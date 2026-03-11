Alcalde de Megantoni pide justicia e indemnización de TGP tras deflagración de gas natural que afectó a comunidades

El alcalde de Megantoni pidió a la empresa responsable de la deflagración una indemnización para la población afectada por la deflagración de gas de la comunidad. | Foto: composición LR/Canal N/Prensa Arequipa

El alcalde de Megantoni pidió a la empresa responsable de la deflagración una indemnización para la población afectada por la deflagración de gas de la comunidad. | Foto: composición LR/Canal N/Prensa Arequipa

La crisis provocada por la deflagración de gas natural a nivel nacional está afectando seriamente a la población, especialmente debido al incremento de precios en los grifos y al impacto que esto genera en el costo del transporte y de diversos productos básicos. Este escenario ha generado gran preocupación entre los ciudadanos, quienes viven con incertidumbre ante la falta de soluciones inmediatas para frenar el alza de precios y garantizar el abastecimiento.

En medio de esta situación, el alcalde del distrito de Megantoni, Esaú Ríos, llegó al Congreso de la República del Perú acompañado de líderes comunales para denunciar el abandono del Estado en su jurisdicción. La autoridad señaló que su distrito se encuentra en el epicentro de la zona afectada por la deflagración ocurrida en el ducto operado por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), lo que ha agravado la preocupación de la población local.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES EN LLAMAS: LAS PROMESAS DE BALCÁZAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

PUEDES VER: TGP informa fuga y llamarada de gas en el distrito cusqueño de Megantoni

¿Qué dijo el alcalde de la comuna cusqueña sobre la crítica situación de escasez de gas?

En diálogo con Willax Televisión, el burgomaestre cuestionó las condiciones en las que viven los habitantes de su distrito pese a encontrarse en una de las zonas con mayor riqueza energética del país. La autoridad remarcó que, a pesar de albergar el gas de Camisea, la población continúa sin acceso adecuado a servicios básicos ni a una atención estatal sostenida.

Durante la entrevista, Ríos señaló que resulta contradictorio que una localidad vinculada a uno de los proyectos gasíferos más importantes del Perú mantenga altos niveles de precariedad.

PUEDES VER: Minem detiene venta de GNV para taxis y autos particulares en Lima por crisis en Camisea

“No es posible que el distrito que tiene gas de Camisea siga viviendo así, sin atención como se debe”, expresó, al referirse a la situación que afrontan miles de familias en su jurisdicción.

Las dificultades que atraviesa Megantoni tras la deflagración de gas natural

La máxima autoridad de la región cusqueña también advirtió que los propios pobladores deben pagar elevados costos para acceder al gas, lo que repercute en el encarecimiento de productos de primera necesidad y en mayores dificultades económicas para las familias. A ello se suma —según indicó— la ausencia de servicios fundamentales y la falta de una respuesta rápida del Estado tras la deflagración ocurrida en el gasoducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP).

Asimismo, el alcalde sostuvo que los problemas del distrito no se limitan al reciente incidente, sino que responden a una histórica carencia de infraestructura. En ese sentido, insistió en que Megantoni enfrenta un fuerte aislamiento debido a la falta de carreteras y a un sistema energético que, según afirmó, no es sostenible: “Megantoni está aislado, no tiene carretera, no hay desarrollo y tampoco hay energía estable”, enfatizó.

La petición de la comunidad al TGP por el alza del precio del gas y de productos básicos

Tras el reciente incidente en el gasoducto que ha afectado gravemente a la economía local, el funcionario señaló que el precio de un balón de gas ha alcanzado los S/150. En ese contexto, también advirtió que el alza de este combustible también ha generado un incremento en el costo de otros productos de primera necesidad.

“Antes de que ocurriera el incidente, el gas costaba S/90; ahora está a S/150. Un pollo cuesta S/80, hasta S/90. El azúcar, de 10 soles a 15 soles. Siempre varía. Es muy costoso allá en nuestro pueblo”, aseguró Ríos.

Finalmente, el burgomaestre, en representación de la comuna cusqueña, solicitó que la empresa responsable de la deflagración de gas otorgue una indemnización entre S/2.000 y S/2.500, y consideró que la población de Megantoni fue la más damnificada por el incidente.

“Yo estoy diciendo que no hay saneamiento básico. No hay que tengamos aguas potables. Indemnizar a los afectados también compensatorios, ¿no?”, sentenció.