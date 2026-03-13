Gobierno destina más de S/66 millones a 29 municipios ante daños por lluvias intensas

Gobierno autoriza transferencia de más de S/66 millones para 29 municipalidades de nueve regiones del país afectadas por las intensas lluvias. | Composición LR

Gobierno autoriza transferencia de más de S/66 millones para 29 municipalidades de nueve regiones del país afectadas por las intensas lluvias. | Composición LR

El Gobierno transferirá más de S/66 millones a 29 municipalidades de nueve regiones del país para ejecutar intervenciones urgentes frente a los daños ocasionados por las intensas lluvias, informó la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles.

Los recursos, provenientes del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales, permitirán financiar 47 acciones de emergencia en las regiones de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, San Martín y Ucayali, principalmente en infraestructura educativa, saneamiento, riego y vías de comunicación.

TE RECOMENDAMOS ¿SE ACABA LA CRISIS GNV? BALCÁZAR ANUNCIA FECHA PARA NORMALIZAR EL GAS | QUE NO SE TE OLVIDE

La transferencia se produce en un contexto en el que más del 60% de distritos del país se encuentran en estado de emergencia debido a las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. Según datos del Instituto Nacional de Defensa Civil, 1.177 distritos de un total de 1.892 han sido declarados en emergencia por riesgo inminente o daños ocasionados por las precipitaciones.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

“No vamos a esperar. Estamos actuando con sentido de urgencia para proteger la vida, la salud y el bienestar de las familias afectadas. Estos recursos permitirán intervenir de inmediato en infraestructura educativa, saneamiento, riego y vías, porque nuestra prioridad es que la población no quede desamparada frente a esta emergencia”, declaró la titular de la PCM.

De acuerdo con el Ejecutivo, las intervenciones financiadas con estos recursos buscan restablecer servicios básicos, rehabilitar infraestructura afectada y recuperar la conectividad en zonas impactadas por las lluvias, en beneficio de más de 14.000 ciudadanos.

Situación crítica debido a intensas lluvias

Perú atraviesa una situación compleja a raíz de las fuertes lluvias que vienen impactando distintas regiones del país, generando huaicos, desbordes de ríos e inundaciones. Según el informe más reciente del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), entre enero y marzo de este año, se ha registrado el fallecimiento de 58 personas y hay dos desaparecidos.

Asimismo, las lluvias han provocado que 16.095 personas se queden sin hogar o pertenencias debido a las condiciones meteorológicas adversas. En total, cerca de 22.000 individuos han visto afectados sus medios de subsistencia por inundaciones, deslizamientos y otros fenómenos relacionados.

Las precipitaciones han provocado daños significativos en la infraestructura pública. Según el COEN, siete centros de salud se han vuelto inservibles y otros 101 han sufrido daños, complicando así la prestación de servicios médicos en las áreas afectadas. En el sector educativo, 36 escuelas han sido destruidas y 63 se encuentran en condiciones ruinosas, lo que genera preocupación a pocos días del inicio del año escolar en las instituciones públicas.