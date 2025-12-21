Un grave accidente de tránsito en la vía Ticrapo–Mollepampa, Huancavelica, dejó ocho muertos y siete heridos. Una combi se despistó y cayó a un abismo de 200 metros. | Composición LR

Un trágico accidente de tránsito se registró la mañana del sábado 20 de diciembre en la vía nacional Ticrapo–Mollepampa, en la región Huancavelica. Una camioneta tipo combi se despistó y cayó a un abismo de aproximadamente 200 metros, lo que dejó un saldo de ocho personas fallecidas y siete heridas de gravedad.

El hecho ocurrió en el anexo de Chauga, jurisdicción del distrito de Ticrapo. Según informaron las autoridades locales, las víctimas murieron de manera instantánea debido a la violencia del impacto. Entre los fallecidos se encuentran cinco menores de edad y tres adultos. De acuerdo con la policía, los pasajeros se dirigían a una chocolatada cuando ocurrió el accidente.

Lista de heridos y fallecidos en accidente de Huancavelica

Fallecidos:

Guillermo Martínez Loza

Ahmed Martínez Arteaga

Maricruz Cerón Lara

Yareli Calderón Herrera

Claribeth Calderón Herrera

Lidia Arteaga Chávez

Hildauro Mejía Arteaga

Una persona aún no identificada

Heridos:

Olivia Martínez Arteaga

Haly Martínez Arteaga

Anthony Medina Colquepisco

Danna Medina Cerón

Elida Machuca Herrera

Maryori Mejía Ventura

Jackeline Ventura Colquepisco

Los siete heridos fueron rescatados con el apoyo de personal de salud, efectivos policiales y pobladores de la zona, quienes realizaron labores de auxilio en condiciones geográficas adversas. Posteriormente, fueron trasladados de emergencia al Hospital Departamental de Pisco, donde permanecen bajo atención médica especializada.

Autoridades decretan duelo distrital

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Huancavelica informó que mantiene el monitoreo permanente del caso, mientras que la Policía Nacional del Perú inició las investigaciones para determinar las causas que originaron el despiste del vehículo.

Ante la magnitud del suceso, la Municipalidad Distrital de Ticrapo declaró duelo distrital y dispuso la suspensión de todas las actividades oficiales prenavideñas en señal de respeto por las víctimas.

