Miniván cae a un abismo en Huancavelica: al menos un fallecido y ocho docentes heridos deja trágico accidente

El despiste y caída de la camioneta al abismo dejó un muerto y ocho heridos. | Foto: Coer/composición LR

El despiste y caída de la camioneta al abismo dejó un muerto y ocho heridos. | Foto: Coer/composición LR

Un aparatoso accidente ocurrido en la provincia de Churcampa, en la región Huancavelica, dejó como saldo al menos un fallecido y ocho docentes heridos. El hecho se produjo luego de que una minivan se despistara y volcara, precipitándose a un abismo de aproximadamente 100 metros de profundidad.

El trágico suceso ocurrió en el sector Lechuguillas, en la vía que conecta la ciudad de Huancayo con el centro poblado de Palermo. Tras la alerta a las autoridades, se desplegó un operativo de rescate en el que participaron efectivos de emergencia y profesionales de salud del distrito de Paucarbamba, quienes brindaron atención y realizaron labores de estabilización a los afectados.

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¿Cómo fue el monitoreo de las autoridades?

De acuerdo con información del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), las autoridades concentraron sus esfuerzos en el rescate y la estabilización de los ocho heridos. En las labores intervino personal del puesto de salud de Huancavelica, que brindó los primeros auxilios y la atención de emergencia en el lugar de los hechos.

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Entre los heridos se encuentran Alejandro Alvinagorda Quispe (42), Julián Alvinagorda Huachaca (52) y Víctor Zambrano Jorge (40), quienes presentan múltiples contusiones. Asimismo, Sofía Lidia Jorge Ccora (29) sufrió politraumatismo y una fractura en la mandíbula.

También resultaron lesionados los menores de iniciales I. U. J. (11), con policontusiones; N. H. Q. (12), policontuso y con una herida en el labio; L. A. C. (12), quien presenta fractura de tibia derecha; y S. H. Q. (11), con fractura en el tobillo.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según las primeras indagaciones y las declaraciones de los testigos, la camioneta colectiva de color plomo que trasladaba a los pasajeros habría perdido el control al tomar una curva, lo que provocó que se cayera al vacío. A causa del fuerte impacto, el conductor del vehículo, Basilio Quispe Huamán (53), falleció en el lugar del incidente.

Inmediatamente, pobladores de la zona acudieron al lugar de los hechos para auxiliar a los heridos, quienes fueron trasladados de emergencia al centro de salud del distrito de Paucarbamba. Debido a la urgencia, algunos incluso tuvieron que ser llevados en un camión.