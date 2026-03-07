San Marcos apoya a postulantes y habilita buses para su traslado a la ciudad universitaria. | Foto: composición LR/ UNMSM

Este sábado 7 de marzo inició el examen de admisión 2026-II de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), el cual continuará el 8, 14 y 15 de marzo, según el cronograma establecido por la institución. La crisis por el gas natural vehicular (GNV) y la racionalización del combustible para el transporte generaron dudas sobre posibles cambios en la organización del proceso. Ante ese escenario, la Decana de América anunció que habilitará buses para trasladar a los aspirantes hasta la Ciudad Universitaria, ubicada en la avenida Venezuela, en el Cercado de Lima, con el objetivo de facilitar su llegada pese a las dificultades en el transporte público.

La medida busca evitar retrasos o complicaciones en el traslado de los jóvenes hacia el campus, donde se desarrollan las jornadas programadas. A través de un comunicado, la casa de estudios también precisó que no se han realizado modificaciones en el calendario, por lo que las actividades se mantienen conforme a lo establecido en su reglamento.

Según la publicación difundida en sus redes sociales, la Oficina Central de Admisión (OCA) de la UNMSM informó que las unidades saldrán desde las 4.30 a. m. Los puntos de salida anunciados son los siguientes:

• Puente Santa Anita: intersección de la avenida Nicolás Ayllón con la Vía de Evitamiento.

• Metro de Próceres (San Juan de Lurigancho): avenida Próceres de la Independencia 1632.

• Estación Miguel Grau: cruce de la avenida Miguel Grau con la avenida Nicolás Ayllón.

• Estación Naranjal: intersección de la avenida Túpac Amaru con la avenida Los Alisos.

Revisa aquí las fechas de los exámenes

Sábado 7 de marzo de 2026

• Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión

• Área E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales

Domingo 8 de marzo de 2026

• Área B: Ciencias Básicas

• Área C: Ingeniería

• Examen especial: Todas las áreas académicas

Sábado 14 de marzo de 2026

• Área A: Ciencias de la Salud (excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana)

Domingo 15 de marzo de 2026

• Escuela Profesional de Medicina Humana