HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
33 heridos tras atentado en discoteca de Trujillo
33 heridos tras atentado en discoteca de Trujillo     33 heridos tras atentado en discoteca de Trujillo     33 heridos tras atentado en discoteca de Trujillo     
Sociedad

Universidad San Marcos habilita buses para postulantes que rendirán examen de admisión 2026-II ante crisis por GNV

Las unidades saldrán a las 4:30 a. m. desde diferentes puntos estratégicos, asegurando así la llegada oportuna de los aspirantes a las diversas áreas académicas.

San Marcos apoya a postulantes y habilita buses para su traslado a la ciudad universitaria.
San Marcos apoya a postulantes y habilita buses para su traslado a la ciudad universitaria. | Foto: composición LR/ UNMSM

Este sábado 7 de marzo inició el examen de admisión 2026-II de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), el cual continuará el 8, 14 y 15 de marzo, según el cronograma establecido por la institución. La crisis por el gas natural vehicular (GNV) y la racionalización del combustible para el transporte generaron dudas sobre posibles cambios en la organización del proceso. Ante ese escenario, la Decana de América anunció que habilitará buses para trasladar a los aspirantes hasta la Ciudad Universitaria, ubicada en la avenida Venezuela, en el Cercado de Lima, con el objetivo de facilitar su llegada pese a las dificultades en el transporte público.

La medida busca evitar retrasos o complicaciones en el traslado de los jóvenes hacia el campus, donde se desarrollan las jornadas programadas. A través de un comunicado, la casa de estudios también precisó que no se han realizado modificaciones en el calendario, por lo que las actividades se mantienen conforme a lo establecido en su reglamento.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Postulantes rendirán examen de admisión de la UNMSM este sábado 7 de marzo.

Postulantes rendirán examen de admisión de la UNMSM este sábado 7 de marzo. Foto: composición LR/ UNMSM

PUEDES VER: Admisión UNMSM 2026-II: miles de jóvenes rendirán examen en la decana para las áreas de Economía, Humanidades y Sociales

lr.pe

Según la publicación difundida en sus redes sociales, la Oficina Central de Admisión (OCA) de la UNMSM informó que las unidades saldrán desde las 4.30 a. m. Los puntos de salida anunciados son los siguientes:

• Puente Santa Anita: intersección de la avenida Nicolás Ayllón con la Vía de Evitamiento.
• Metro de Próceres (San Juan de Lurigancho): avenida Próceres de la Independencia 1632.
• Estación Miguel Grau: cruce de la avenida Miguel Grau con la avenida Nicolás Ayllón.
• Estación Naranjal: intersección de la avenida Túpac Amaru con la avenida Los Alisos.

Comunicado Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Comunicado Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Foto: composición LR/ UNMSM

Revisa aquí las fechas de los exámenes

Sábado 7 de marzo de 2026
• Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión
• Área E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales

Domingo 8 de marzo de 2026
• Área B: Ciencias Básicas
• Área C: Ingeniería
• Examen especial: Todas las áreas académicas

Sábado 14 de marzo de 2026
• Área A: Ciencias de la Salud (excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana)

Domingo 15 de marzo de 2026
• Escuela Profesional de Medicina Humana

Notas relacionadas
Admisión UNMSM 2026-II: miles de jóvenes rendirán examen en la decana para las áreas de Economía, Humanidades y Sociales

Admisión UNMSM 2026-II: miles de jóvenes rendirán examen en la decana para las áreas de Economía, Humanidades y Sociales

LEER MÁS
Universitario jugará amistoso ante equipo de la Universidad San Marcos el 2 de mayo por los 475 años de la UNMSM

Universitario jugará amistoso ante equipo de la Universidad San Marcos el 2 de mayo por los 475 años de la UNMSM

LEER MÁS
Estudiantes de la UNMSM ganan oro en hackathon con diseño de bacteria que descontamina aguas con plomo

Estudiantes de la UNMSM ganan oro en hackathon con diseño de bacteria que descontamina aguas con plomo

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ataque con explosivo en discoteca de Trujillo en pleno concierto de Amor Rebelde deja 33 heridos

Ataque con explosivo en discoteca de Trujillo en pleno concierto de Amor Rebelde deja 33 heridos

LEER MÁS
Senamhi sobre los rayos y truenos reportados en Lima: “No se descarta que se puedan repetir”

Senamhi sobre los rayos y truenos reportados en Lima: “No se descarta que se puedan repetir”

LEER MÁS
Tuneladora Micaela supera los 4 km y llega a El Olivar: así avanza el ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao

Tuneladora Micaela supera los 4 km y llega a El Olivar: así avanza el ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar en Perú HOY, sábado 7 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Ataque con explosivo en discoteca de Trujillo en pleno concierto de Amor Rebelde deja 33 heridos

Ricardo Bedoya: "Hay mucha gente que está haciendo cine y no necesariamente pasando por todas las instancias del Ministerio de Cultura"

Sociedad

Ataque con explosivo en discoteca de Trujillo en pleno concierto de Amor Rebelde deja 33 heridos

Ola de calor afectará Lima hasta el 12 de marzo: Senamhi advierte temperaturas superiores a 30ºC

Caen ‘Los Piratas’, brazo armado de ‘Los Hijos de Dios’ que extorsionan a transportistas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025