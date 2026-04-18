Inscripción Ascenso Docente 2026: maestros competirán por sueldos de hasta S/9.800 en estas fechas clave

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció el inicio de inscripciones para el Concurso de Ascenso Docente 2026, cuyo registro estará habilitado desde el 16 de abril hasta el 4 de mayo. Este proceso representa una oportunidad para que los maestros de la Carrera Pública Magisterial accedan a cargos de mayor responsabilidad y, en consecuencia, mejoren sus ingresos.

La CPM cuenta con ocho escalas de ascenso, en las que tanto las funciones como las remuneraciones aumentan progresivamente. El primer examen será la Prueba Nacional, programada para el próximo 13 de septiembre.

TE RECOMENDAMOS LÓPEZ ALIAGA PIDE SUSPENDER RESULTADOS Y KEIKO MARCA DISTANCIA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Cuánto gana un docente según la escala magisterial?

En la primera escala, un docente percibe entre S/3.500 y S/4.670, según la jornada laboral, mientras que en la octava escala el ingreso puede alcanzar entre S/7.350 y S/9.800.

“Además, a partir de la tercera escala, los docentes pueden aspirar a cargos como directores de colegios o de UGEL”, explicó el director general de Desarrollo Docente del Minedu, Eloy Cantoral, a la agencia Andina.

Pese a ello, solo 140 maestros forman parte actualmente de la octava escala, una cifra mínima frente a los más de 430.000 docentes que integran la Carrera Pública Magisterial.

Escala Magisterial Jornada 30 horas Jornada 40 horas Octava 7.351,47 9,801.96 Sétima 6.651,33 8,868.44 Sexta 6.126,23 8,168.30 Quinta 5.251,05 7,001.40 Cuarta 4.550,91 6,067.88 Tercera 4.200,84 5,601.12 Segunda 3.850,77 5,134.36 Primera 3.500,70 4,667.60

¿Cuántos docentes postulan al ascenso?

El acceso a la escala más alta exige varios años de trayectoria profesional y el cumplimiento de evaluaciones permanentes, por lo que alcanzar este nivel sigue siendo un reto para la mayoría.

En el concurso realizado el año pasado participaron cerca de 100.000 maestros, de los cuales 18.500 lograron ascender. Desde marzo último, sus remuneraciones fueron actualizadas de acuerdo con su nueva escala.

Para esta edición, 135.000 docentes nombrados están habilitados para postular. Según Cantoral, el promedio histórico muestra que alrededor de 25.000 profesores participan en cada proceso de ascenso.