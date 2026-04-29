Sacerdote Omar Sánchez es denunciado ante el Dicasterio del Vaticano por presunto abuso a un joven

El sacerdote peruano Omar Sánchez ha sido denunciado ante el Dicasterio de la Fe del Vaticano por presuntamente haber cometido abuso sexual contra un joven cuya identidad ha sido resguardada. Según la investigación del portal periodístico Epicentro, la denuncia contra Sánchez fue enviada a la Santa Sede y lleva la firma del denunciante y de uno de sus familiares, quienes afirman que el sacerdote ejerció abusos contra él desde 2019.

Sánchez es secretario general de la sede de Cáritas —también conocida como la Asociación de las Bienaventuranzas—, organización no gubernamental perteneciente a la Iglesia católica, en el distrito de Lurín. Es en este espacio donde se habrían cometido los presuntos abusos. Además, el sacerdote es conocido por su presencia mediática en programas de streaming locales y por su posicionamiento político "en contra del comunismo".

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Sánchez habría abusado de joven en situación de vulnerabilidad

La denuncia afirma que el presunto agraviado padecía una adicción que habría sido fomentada por el propio sacerdote. Según la publicación del medio mencionado, el relato también ofrece numerosos detalles acerca de la participación de la familia de la víctima en los asuntos financieros del padre Sánchez.

"Desde que conocimos al Sacerdote P. Omar Alonso Sánchez Portillo nos hizo creer, que su mayor preocupación era recuperar a Rafael (nombre cambiado), sacarlo de su adicción, cuando en realidad estaba tejiendo una tela de araña alrededor de él, y de nosotros mismos, para satisfacer sus más bajos deseos libidinosos y para utilizarnos a todos en sus actos delictivos a nivel canónico. Todo era, y es, una farsa que le ha servido para abusar de una persona vulnerable y de sus familiares. Quiero evitar que cualquier otra persona vulnerable, ya sea menor o mayor de edad, pueda ser abusada y manipulada por él", señala un fragmento de la denuncia reproducido por Epicentro.

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Un familiar de la víctima sostuvo que uno de los motivos para presentar esta denuncia es evitar que el sacerdote pueda engañar a otras personas. El documento solicita que se imponga una pena canónica contra el padre Sánchez por transgredir el Sexto Mandamiento con personas vulnerables, así como por los delitos de abuso de poder y el incumplimiento de las obligaciones especiales establecidas en el canon 1392.

Hasta el momento, el padre Sánchez no se ha pronunciado sobre la acusación.