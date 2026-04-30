Franco Velazco salió al frente para responder a las recientes declaraciones de Jorge Fossati. El administrador de Universitario de Deportes se mostró muy fastidiado por las críticas del experimentado entrenador y sorprendió al revelar las exigencias que pidió el ‘Nonno’ para quedarse.

Hace algunos días, el ahora técnico del Liverpool de Uruguay mencionó que no tenía la “misma mentalida que las personas que se encuentran en el club”.

Franco Velazco apuntó contra Jorge Fossati

“Yo he sido respetuoso en no dar comentarios y mantener ese acuerdo de palabra de reserva de información; sin embargo, pese a que ya tiene equipo, no pierde la oportunidad de hablar de la U y algunos de sus funcionarios; y yo me siento aludido”, manifestó en conferencia de prensa.

Durante su intervención, el adminsitrador de la U recordó la frustrada negociación que tuvo con Jorge Fossati a inicios de año para que siga al mando del equipo. Velazco reveló una serie de exigencias que pidió el DT.

“No se pudo mantener la relación contractual porque tenemos una política institucional que está por encima de cualquier persona. No podemos permitir un profesional que tiene contrato y te pida doble del sueldo, autos de alta gama, asientos de primera clase y tener decisiones en la parte comercial del club. Eso no lo podemos permitir”, agregó.

“Estoy obligado a hablar de cosas que yo he tenido que conservar, pero si el profesor tomó la decisión de hablar y dejar en mala posición a las personas que trabajan aquí, me corresponde hacer esta aclaración. Espero no volver a hablar más de él”, concluyó.

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