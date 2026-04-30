Un país de América Latina concretó un pacto estratégico con la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo a fin de ejecutar el programa "Nuevas Victorias". | Composición LR/AFP/El 19 Digital

Un país de América Latina concretó un pacto estratégico con la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo a fin de ejecutar el programa "Nuevas Victorias". | Composición LR/AFP/El 19 Digital

La presencia de China en América Latina continúa ampliándose mediante proyectos de alto impacto social, como el impulso a programas de vivienda dirigidos a sectores vulnerables. En este contexto, acuerdos recientes con un país de la región contemplan la construcción de 12.034 casas, enmarcadas en una estrategia más amplia de cooperación bilateral. Según EFE, estos compromisos incluyen una inversión concesional y asistencia técnica canalizada por organismos oficiales chinos.

Autoridades de la nación centroamericana han destacado el alcance de esa alianza como un componente clave del desarrollo nacional. El ministro de Hacienda, Iván Acosta, afirmó que Pekín está “abriendo una amplia posibilidad de financiamiento bajo diferentes modalidades a cero tasa, no reembolsable y demás altamente concesional”.

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¿Qué país lidera el proyecto habitacional junto a China?

Nicaragua concretó un pacto estratégico con la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo a fin de ejecutar el programa Nuevas Victorias. Este plan estatal proyecta la edificación de más de 12.000 unidades residenciales en diversos puntos del territorio centroamericano. El esquema busca reducir el déficit de hogares para ciudadanos con bajos ingresos económicos y asegurar entornos urbanos dignos mediante el respaldo del gigante asiático.

La ejecución técnica avanza por etapas y ya suma 920 residencias entregadas en la capital durante el primer ciclo de obras. En 2026 inició la construcción de 720 inmuebles adicionales, lo cual garantiza la continuidad del proceso constructivo. Según la copresidenta Rosario Murillo, esos trabajos pretenden “mejorar las condiciones de vida de miles de familias nicaragüenses”.

El acceso a la propiedad privada con facilidades crediticias accesibles constituye el pilar central para mitigar la pobreza estructural en la nación. Las urbanizaciones integran servicios básicos completos para fomentar comunidades organizadas y sostenibles, de acuerdo con los datos de El 19 Digital. La meta global confirma la magnitud de esta política pública y su impacto directo en el bienestar social a nivel nacional.

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¿Cuáles son los materiales y dimensiones de estas viviendas?

El programa habitacional en Nicaragua ofrece unidades de 60 metros cuadrados con una distribución funcional de dos dormitorios, sala-comedor, cocina y baño. Según reportes de Prensa Latina y medios oficiales, cada hogar garantiza acceso a "agua potable, electricidad y alumbrado público" para los beneficiarios.

La construcción emplea bloques de concreto reforzado junto a estructuras metálicas y techos con láminas de zinc ante climas adversos. Estas casas incorporan "pisos de cerámica y sistemas eléctricos empotrados", elementos que aseguran una mejora real en la seguridad y habitabilidad frente a edificaciones precarias.

¿En qué consisten los otros acuerdos energéticos entre China y Nicaragua?

La alianza estratégica entre ambas naciones prioriza la construcción de plantas para la generación de 150 megavatios de energía térmica. Ernesto Martínez, presidente de la Empresa Nicaragüense de Electricidad, explicó que esta obra permitirá “incrementar la capacidad instalada del Estado de Nicaragua” y estabilizar el suministro eléctrico.

Dicha cooperación abarca también rubros como agricultura e infraestructura bajo una visión de expansión geopolítica. Al respecto, el titular Luo Zhaohui destacó que el gigante asiático mantiene “compromisos y esperanzas con nuestro futuro”, mediante proyectos bilaterales que fortalecen el desarrollo económico regional, según reportes de EFE.