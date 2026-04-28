Autorización de la Reserva Federal para que el BCP abra sucursal en Miami: Impacto en remesas, comercio y prestigio del sistema financiero peruano. | Foto: La República/IA

Autorización de la Reserva Federal para que el BCP abra sucursal en Miami: Impacto en remesas, comercio y prestigio del sistema financiero peruano. | Foto: La República/IA

La reciente autorización de la Reserva Federal de Estados Unidos —equivalente al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)— para que el Banco de Crédito del Perú (BCP) establezca una sucursal en Miami, EE. UU. abre una nueva etapa para la internacionalización de la banca peruana. La expansión permitirá fortalecer los vínculos financieros entre ambos países y facilitar operaciones de clientes y empresas que hoy mantienen relaciones comerciales o familiares en el exterior.

En entrevista para La República, Jorge Carrillo Acosta, experto en finanzas de Pacífico Business School, explicó que esta presencia en el mercado estadounidense no solo amplía la oferta financiera para peruanos, sino que también posiciona al banco en una vitrina internacional importante y abre oportunidades de crecimiento corporativo. “Cualquier ampliación de un banco peruano en el extranjero te va a permitir a ti como cliente poder tener mucha más apertura del mercado; por ejemplo, va a ser más fácil transferir dinero a otros países, en este caso EE. UU. Por el lado del banco, también lo posiciona en una vitrina importante. Tener una sucursal en EE. UU. no es poca cosa y también eso va a ser relevante”.

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En esa misma línea, el profesor de postgrado en finanzas de ESAN y director del Colegio de Economistas de Lima, Arturo García, señala que la expansión internacional de grandes empresas peruanas responde a una estrategia de crecimiento que busca nuevos mercados y mayor presencia global. La idea es que el sector empresarial peruano ya no se limita al mercado local, sino que compite y opera en distintos países. “El BCP es un grupo financiero muy importante en el país y, al igual que muchos grupos de ciertos sectores como industrial y comercial, en esta última década se han expandido internacionalmente.”

Asimismo, compara al banco con otras grandes compañías peruanas que ya han seguido este camino, para demostrar que la internacionalización es una tendencia empresarial del Perú. Señala que no es un caso aislado, sino parte de un proceso más amplio de expansión regional. “El Grupo Gloria, Alicorp y este grupo financiero del BCP también lo han hecho en países como Bolivia, Colombia, Chile y ahora en EE. UU.”

Enfatiza el impacto positivo de la expansión, ya que abre más oportunidades financieras para peruanos y latinos que viven fuera del país, facilitando el acceso a créditos, inversiones y servicios bancarios internacionales. “Esto es bueno porque también da opciones de financiamiento e inversión tanto para peruanos, personas latinas o personas en el exterior.”

Más facilidades para clientes y remesas internacionales

El especialista señaló que la apertura de una sucursal permitirá simplificar operaciones cotidianas como transferencias, pagos y envío de dinero entre ambos países, lo que impactará directamente en peruanos con vínculos familiares o comerciales en EE. UU.

“Cualquier ampliación de un banco peruano en el extranjero permite a los clientes tener una mayor apertura al mercado. Por ejemplo, será más fácil transferir dinero a otros países, en este caso a EE. UU. Si deseas abrir una cuenta allá, hacerlo será mucho más sencillo al contar con una agencia bancaria. Lo mismo ocurrirá si necesitas realizar transferencias, pagos o enviar y recibir remesas (envío de dinero) de familiares, ya que tener presencia en EE. UU. te beneficiará directamente como cliente.

Las remesas serán más rápidas y baratas porque el dinero podrá transferirse directamente entre cuentas del Banco de Crédito del Perú en EE.UU. y Perú sin tantos intermediarios.

Por el lado del banco, esta expansión también lo posiciona en una vitrina importante. Contar con una sucursal en Estados Unidos no es poca cosa y representa un paso relevante para su presencia internacional”, detalló.

