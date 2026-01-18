HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile
16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile     16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile     16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile     
Sociedad

En lo más profundo de las montañas vive una pequeña civilización con solo tres habitantes: esta es la historia del pueblo abandonado de Quishuar

La historia del pueblo de Quishuar fue difundida a través del canal de YouTube del creador de contenido José Medrano, quien documentó la realidad de esta localidad prácticamente olvidada.

En Quishuar solo viven tres personas: dos hermanas y un vecino que permanecen en el olvidado pueblo
En Quishuar solo viven tres personas: dos hermanas y un vecino que permanecen en el olvidado pueblo | Foto: José Medrano/ Composición LR

Ubicado entre los Andes del Perú, Quishuar permanece completamente aislado de otros centros poblados y enfrenta un progresivo abandono desde hace más de seis décadas. Actualmente, tras 65 años de despoblamiento, solo tres personas continúan viviendo en esta antigua comunidad: dos hermanas y un vecino, quienes se han convertido en los últimos guardianes de un pueblo que alguna vez tuvo vida y movimiento. Sus calles vacías y viviendas silenciosas son testigos de un pasado que se resiste a desaparecer, marcado por la migración y el paso del tiempo.

El youtuber José Medrano logró llegar hasta la localidad y relató en detalle las dificultades de acceso a Quishuar, uno de los mayores desafíos para quienes intentan visitarla. El trayecto exige recorrer caminos extremadamente estrechos y peligrosos, donde un paso en falso puede terminar en una caída al abismo de entre 800 y 1.000 metros. Esta geografía agreste ha sido clave en el aislamiento del lugar y en la decisión de muchos de abandonarlo con el paso de los años.

TE RECOMENDAMOS

ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Pasó 13 años en prisión y quedó en la calle: Julio, el hombre que vive en una de las carreteras más peligrosas de Lima Norte

lr.pe

Los únicos pobladores de Quishuar

Quishuar es, literalmente, el último punto del camino: allí termina la carretera. Quienes aún permanecen en el pueblo subsisten gracias a la agricultura y la ganadería, manteniendo formas de vida antiguas en medio de un entorno complicado. “Esta no es solo la historia de un pueblo abandonado, es la historia de quienes decidieron quedarse cuando todos los demás se fueron”, comentó el influencer.

Una vez en el pueblo, José conoció a Dolores Figueroa Porras, una de las habitantes nacidas en la localidad, quien le brindó más detalles sobre quienes aún viven en Quishuar. “Mi hermana Teodora y Roberto, nomás estamos los tres. Otra gente viene un rato a sembrar y se van”, precisó.

Como muestra de apoyo, el creador de contenido les llevó algunos víveres y una ayuda económica para que contaran con recursos básicos. Asimismo, conoció que en el pasado el pueblo estuvo habitado por numerosas familias, pero la mayoría decidió marcharse a causa de la subversión, migrando a otros lugares y dejando numerosas viviendas abandonadas. Solo en contadas ocasiones algunas personas regresan para visitar sus casas y aprovechar parte de los cultivos.

PUEDES VER: Heladero vende sus productos en concierto de Bad Bunny en Lima y usuarios se sorprenden con el precio: “¿Incluye entrada a la casita?”

lr.pe

¿Dónde esta ubicada Quishuar?

Quishuar es un centro poblado ubicado en la provincia de Tayacaja, en el departamento de Huancavelica, asentado a casi 3.000 metros de altitud entre la cordillera andina. Esta localidad agrícola y ganadera es la capital del distrito homónimo y cuenta con viviendas, servicios educativos y una comunidad que mantiene tradiciones rurales ancestrales. A pesar de su relativamente pequeña población, destaca por su historia y su conexión con pueblos indígenas que han habitado la región desde hace cientos de años.

Notas relacionadas
Pasó 13 años en prisión y quedó en la calle: Julio, el hombre que vive en una de las carreteras más peligrosas de Lima Norte

Pasó 13 años en prisión y quedó en la calle: Julio, el hombre que vive en una de las carreteras más peligrosas de Lima Norte

LEER MÁS
Pagó S/14.50 por 3 kg de pescado en un mercado de Villa El Salvador, pero al verificar peso se lleva gran sorpresa: “Le han robado”

Pagó S/14.50 por 3 kg de pescado en un mercado de Villa El Salvador, pero al verificar peso se lleva gran sorpresa: “Le han robado”

LEER MÁS
Carlos Orozco revela que Fátima Chávez dejó la Roro Network por una mejor oferta laboral: “Regresará a un medio tradicional”

Carlos Orozco revela que Fátima Chávez dejó la Roro Network por una mejor oferta laboral: “Regresará a un medio tradicional”

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
Presunto caso de violencia de género en concierto de Bad Bunny: joven denuncia agresión física y verbal

Presunto caso de violencia de género en concierto de Bad Bunny: joven denuncia agresión física y verbal

LEER MÁS
Padre viaja a Piura para ver a su familia y extranjeros lo matan a golpes: parientes ofrecen S/15.000 por información

Padre viaja a Piura para ver a su familia y extranjeros lo matan a golpes: parientes ofrecen S/15.000 por información

LEER MÁS
Paracetamol bajo alerta en Perú: Digemid reporta más de 2.600 sospechas de reacciones adversas y recomienda suspensión ante síntomas graves

Paracetamol bajo alerta en Perú: Digemid reporta más de 2.600 sospechas de reacciones adversas y recomienda suspensión ante síntomas graves

LEER MÁS
Hombre asesina a su amigo tras una discusión bajo efectos del alcohol en plena vía pública en Arequipa

Hombre asesina a su amigo tras una discusión bajo efectos del alcohol en plena vía pública en Arequipa

LEER MÁS
Vacaciones 2026 dejan con menos semanas de clases a menores: estudiantes de colegios públicos son los más afectados

Vacaciones 2026 dejan con menos semanas de clases a menores: estudiantes de colegios públicos son los más afectados

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

La montaña submarina descubierta por científicos que supera la altura del rascacielos más alto de la Tierra por casi 2.300 metros

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Sociedad

Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025