaras captaron el ataque

Según las imágenes de las cámaras de la zona, la víctima recibió al menos cinco disparos tras salir del local partidario y subir a una camioneta blanca. Las balas le impactaron en la cabeza y lo dejaron gravemente herido. Los atacantes llegaron en un auto y, tras cometer el crimen, huyeron con rumbo desconocido.

Tras lo ocurrido, personal de Serenazgo y miembros de la Policía llegaron al lugar del crimen para trasladar al herido al Hospital Regional, donde lamentablemente llegó sin signos de vida.

Finalmente, los efectivos de Investigación Criminal iniciaron las diligencias correspondientes para dar con el paradero de los responsables del crimen.

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