Para complementar esta idea, Arturo García remarcó el valor del mercado estadounidense —y en particular de su población latina— como espacio estratégico para captar recursos y desarrollar negocios financieros: “En Miami, en el estado Atlanta es la zona de muchos latinos, hay muchas personas hablohispanas ahí. Es una muy buena plaza captar fondos, dar créditos. Es muy importante la presencia del BCP en otros países y sobre todo en la ciudad tan importante del país norteamericano”.

BCP apuesta por empresas en EE. UU., al estilo de Banco Santander y Citibank

Carrillo explicó que obtener la aprobación regulatoria implica cumplir estándares exigentes, aunque resaltó que el sistema financiero estadounidense mantiene una apertura que facilita la entrada de nuevos actores internacionales.

“Como requisitos te piden lo que es importante para tener un banco allá, pero también hay que tener en cuenta que es una economía bastante abierta, entonces también hay un montón de bancos de todo tipo. No le estoy quitando mérito al tema porque me parece bastante importante que se cree una sucursal allá”

Banco de Crédito del Perú (BCP) expande su presencia internacional con sucursal en Miami, EE. UU.

Asimismo, detalló que la estrategia inicial apunta a captar depósitos corporativos provenientes del mercado estadounidense.

“Depósitos mayoristas quiere decir empresas. Van a haber empresas de EE. UU. que van a abrir una cuenta corriente o algún depósito de plazo fijo. Y eso genera más ingresos como empresa peruana”.

Sobre la decisión de enfocarse en clientes corporativos y no en personas naturales, explicó que responde a una estrategia de eficiencia operativa y cobertura.

“Habría que ver la estrategia del banco. Si tú vas a personas naturales, necesitas una cobertura muy grande, necesitas tener presencia en centros comerciales y de agencias importantes. Probablemente, como recién es una sola agencia, van a centrarse en empresas de la zona y no necesitan, pues, tanta cobertura. Tiene un poco la misma estrategia que utilizan los bancos grandes como Banco Santander o Citibank aquí en el Perú. O sea, tienen una sola oficina en San Isidro y atienden a grandes corporaciones”.

En este punto, Arturo García profundizó en cómo la expansión amplía el acceso a financiamiento y recursos para empresas y consumidores: “Para todas las empresas les da mayores facilidades en terminación de recursos. Tanto de captación, colocación, como inversión y definitivamente mientras más alternativas tengan los consumidores, en este caso servicios financieros, definitivamente va a tener mayores beneficios.”

Impacto en la banca peruana y oportunidades para empresas

El experto destacó que la presencia en EE. UU. generará confianza internacional y podría impulsar nuevas decisiones de internacionalización en la banca peruana.

“Beneficiaría a nivel de prestigio. Un banco peruano que tiene presencia en EE. UU. de hecho va a dar más confianza; también va a ser ahora, dependiendo del tema político. Hizo que hace más de 5 años fueran millones de dólares al extranjero. Si esta escena puede ser que se repita, sería más fácil para un cliente peruano poder migrar su dinero afuera a través de una sucursal de un banco como el BCP”.

En ese sentido, consideró que el movimiento puede marcar un precedente para el sector financiero.

“Pichincha, por ejemplo, es un banco peruano que tiene agencias acá y sucursales allá en EE. UU. Lo mismo ocurre con los bancos grandes que tienen sucursales, como el Scotiabank, el BBVA, que son bancos también de origen canadiense que tienen agencias allá. Pero como peruanos es un hito importante”.

Finalmente, explicó que el éxito de la operación se medirá por su impacto financiero y por la dinamización del comercio bilateral.

“Por un lado, la rentabilidad que tenga la agencia allá o el patrimonio que genere de las transacciones que se realicen con EE. UU. De las remesas que se van a traer a Perú. Es más, un tema de la dinámica que se generará”.

También subrayó el beneficio directo para empresas con operaciones internacionales.

“Considero que van a ser las más beneficiadas, ya que pueden hacer operaciones desde un mismo banco o de una sucursal a otra de manera mucho más sencilla que migrando de un banco a otro. No es que sea gratis; también hay que pagar comisiones igual que siempre, pero va a ser mucho más sencillo hacer operaciones”.