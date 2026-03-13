Taxista genera indignación tras instalar balón de gas doméstico en su auto por crisis energética: expertos advierten riesgo

El conductor sostuvo que recurrió al balón de gas doméstico ante la crisis energética y el desabastecimiento de grifos. | Foto: composición LR/ Exitosa

El conductor sostuvo que recurrió al balón de gas doméstico ante la crisis energética y el desabastecimiento de grifos. | Foto: composición LR/ Exitosa

En la mayoría de grifos del país se repite la misma escena: decenas de autos haciendo filas con el fin de abastecerse de combustible. Esto debido a la restricción del hidrocarburo por problemas en Camisea (Cusco). Sin embargo, un taxista decidió tomar una decisión que generó gran controversia por el peligro al que expondría no solo a su pasajero, sino también a la población.

El conductor instaló de manera artesanal un balón de gas doméstico en su vehículo para dirigirse a trabajar por las calles de Trujillo. Según explicó al medio Exitosa, salió a laborar en horas de la madrugada y se le agotó el recurso.

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“Salí a trabajar a las 2 de la mañana y se me acabó el gas. Estuve en la cola dos horas y no avanzaba. He tenido que sacar el balón de mi casa y mi esposa me está llamando para que lo regrese, ya que lo usa en la cocina”, manifestó el transportista.

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En otro momento, aseguró que la crisis que se registra en las estaciones de servicio de toda la ciudad está llevando a los ciudadanos a eventos extraordinarios. “Primero voy a sacar mi dinero del día y luego lo devuelvo a mi casa. No me quedó de otra porque no hay GLP en los grifos”, aseguró el hombre.

En las imágenes difundidas por el medio de comunicación se observa una manguera de color naranja que ingresa a la movilidad a través de la ventana del copiloto y se extiende hacia la zona frontal. La instalación improvisada quedó expuesta, lo que causó preocupación.

La deflagración y fuga del gas natural en el gasoducto de Megantoni ha generado el caos en todo el Perú ante la subida de precios, así como el desabastecimiento del carburo.

En otras localidades, mototaxistas también han recurrido a utilizar el cilindro de gas de sus viviendas para continuar prestando sus servicios. Incluso, algunos choferes decidieron llenar el tanque de sus carros con un tipo de energético completamente distinto al de su unidad. Esta práctica ha sido muy criticada por los expertos en la materia.

GNV y GLP usan sistemas completamente distintos, afirma experto

En entrevista con La República, el ingeniero Tito Vílchez, decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI, precisó que no se puede utilizar GNV cuando un automóvil funciona con GLP.

“No deben abastecer con gas licuado de petróleo (GLP) a un sistema que está con gas natural vehicular (GNV), ya que se corre el peligro de que explote el tanque. Yo recomiendo a los choferes que tengan en cuenta que los depósitos tienen un volumen único y, cuando se abastece con un combustible diferente, se exponen al peligro".