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Política

Ministro de Defensa solicita presentarse en Comisión del Congreso para informar sobre ataque en Colcabamba

El abogado Amadeo Flores Carcagno, actual ministro de Defensa, presentó un oficio dirigido a la parlamentaria Karol Paredes, quien preside la Comisión de Defensa Nacional.

Ministro de Defensa solicita declarar ante el Congreso por la masacre en Colcabamba.
Ministro de Defensa solicita declarar ante el Congreso por la masacre en Colcabamba. | Composición/LR
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El recientemente nombrado ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, ha solicitado acudir a la siguiente sesión de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas para detallar el trágico hecho ocurrido en Colcabamba, Huancavelica.

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El oficio se presentó el 28 de abril y está dirigido a la presidenta de la Comisión Karol Paredes Fonseca. El ministro también sostuvo que iría acompañado de su equipo del sector Defensa.

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“Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente, a fin de solicitar a su Presidencia concederme la oportunidad de asistir con el equipo del sector Defensa a la siguiente Sesión Ordinaria dela Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Droga”.

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En el documento también se detalla que Flores Carcagno informará sobre el accionar del Ejército y su relación con las muertes en Colcabamba. Además, precisó que reportará los avances y el desarrollo de las investigaciones del caso.

“Con el objeto de dar a conocer lo actuado por las Fuerzas Armadas respecto de los hechos acontecidos en el distrito de Colcabamba de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica; así como, los avances preliminares en las investigaciones del caso”.

Cabe precisar que el ministro ya ha sido citado ante la Comisión de Defensa Nacional, pero para que responda por la compra de los aviones F-16 Block 70 junto con el canciller y el premier, Luis Arroyo. Sin embargo, el día de la sesión no se presentó ninguno. Esta ausencia fue cuestionada por la presidenta de la comisión, quien consideró que se debería tomar como prioridad la soberanía del país.

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“[Los 3 funcionarios] deberían haber asistido porque la población necesita respuestas concretas, respuestas claras. (…) El tema de nuestra soberanía es sumamente urgente”, señaló la parlamentaria.

La congresista también indicó que habría una reprogramación el lunes. “Nosotros estamos quedando que el lunes vamos a tener la sesión. Vamos a solicitar”, afirmó.

Controversias sobre lo sucedido en Colcabamba

El sábado 25 de abril, se registró la presencia de ocho militares en el sector Puente Mellizo, en el distrito de Colcabamba. Los agentes se trasladaron al lugar por un operativo que advertía sobre una camioneta vinculada con redes del narcotráfico. La versión de las Fuerzas Armadas indica que, al momento de interceptar el vehículo, tuvieron que abrir fuego al advertir que las personas dentro de la unidad usaron armas de fuego para evitar su detención. Este enfrentamiento acabó con la vida de cinco civiles.

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La versión del Ejército es distinta a la de Ricardo Acuña Quispe, persona que también estaba dentro del vehículo, pero que logró escapar y esconderse hasta que llegaran representantes de la Fiscalía. La víctima indicó que no se trasladaba droga ni armamento. Además, dijo que la patrulla militar disparó a matar contra la camioneta en la que viajaban ocho personas, luego de que el conductor no hiciera caso a la orden de alto. De los ocho pasajeros, tres se salvaron del fatídico destino, incluido él, según informó la Unidad de Investigación de La República.

En esa línea, la versión del Ejército aún está en investigación, al no hallarse droga ni armamento en el vehículo que interceptaron. Anthony Crespo, abogado de los familiares de las víctimas, también discrepó con la versión de los militares. Crespo sostuvo que se ha matado a cinco jóvenes inocentes y que los exámenes para identificar si las víctimas tuvieron contacto con clorhidrato de cocaína salieron negativos.

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