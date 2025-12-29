El regidor fue castigado por incumplir con la entrega de panetones y juguetes anunciados para la chocolatada navideña. | Foto: composición LR/24 Horas

El regidor fue castigado por incumplir con la entrega de panetones y juguetes anunciados para la chocolatada navideña. | Foto: composición LR/24 Horas

En Huancavelica, el regidor Santiago Mendoza terminó castigado a chicotazos por los pobladores de la comunidad de Huancahuanca tras incumplir con las actividades de la chocolatada navideña. Según señalaron los comuneros, el castigo se produjo luego de que no se concretara la entrega de panetones y juguetes, actividad que se había anunciado como destinada a beneficiar a niñas, niños y familias de la zona.

Los pobladores también responsabilizaron al alcalde de la Municipalidad Distrital de Huancahuanca, Juvencio Taipe, por la falta de organización del evento y su escaso compromiso con las actividades sociales. Asimismo, solicitaron un pronunciamiento oficial de las autoridades y una explicación para conocer el destino de los productos anunciados que se les prometieron para Navidad.

En las imágenes difundidas por el programa 24 Horas se observa cómo el regidor fue sujetado por un grupo de pobladores de la comunidad durante el momento en que recibió el castigo. El hecho ocurrió frente a los vecinos de la zona, quienes habían llegado hasta el lugar para participar del evento navideño.

"Por falta de panetones y juguetes. Ahí (está) el regidor Santiago Mendoza", "¿Dónde están (los panetones y juguetes)? ¿Dónde están?", se les escucha decir a los comuneros.

¿Dónde se ubica el distrito de Huancahuanca?

Huancahuanca es uno de los 12 distritos andinos que conforman la provincia de Angaraes y se ubica en la región Huancavelica, al sur del Perú. Esta zona es conocida por su herencia colonial, su actividad agrícola y ganadera, así como por la preservación de costumbres andinas que se reflejan en la vida cotidiana y en la tranquilidad de sus calles.