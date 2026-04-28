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Sociedad

Peruanos engañados con falsas ofertas de empleo serían enviados al frente de batalla en Rusia: "Tememos que no regresen"

Según sus familares, habrían sido captados por una presunta red que ofrecía sueldos elevados y trabajos como seguridad, cocina o apoyo. Al llegar a Rusia, les retuvieron sus documentos y los sometieron a entrenamiento militar.

A la izquierda Pocho, quien sería uno de los capturadores. Al lado, los pasajes que les enviaron para el vuelo
A la izquierda Pocho, quien sería uno de los capturadores. Al lado, los pasajes que les enviaron para el vuelo | Composición LR
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La esposa de uno de los peruanos reclutados ya no espera una llamada directa. Sabe que, probablemente, su esposo no tiene el control de su teléfono. La última información sobre él no llegó por su propia voz, sino a través de terceros. “Mi esposo está incomunicado. No sé nada de él por medio de él, sino por medio de otra persona que me ha dicho que sí está bien, que no me preocupe”, relató.

Pero la preocupación creció cuando le dijeron que su esposo ya había terminado el entrenamiento militar en Rusia. Según su testimonio, el siguiente paso sería enviarlo al frente de batalla. “En esta semana lo pasan al área de batalla. Quiere decir, al frente de la guerra”, contó. “Él prácticamente piensa que no va a volver”.

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La promesa: dinero, trabajo y una salida económica

El caso forma parte de una denuncia mayor: una presunta red internacional que estaría captando a peruanos (en especial licenciados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional) con promesas de trabajo en el extranjero, bonos de ingreso y sueldos elevados. Según denuncias difundidas por familiares y su defensa legal, las ofertas incluían puestos como agentes de seguridad, cocineros, instructores o personal de servicios, pero al llegar a Rusia las condiciones cambiaban: documentos retenidos, celulares confiscados, contratos en ruso y entrenamiento militar previo al envío a zonas de combate.

La hermana de otro peruano reclutado contó que su familiar viajó el 18 de marzo de 2026, luego de ser contactado por un hombre al que identifica como “Pinto” o “Pocho Pinto”. Según su versión, este sujeto le ofreció un bono de 30.000 soles y trabajo en Francia.

“No le habló en ningún momento de Rusia. En ningún momento le tocó el tema de la guerra”, sostuvo. Su hermano, dijo, aceptó porque tenía familia, dos hijos y la esperanza de mejorar su situación económica.

Contrato que les hacen firmar

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El viaje y el engaño

La decisión se tomó rápido. Demasiado rápido. Según la familiar, en cuestión de días les hicieron chequeos médicos y organizaron el viaje. Eran seis peruanos, incluido su hermano. Un primo suyo intentó sumarse, pero no fue aceptado por su edad: tenía 65 años. Con el pasar de los días, la comunicación empezó a cortarse.

El 29 de marzo, la hermana logró hablar con él. Su familiar le dijo que todo estaba tranquilo, pero que había “cosas raras” que no coincidían con lo prometido. Días después, entre el 10 y el 14 de abril, llegaron mensajes de auxilio.

Según la familia, él denunció que estaba retenido, que el bono no existía, que el sueldo prometido era falso y que le habían quitado el celular, el DNI y el pasaporte.

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Entrenamiento, aislamiento y miedo

El 16 de abril, el hombre volvió a comunicarse brevemente con una de sus hermanas. Les envió fotos desde un campo de entrenamiento. La imagen los golpeó.

“No era él. Estaba totalmente destruido, deshidratado, envejecido”, relató su hermana.

La esposa de otro peruano denunció una situación similar. “Están siendo como secuestrados, porque no tienen comunicación con la familia”, dijo. “Les han dado un uniforme y están dos, tres días con el mismo uniforme, hasta una semana sin bañarse”.

Él sería una de las personas que capturó a peruanos por redes sociales

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“Cuida a mis hijos si me pasa algo”

El momento más duro llegó cuando uno de los peruanos logró enviar un mensaje a través de un amigo. No pidió dinero. No habló de regresar pronto. Pidió que cuidaran a sus hijos si no volvía.

“Ese es para mí el dolor más grande”, contó su esposa. “Él prácticamente piensa que ahí va a morir”.

Una búsqueda que traspasa fronteras

Las familias aseguran que no se trata de casos aislados. Sin cerca de 135 familias que piden saber qué pasó con su familiar.

“Señor presidente, póngase la mano en el corazón”, pidió una de las esposas. “No soy la única persona. Somos un montón de madres, esposas e hijos esperando una respuesta”.

Una búsqueda que va más allá del pasaporte. Hay esposas que no duermen. Hijos que miran con melancolía la foto de su padre. Madres que derraman lágrimas.

La guerra ya no es una noticia lejana para estas familias: Tiene rostro, nombre y recuerdos que ahora son lo único que queda de ellos.

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