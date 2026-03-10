Gas natural: José María Balcázar asegura que el domingo 15 de marzo se restituirá todo el servicio

En conferencia de prensa, luego de 10 días de la rotura del ducto de Camisea (Cusco) que desencadenó la interrupción del gas natural, el presidente de la República, José María Balcázar aseguró que este domingo 15 de marzo se reestablecerá de manera completa el servicio.

Acompañado de sus ministros, el mandatario informó que un día antes, sábado 14 de marzo, se reabrirá el sistema de gas para los grifos del país. Según añadió, la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), a cargo del ducto que transporta gas seco y líquido, culminará los trabajos de reparación este viernes, de acuerdo con el cronograma de trabajo.

TE RECOMENDAMOS DÍA DE LA MUJER: ¿EL ESTADO LAS HA IGNORADO? | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Un solo ducto que transporta gas natural paraliza al país y expone la falta del Gasoducto Sur Peruano

Gobierno confirma normalización de suministro de gas natural para este domingo

"Ese día el sistema estará abierto para el transporte público y demás. Esperamos que el domingo 15 se encuentre plenamente regularizado a nivel Lima y Callao", sostuvo el jefe de Estado.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Por otro lado, afirmó que el viernes 12 de marzo, Pluspetrol, el mayor productor de gas licuado de petróleo (GLP) en torno al 80%, ya debería de comenzar a producir este combustible, el cual sirve para los balones de cocina y vehículos.

"Estamos invocando a la población, a las amas de casa que no se sobrestockeen, que el día domingo ya va a estar normalizado el gas natural en todas las casas. También se tiene (previsto) para el día 12 la llegada de un barco con más GLP. No hay manera de que preocuparse", apuntó el ministro de Energía y Minas Ángelo Alfaro.

Noticia en desarrollo