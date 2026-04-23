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Sociedad

En una caja de arena: estudiantes peruanos crean sistema que eleva la temperatura de viviendas en zonas de helada

Este innovador diseño desarrollado por estudiantes de Arequipa eleva la temperatura en viviendas hasta cerca de 20 °C, como alternativa sostenible frente a heladas que pueden llegar a los -15 °C en zonas altoandinas.

Estudiantes peruanos crean innovadora "batería de arena" para combatir heladas en zonas altoandinas
Estudiantes peruanos crean innovadora "batería de arena" para combatir heladas en zonas altoandinas | Cortesía

Un grupo de estudiantes arequipeños de la Universidad Continental ha desarrollado una innovadora propuesta para enfrentar las heladas en las zonas altoandinas del país: la denominada batería de arena. Se trata de un sistema que almacena calor solar durante el día y lo libera por la noche, lo que permite elevar la temperatura de las viviendas hasta cerca de los 20°C.

El proyecto surge como una alternativa sostenible para miles de familias que viven en regiones donde las temperaturas pueden descender hasta los -15°C durante la temporada de heladas, un fenómeno climático que impacta cada año a diversas zonas del país.

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En el Perú, las heladas afectan principalmente a poblaciones de Puno, Arequipa, Tacna, Moquegua, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Pasco, Junín y Apurímac, y pueden prolongarse hasta agosto o septiembre.

Conoce cómo funciona la

Conoce cómo funciona la "batería de arena" desarrollada por estudiantes de la Universidad Continental

¿Cómo funciona la batería de arena?

El sistema está diseñado como una caja sellada instalada en la pared de la vivienda. En su interior contiene arena que es calentada durante el día mediante paneles solares ubicados en el exterior de la casa.

Durante la noche, ese calor almacenado se libera a través de un sistema de tubos, permitiendo mantener el interior de la vivienda a una temperatura más estable y cálida.

“No necesita energía eléctrica, tampoco combustible para funcionar, tan solo el sol que nunca falta en la sierra”, explicó Omar Núñez Sucasaire, estudiante de arquitectura del campus Arequipa de la Universidad Continental y uno de los creadores del proyecto.

Un desarrollo nacido desde la investigación universitaria

El invento fue desarrollado por Omar Núñez junto a Fiorela Benavente Alarcón y Alexis Quispe Mamani, estudiantes de arquitectura e ingeniería mecánica, respectivamente. La iniciativa surgió durante su participación en un programa de innovación impulsado por la universidad.

Según los creadores, la idea nació al identificar una problemática común en las zonas altoandinas: la falta de acceso a sistemas de calefacción debido al alto costo o a la ausencia de energía eléctrica.

“Vimos que muchos sistemas para dar calor a las viviendas requieren electricidad o combustible, algo difícil de conseguir en las alturas. Por eso pensamos en aprovechar el sol”, agregó Núñez.

Materiales accesibles y diseño funcional

La batería de arena está fabricada con fibra de cemento, tuberías de metal y un recubrimiento externo de madera. Su diseño permite integrarla a la estructura de la vivienda y conectarla a un panel solar externo.

“A través de los tubos, el panel solar permite el calentamiento de la arena contenida dentro de la batería. Por la noche, basta con liberar el sistema para que el calor ingrese a la vivienda”, detalló el estudiante.

El sistema puede mantener temperaturas interiores de hasta 20°C incluso en condiciones climáticas extremas.

Más allá de su componente tecnológico, el proyecto es presentado por sus creadores como una herramienta de “justicia climática”, al buscar reducir la pobreza energética en zonas vulnerables del país.

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