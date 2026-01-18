Ubicado entre los Andes del Perú, Quishuar permanece completamente aislado de otros centros poblados y enfrenta un progresivo abandono desde hace más de seis décadas. Actualmente, tras 65 años de despoblamiento, solo tres personas continúan viviendo en esta antigua comunidad: dos hermanas y un vecino, quienes se han convertido en los últimos guardianes de un pueblo que alguna vez tuvo vida y movimiento. Sus calles vacías y viviendas silenciosas son testigos de un pasado que se resiste a desaparecer, marcado por la migración y el paso del tiempo.

El youtuber José Medrano logró llegar hasta la localidad y relató en detalle las dificultades de acceso a Quishuar, uno de los mayores desafíos para quienes intentan visitarla. El trayecto exige recorrer caminos extremadamente estrechos y peligrosos, donde un paso en falso puede terminar en una caída al abismo de entre 800 y 1.000 metros. Esta geografía agreste ha sido clave en el aislamiento del lugar y en la decisión de muchos de abandonarlo con el paso de los años.

Los únicos pobladores de Quishuar

Quishuar es, literalmente, el último punto del camino: allí termina la carretera. Quienes aún permanecen en el pueblo subsisten gracias a la agricultura y la ganadería, manteniendo formas de vida antiguas en medio de un entorno complicado. “Esta no es solo la historia de un pueblo abandonado, es la historia de quienes decidieron quedarse cuando todos los demás se fueron”, comentó el influencer.

Una vez en el pueblo, José conoció a Dolores Figueroa Porras, una de las habitantes nacidas en la localidad, quien le brindó más detalles sobre quienes aún viven en Quishuar. “Mi hermana Teodora y Roberto, nomás estamos los tres. Otra gente viene un rato a sembrar y se van”, precisó.

Como muestra de apoyo, el creador de contenido les llevó algunos víveres y una ayuda económica para que contaran con recursos básicos. Asimismo, conoció que en el pasado el pueblo estuvo habitado por numerosas familias, pero la mayoría decidió marcharse a causa de la subversión, migrando a otros lugares y dejando numerosas viviendas abandonadas. Solo en contadas ocasiones algunas personas regresan para visitar sus casas y aprovechar parte de los cultivos.

¿Dónde esta ubicada Quishuar?

Quishuar es un centro poblado ubicado en la provincia de Tayacaja, en el departamento de Huancavelica, asentado a casi 3.000 metros de altitud entre la cordillera andina. Esta localidad agrícola y ganadera es la capital del distrito homónimo y cuenta con viviendas, servicios educativos y una comunidad que mantiene tradiciones rurales ancestrales. A pesar de su relativamente pequeña población, destaca por su historia y su conexión con pueblos indígenas que han habitado la región desde hace cientos de años.