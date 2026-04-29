Falso repartidor de delivery mata a conductor dentro de su vehículo en San Miguel

El vehículo se encontraba estacionado cuando fue atacado por dos sujetos desconocidos. | Composición LR | Difusión

El vehículo se encontraba estacionado cuando fue atacado por dos sujetos desconocidos. | Composición LR | Difusión

Un nuevo hecho de violencia sacude San Miguel. Un hombre, identificado como Miguel Ángel Ligarriza Díaz, fue asesinado a balazos dentro de su vehículo, que estaba estacionado frente a la calle 16 del mencionado distrito, a las 12.00 p. m. del miércoles 29 de abril.

De acuerdo con el reporte policial, el jefe de operaciones, López Aguilar, dio la alerta radial sobre un presunto homicidio en la vía pública. Al llegar a la zona del crimen, los agentes constataron la presencia de la víctima a bordo de su unidad de color plomo, de placa BPD-540, detenida frente al predio n.º 11.

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Asesinato en plena vía pública en San Miguel

Al inspeccionar la cabina, encontraron al conductor —un hombre que vestía un polo negro— inclinado hacia el lado derecho y con una herida sangrante. De inmediato, solicitaron apoyo médico.

Minutos después, una ambulancia llegó al lugar, donde el paramédico Alberto Tirado certificó el fallecimiento de la víctima, presuntamente a causa de un ataque de sicarios.

Testigos del hecho señalaron que una motocicleta lineal de color negro, con una caja de reparto tipo Rapid, se detuvo al lado del vehículo y uno de sus ocupantes realizó aproximadamente ocho disparos contra el conductor. Tras el ataque, los sujetos huyeron hacia la avenida Libertad.

El atentado dejó graves daños en los vidrios de ambas puertas del automóvil, además de varios casquillos de bala esparcidos en la pista, que fueron recogidos como parte de las diligencias.

Al lugar también acudió el comisario de San Miguel, mayor PNP Villegas, quien supervisó las primeras investigaciones. La Policía Nacional inició un operativo para dar con el paradero de los responsables.

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