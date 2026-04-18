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Inscripción Ascenso Docente 2026: maestros competirán por sueldos de hasta S/9.800 en estas fechas clave

Con 135,000 docentes habilitados para postular y un promedio de 25,000 participantes en cada proceso, el ascenso sigue siendo un reto debido a los requisitos de evaluación y trayectoria profesional.

Inicia el Concurso de Ascenso Docente 2026
Inicia el Concurso de Ascenso Docente 2026 | Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció el inicio de inscripciones para el Concurso de Ascenso Docente 2026, cuyo registro estará habilitado desde el 16 de abril hasta el 4 de mayo. Este proceso representa una oportunidad para que los maestros de la Carrera Pública Magisterial accedan a cargos de mayor responsabilidad y, en consecuencia, mejoren sus ingresos.

La CPM cuenta con ocho escalas de ascenso, en las que tanto las funciones como las remuneraciones aumentan progresivamente. El primer examen será la Prueba Nacional, programada para el próximo 13 de septiembre.

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¿Cuánto gana un docente según la escala magisterial?

En la primera escala, un docente percibe entre S/3.500 y S/4.670, según la jornada laboral, mientras que en la octava escala el ingreso puede alcanzar entre S/7.350 y S/9.800.

“Además, a partir de la tercera escala, los docentes pueden aspirar a cargos como directores de colegios o de UGEL”, explicó el director general de Desarrollo Docente del Minedu, Eloy Cantoral, a la agencia Andina.

Pese a ello, solo 140 maestros forman parte actualmente de la octava escala, una cifra mínima frente a los más de 430.000 docentes que integran la Carrera Pública Magisterial.

Escala MagisterialJornada 30 horasJornada 40 horas
Octava7.351,479,801.96
Sétima6.651,338,868.44
Sexta6.126,238,168.30
Quinta5.251,057,001.40
Cuarta4.550,916,067.88
Tercera4.200,845,601.12
Segunda3.850,775,134.36
Primera3.500,704,667.60

¿Cuántos docentes postulan al ascenso?

El acceso a la escala más alta exige varios años de trayectoria profesional y el cumplimiento de evaluaciones permanentes, por lo que alcanzar este nivel sigue siendo un reto para la mayoría.

En el concurso realizado el año pasado participaron cerca de 100.000 maestros, de los cuales 18.500 lograron ascender. Desde marzo último, sus remuneraciones fueron actualizadas de acuerdo con su nueva escala.

Para esta edición, 135.000 docentes nombrados están habilitados para postular. Según Cantoral, el promedio histórico muestra que alrededor de 25.000 profesores participan en cada proceso de ascenso.

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