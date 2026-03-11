HOYSuscripcion LR Focus

Tragedia en el Callao: dos asesinatos y ataque armado en una sola noche en estado de emergencia

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si alguno de los hechos está vinculado a disputas entre organizaciones criminales que operan en la zona. Mientras tanto, los vecinos denuncian que la violencia persiste pese a las medidas excepcionales adoptadas por el Gobierno.

En menos de 24 horas, el Callao fue escenario de una cadena de ataques armados que provocaron dos muertes y dos heridos, en medio del estado de emergencia en Lima Metropolitana.
En menos de 24 horas, el Callao fue escenario de una cadena de ataques armados que provocaron dos muertes y dos heridos, en medio del estado de emergencia en Lima Metropolitana. | Difusión

En menos de 24 horas, el Callao volvió a ser escenario de una cadena de ataques armados que dejó dos personas muertas y dos heridos, en medio del estado de emergencia que rige en Lima Metropolitana y en el primer puerto.

Estos hechos se producen en un contexto de creciente inseguridad en el Callao. De acuerdo con registros de criminalidad, la región chalaca acumula al menos 41 asesinatos en lo que va del 2026. Este número de homicidios es mayor al registrado en el mismo periodo de cualquier año anterior.

lr.pe

Suboficial acribillado

El caso más grave ocurrió en la madrugada del miércoles 11 de marzo, cuando sicarios asesinaron al suboficial de tercera Mycol Ramírez León, de 30 años, quien laboraba en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao. De acuerdo con las primeras diligencias policiales, el agente fue atacado alrededor de la 1:55 a. m. en la puerta de su vivienda, ubicada en la intersección del jirón 2B con la avenida Insurgentes, en Bellavista, a solo dos cuadras de la sede policial donde trabajaba.

Testigos indicaron que dos sujetos lo esperaban cerca del inmueble y, al verlo salir, abrieron fuego sin mediar palabra. El cuerpo del suboficial presentaba múltiples impactos de bala. Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento del atentado y la posterior fuga de los delincuentes.

La Policía cercó el área para realizar los peritajes de criminalística y recoger evidencias. Una de las principales hipótesis apunta a que el crimen estaría vinculado con la labor policial del agente, quien habría recibido amenazas previas. Según información preliminar, incluso se habría mudado recientemente a esa vivienda como medida de seguridad.

Ultiman a otro hombre en Bellavista

Horas antes, otro atentado terminó con la vida de Jean Paul Guerrero Rebaza, expareja y padre de la hija de la bailarina Angye Zapata. El asesinato ocurrió la noche del martes 10 de marzo, aproximadamente a las 8:10 p. m., en la cuadra 50 de la avenida Óscar R. Benavides (ex Colonial), en la urbanización San Joaquín.

Según testigos, el hombre se encontraba fuera de un condominio hablando por teléfono cuando fue interceptado por sujetos que se desplazaban en una motocicleta. Al notar la situación, intentó correr para ponerse a salvo, pero los delincuentes le dispararon en repetidas ocasiones.

En la escena del crimen se hallaron cerca de 14 casquillos de bala. Personal de Serenazgo trasladó al herido al hospital Alberto Leonardo Barton Thompson; sin embargo, falleció poco después. De acuerdo con la información policial, Guerrero Rebaza registraba antecedentes por posesión ilegal de armas, microcomercialización de drogas y otros delitos, por lo que los investigadores no descartan que se trate de un posible ajuste de cuentas.

Ataque a pareja

El tercer hecho violento ocurrió horas después en el jirón Tacna Norte, en el parque Ramón Castilla, también en el Callao. Una pareja de jóvenes, de 21 y 25 años, fue atacada a balazos mientras conversaba en una banca. Vecinos del sector relataron que escucharon hasta diez disparos, lo que generó pánico entre los residentes de la zona.

Ambos heridos fueron trasladados a un centro de salud cercano para recibir atención médica. Según testigos, la joven viviría a pocos metros del lugar, muy cerca de un local de la central de monitoreo de seguridad del distrito.

Operativo PNP

En paralelo, la Policía Nacional informó sobre la captura de un presunto integrante de la banda criminal “La Batería de Manchay”, dedicada al cobro de cupos a comerciantes y transportistas en Lima Este. La intervención se realizó en Manchay, donde el sujeto —de nacionalidad extranjera— fue reducido por los agentes tras amenazar a los efectivos.

Durante el operativo se le incautó un arma de fuego abastecida, así como 79 ketes de pasta básica de cocaína, marihuana y clorhidrato de cocaína. El detenido registra antecedentes por tráfico ilícito de drogas, según la PNP.

