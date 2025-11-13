HOYSuscripcion LR Focus

Escolar de 14 años fallece dentro de colegio tras presunta negligencia
Sociedad

Inauguran la primera sede rural de la Biblioteca Nacional en Huancavelica, creada por y para la comunidad andina

Este espacio, llamado “Yachaq Sunqu”, promueve la lectura y el acceso a la cultura y es considerado como la primera sede rural de la Biblioteca Nacional del Perú en el centro poblado Nueva Esperanza.

Inauguran la primera sede rural de la Biblioteca Nacional en Huancavelica. Foto: difusión
Inauguran la primera sede rural de la Biblioteca Nacional en Huancavelica. Foto: difusión | difusión

En el centro poblado Nueva Esperanza de Chonta, en Huancavelica, la lectura ha encontrado un nuevo hogar. Allí se inauguró la primera sede rural de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), un espacio bautizado por los vecinos como “Yachaq Sunqu”, que en quechua significa Corazón del saber. Esta apertura marca un hecho histórico para la institución y para miles de familias que viven en zonas donde los libros y el acceso a la cultura aún son un lujo.

El evento fue encabezado por Juan Yangali Quintanilla, jefe institucional de la BNP, quien destacó que esta sede es solo el inicio de una red de bibliotecas rurales y centros culturales comunitarios que buscará llevar lectura, tecnología y conocimiento a comunidades campesinas y nativas en todo el país.

Una biblioteca nacida desde la comunidad

La inauguración de “Yachaq Sunqu” no fue un acto protocolar más. Acompañados por el sonido del arpa y el violín, los comuneros celebraron la apertura de un espacio que ellos mismos ayudaron a levantar. La jornada empezó con el primer izamiento descentralizado de la bandera nacional organizado por la Biblioteca Nacional en el Colegio Antonio Brack Egg, donde participaron seis comunidades campesinas cercanas, todas beneficiarias directas del nuevo centro cultural.

Entre danzas, lecturas compartidas, poesía y teatro de sombras, niñas y niños ingresaron por primera vez a un lugar pensado especialmente para ellos. “La biblioteca fue construida por la comunidad y para la comunidad” fue la frase que más se escuchó durante la ceremonia, reflejando el orgullo colectivo que generó el proyecto.

Tradición y modernidad en un mismo espacio

La sede rural ocupa 360 metros cuadrados y combina materiales tradicionales con recursos tecnológicos. En sus estantes descansan más de 1,600 libros en lenguas originarias, braille y español, además de material lúdico y pedagógico bilingüe. También cuenta con audiolibros, computadoras con acceso libre a wifi, un área de ciencias y un pequeño laboratorio, pensado para los estudiantes del lugar.

Uno de los elementos más valorados por los comuneros es el “calendario agrícola”, una herramienta que resume las labores productivas y festivas del año, integrando el conocimiento ancestral con los nuevos recursos educativos. El diseño del edificio fue resultado de un proceso participativo, donde los propios vecinos definieron cómo debía ser su biblioteca.

Según la Encuesta Nacional de Lectura 2022, solo el 3% de la población rural del Perú tiene acceso a una biblioteca física. Las distancias, el clima y la falta de infraestructura cultural han limitado durante años el derecho a la lectura en estas zonas.

