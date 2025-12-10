HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Economía

Precio de combustibles HOY 10 de diciembre: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Revisa los precios de combustibles HOY, miércoles 10 de diciembre del 2025, en el Perú —GNV, GLP, diésel, gasolina (gasohol) y balón de gas— en los principales grifos del país. Comparamos tarifas en Lima, Callao, Piura, Trujillo, Chiclayo, Puno, Tacna, Arequipa, Cusco e Iquitos y te dejamos el link oficial de Facilito de Osinergmín para consultar los costos en tiempo real.

Conoce los precios del combustible a nivel nacional. Créditos: Almendra Ruesta / La República.
Conoce los precios del combustible a nivel nacional. Créditos: Almendra Ruesta / La República.

Los precios de los combustibles en el Perú, hoy miércoles 10 de diciembre del 2025, registran variaciones en GNV, GLP, diésel, gasohol regular, gasohol premium, así como en el balón de gas doméstico de 10 kg.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Estos cambios relacionados con el comportamiento internacional del petróleo, el tipo de cambio y los costos internos de producción, impactan en el gasto familiar, el transporte público y privado, y los servicios que dependen del combustible.

TE RECOMENDAMOS

Las TRES CLAVES para reactivar la economía del Perú: APP, OXI y fondos soberanos | #ECONOW

La República te trae un recorrido real por los grifos en diferentes regiones del Perú.

Precios de combustibles en el país

GNV
(m3)		GLP
(GALÓN) 		DIÉSEL
(GALÓN) 		GASOLINA (GASOHOL) REGULAR (GALÓN) GASOLINA (GASOHOL) PREMIUM (GALÓN)
PIURA S/2,00 S/6,08 S/16,49 S/15,19 S/17,73
TRUJILLO --- S/4,99 --- S/13,84 S/15,34
AREQUIPA --- S/5,71 S/14,09 S/12,99 S/14,29
CUSCO S/2,40 S/10,35 S/14,89 S/13,39 S/14,35
TACNA --- S/6,55 S/ 17,79 S/14,99 S/17,99
IQUITOS --- --- S/13,50 S/15,90 S/ 16,70

Precios del balón de gas doméstico

BALÓN DE GAS 10 KG
PIURA S/49,00
TRUJILLO S/45,00
AREQUIPA S/44,00 - S/45,50
CUSCO S/50,00 - S/55,00
TACNA S/57,00
IQUITOS S/72,50

¿Cómo conocer el precio de la gasolina en Perú?

Los ciudadanos pueden consultar el precio actualizado del GNV, GLP, diésel, gasolina (gasohol) y el balón de gas doméstico a través de la plataforma Facilito de Osinergmín. Esta herramienta permite revisar los costos por tipo de combustible, por establecimiento y por ubicación. Además, muestra las variaciones en tiempo real para que las personas conozcan los costos más bajos cerca de su zona.

Con Facilito, consultar los precios de la gasolina, el diésel, el GNV y el balón de gas se convierte en un proceso rápido, confiable y accesible para todos los ciudadanos del Perú.

Link para revisar costos de los combustibles en tiempo real

Accede al siguiente link para conocer el precio de los combustibles en Lima y en todas las regiones del Perú: https://www.facilito.gob.pe. La plataforma permite a los usuarios identificar las estaciones con precios más competitivos y planificar sus compras de combustible. Asimismo, con dicho link se puede conocer los locales de venta, plantas envasadoras, distribuidores, teléfonos y más detalles.

Pasos para ingresar a Facilito de Osinergmín

  • Ingresa a Facilito desde la página web o la aplicación móvil.
  • Selecciona el tipo de combustible (gasolina, gasohol, diésel, GNV o GLP) y la región deseada.
  • Revisa el listado completo de estaciones de servicio autorizadas, con sus precios actualizados de gasolina y otros combustibles y la fecha de vigencia de los datos.

(Con información de corresponsales de La República)

Notas relacionadas
Precio de combustibles en Perú este 9 de diciembre: costo de gasohol regular, balón de gas y el LINK para revisar costos a tiempo real

Precio de combustibles en Perú este 9 de diciembre: costo de gasohol regular, balón de gas y el LINK para revisar costos a tiempo real

LEER MÁS
Precio de combustibles en Perú este 21 de noviembre: costo de gasohol regular, balón de gas y el LINK para revisar costos a tiempo real

Precio de combustibles en Perú este 21 de noviembre: costo de gasohol regular, balón de gas y el LINK para revisar costos a tiempo real

LEER MÁS
Precio de combustibles en Perú este 28 de noviembre: costo de gasohol regular, balón de gas y el LINK para revisar costos a tiempo real

Precio de combustibles en Perú este 28 de noviembre: costo de gasohol regular, balón de gas y el LINK para revisar costos a tiempo real

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Aduanas lanza remate navideño: smartphones, parlantes, bicicletas y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual 2025

Aduanas lanza remate navideño: smartphones, parlantes, bicicletas y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual 2025

LEER MÁS
Se cae intento del Gobierno de favorecer a grandes agroexportadoras con subsidio de S/2.000 millones

Se cae intento del Gobierno de favorecer a grandes agroexportadoras con subsidio de S/2.000 millones

LEER MÁS
Aguinaldo de diciembre 2025: gobierno oficializa pago de S/300 para trabajadores del sector público

Aguinaldo de diciembre 2025: gobierno oficializa pago de S/300 para trabajadores del sector público

LEER MÁS
Aumentan salario y beneficios para trabajadores de construcción civil en 2026

Aumentan salario y beneficios para trabajadores de construcción civil en 2026

LEER MÁS
Petroperú: directorio decide incluir a su edificio de San Isidro en la lista de activos no estratégicos para venta

Petroperú: directorio decide incluir a su edificio de San Isidro en la lista de activos no estratégicos para venta

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

Economía

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

Precios en mercados HOY 8 de diciembre: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Aumentan salario y beneficios para trabajadores de construcción civil en 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025