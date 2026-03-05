HOYSuscripcion LR Focus

Temblor de magnitud 3,4 remeció Lima hoy
Fuerza Popular y APP: ¿provocaron la crisis política? | Sin Guion con Rosa María Palacios

Economía

GNV vs GLP: especialista explica si un vehículo adaptado a gas natural puede funcionar también con gas licuado

El ingeniero enfatizó que las diferencias en la presión y almacenamiento entre ambos insumos energéticos pueden provocar riesgos graves.

Diferencias entre gas licuado de petroleo y gas natural vehicular.
Diferencias entre gas licuado de petroleo y gas natural vehicular. | Foto: Nitro

La suspensión transitoria del suministro de gas natural vehicular (GNV) en Lima y Callao viene dejando escenas que se repiten en varios grifos de la capital. Las largas filas de autos que buscan abastecerse antes de que el combustible se agote ha generado que muchos conductores se planteen la idea de usar gas licuado de petróleo (GLP) como una salida rápida para seguir trabajando.

La inquietud surge porque miles de carros en la ciudad funcionan con GNV y dependen de este hidrocarburo para reducir los costos diarios. Sin embargo, especialistas del sector energético advierten que recurrir al GLP en una unidad preparada para gas natural no es una opción segura ni recomendable.

GNV y GLP usan sistemas completamente distintos, afirma experto

El ingeniero Gaetano Manfredi, consultor en energía especializado en gas natural y GLP, precisó que ambos combustibles utilizan sistemas completamente distintos dentro del automóvil. Aunque a simple vista parecen similares, los equipos y condiciones de almacenamiento no son los mismos.

“El cilindro de GNV está preparado para almacenar gas en estado vapor a alta presión, alrededor de 200 bar (unidad de medida de presión). El GLP, en cambio, se carga en estado líquido y a presiones mucho menores. No son compatibles”, indicó en declaraciones a TV Perú.

Manfredi detalló que, para intentar cargar GLP en un vehículo diseñado para GNV, sería necesario instalar un adaptador especial, un dispositivo cuya fabricación e instalación no está permitida. Además, advierte que el GLP, al ser un líquido que no se comprime, puede generar una presión peligrosa dentro de un cilindro que no está diseñado para ese combustible.

El problema se agrava porque los tanques de GLP poseen un mecanismo que detiene el llenado cuando alcanzan el 80% de su capacidad. Los cilindros de GNV, en cambio, no cuentan con ese sistema, lo que impediría controlar el volumen del carburante cargado.

Es peligroso abastecer de GLP a un motor que está diseñado para GNV.

Es peligroso abastecer de GLP a un motor que está diseñado para GNV.

A ello se suma otro factor de riesgo. En caso de fuga, el comportamiento del GLP es distinto al del gas natural. Mientras el GNV tiende a elevarse y dispersarse en el aire, el GLP permanece cerca del suelo. “Cualquier chispa puede generar una deflagración o incluso una explosión”, remarcó el especialista.

Fuga de gas natural en Cusco generó emergencia

El incidente por fuga y deflagración de gas natural ocurrido en el Cusco llevó al Gobierno peruano a tomar medidas extraordinarias para garantizar el abastecimiento energético en el país. Frente a esta situación, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció un esquema de racionamiento provisional que se mantendrá hasta el 14 de marzo, con la finalidad de prevenir un posible desabastecimiento a gran escala.

Cabe mencionar que la emergencia se inició la mañana del domingo 1 de marzo, cuando se reportó una rotura en los ductos que trasladan gas y líquidos, infraestructura operada por Transportadora de Gas del Perú. El evento se registró en la estación de válvulas ubicada en el kilómetro 43 del sistema de transporte, en el distrito de Megantoni, provincia cusqueña de La Convención, según informó el Minem mediante un comunicado oficial.

