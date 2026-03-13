HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Wolfgang Grozo sigue mintiendo y EsSalud en crisis | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Taxista genera indignación tras instalar balón de gas doméstico en su auto por crisis energética: expertos advierten riesgo

Un especialista de la UNI advirtió que recurrir a esta práctica podría provocar una explosión, lo que pondría en peligro al conductor, a los pasajeros y a las personas cercanas, debido a que se trata de sistemas completamente distintos.

El conductor sostuvo que recurrió al balón de gas doméstico ante la crisis energética y el desabastecimiento de grifos.
El conductor sostuvo que recurrió al balón de gas doméstico ante la crisis energética y el desabastecimiento de grifos. | Foto: composición LR/ Exitosa

En la mayoría de grifos del país se repite la misma escena: decenas de autos haciendo filas con el fin de abastecerse de combustible. Esto debido a la restricción del hidrocarburo por problemas en Camisea (Cusco). Sin embargo, un taxista decidió tomar una decisión que generó gran controversia por el peligro al que expondría no solo a su pasajero, sino también a la población.

El conductor instaló de manera artesanal un balón de gas doméstico en su vehículo para dirigirse a trabajar por las calles de Trujillo. Según explicó al medio Exitosa, salió a laborar en horas de la madrugada y se le agotó el recurso.

TE RECOMENDAMOS

TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: GNV vs GLP: especialista explica si un vehículo adaptado a gas natural puede funcionar también con gas licuado

lr.pe

“Salí a trabajar a las 2 de la mañana y se me acabó el gas. Estuve en la cola dos horas y no avanzaba. He tenido que sacar el balón de mi casa y mi esposa me está llamando para que lo regrese, ya que lo usa en la cocina”, manifestó el transportista.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En otro momento, aseguró que la crisis que se registra en las estaciones de servicio de toda la ciudad está llevando a los ciudadanos a eventos extraordinarios. “Primero voy a sacar mi dinero del día y luego lo devuelvo a mi casa. No me quedó de otra porque no hay GLP en los grifos”, aseguró el hombre.

PUEDES VER: Gas natural: Gobierno asegura que el domingo 15 de marzo se restablecerá todo el servicio

lr.pe

En las imágenes difundidas por el medio de comunicación se observa una manguera de color naranja que ingresa a la movilidad a través de la ventana del copiloto y se extiende hacia la zona frontal. La instalación improvisada quedó expuesta, lo que causó preocupación.

La deflagración y fuga del gas natural en el gasoducto de Megantoni ha generado el caos en todo el Perú ante la subida de precios, así como el desabastecimiento del carburo.

En otras localidades, mototaxistas también han recurrido a utilizar el cilindro de gas de sus viviendas para continuar prestando sus servicios. Incluso, algunos choferes decidieron llenar el tanque de sus carros con un tipo de energético completamente distinto al de su unidad. Esta práctica ha sido muy criticada por los expertos en la materia.

GNV y GLP usan sistemas completamente distintos, afirma experto

En entrevista con La República, el ingeniero Tito Vílchez, decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI, precisó que no se puede utilizar GNV cuando un automóvil funciona con GLP.

No deben abastecer con gas licuado de petróleo (GLP) a un sistema que está con gas natural vehicular (GNV), ya que se corre el peligro de que explote el tanque. Yo recomiendo a los choferes que tengan en cuenta que los depósitos tienen un volumen único y, cuando se abastece con un combustible diferente, se exponen al peligro".

Notas relacionadas
Universidad San Marcos habilita buses para postulantes que rendirán examen de admisión 2026-II ante crisis por GNV

Universidad San Marcos habilita buses para postulantes que rendirán examen de admisión 2026-II ante crisis por GNV

LEER MÁS
GNV vs GLP: especialista explica si un vehículo adaptado a gas natural puede funcionar también con gas licuado

GNV vs GLP: especialista explica si un vehículo adaptado a gas natural puede funcionar también con gas licuado

LEER MÁS
Lima sin GNV EN VIVO HOY: ultimas noticias, nuevas medidas, alza del precio del gas, acciones del MINEM y más

Lima sin GNV EN VIVO HOY: ultimas noticias, nuevas medidas, alza del precio del gas, acciones del MINEM y más

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Muere chofer del bus incendiando de Los Chinos en El Agustino: delincuentes atacaron mientras dormía

Muere chofer del bus incendiando de Los Chinos en El Agustino: delincuentes atacaron mientras dormía

LEER MÁS
Colegios tendrán más profesores: Minedu destina millonaria inversión para crear más de 1.400 plazas docentes

Colegios tendrán más profesores: Minedu destina millonaria inversión para crear más de 1.400 plazas docentes

LEER MÁS
Pasajera de combi fallece tras atentado en el Callao: sicarios abrieron fuego en plena ruta

Pasajera de combi fallece tras atentado en el Callao: sicarios abrieron fuego en plena ruta

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hombre vive desde hace 26 años frente al mar en una casa que construyó con palos y materiales que dejó la marea

Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

Pamela Franco insinúa que Christian Domínguez la buscaba en su casa pese a estar con Karla Tarazona: “Tú sabes cómo te portas”

Sociedad

Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

Los Gallegos del Norte extorsionaban a dos empresas de transportes desde el 2024

Reniec habilita oficinas en Jesús María y San Borja para evitar colas y recoger DNI si lo tramitaste por internet

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko Fujimori y RLA experimentan caída en intención de voto mientras que López Chau y Wolfgang Grozo aumentan

Elecciones CAL 2026, segunda vuelta: fecha, hora y dónde votar por Delia Espinoza o Humberto Abanto

Multa por no votar en Elecciones Perú 2026: ¿cuánto es el monto, según distrito?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025