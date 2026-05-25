HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko Fujimori suma aliados y Antauro Humala sigue con Roberto Sánchez | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Habilitan tramo de la Carretera Central en sentido a Chosica tras obras en Cerro Candela

El nuevo recorrido, que va desde la avenida Marco Puente hasta el Hospital de Vitarte, busca reducir los tiempos de desplazamiento que en horas punta llegaban a 40 minutos.

Municipalidad de Ate habilita tramo de la Carretera Central en sentido hacia Chosica
Municipalidad de Ate habilita tramo de la Carretera Central en sentido hacia Chosica | Chosica te pone/facebook
Escuchar
Resumen
Compartir

La Municipalidad de Ate habilitó un tramo de la Carretera Central en sentido hacia Chosica como parte de las obras de ampliación vial ejecutadas en la zona de Cerro Candela. La reapertura restablece la circulación en el eje que conecta Tagore con Santa Clara y Huachipa, luego de las restricciones aplicadas por los trabajos en el corredor.

El sector comprende el recorrido entre la avenida Marco Puente y el Hospital de Vitarte, exclusivamente en dirección este. La intervención forma parte del proyecto de ampliación de la avenida Nicolás Ayllón, uno de los corredores con mayor congestión vehicular en la zona.

TE RECOMENDAMOS

CÉSAR ACUÑA CULPA A LA PRENSA DE SU FRACASO, URRESTI REAPARECE Y YONHY LESCANO EN VIVO | ARDE TROYA

PUEDES VER: Vías elevadas y ‘olas verdes’ para desatorar la autopista Ramiro Prialé

lr.pe

Obra busca mejorar la fluidez vehicular

La reapertura parcial ya permitió una reducción de los tiempos de desplazamiento, que en horas punta alcanzaban hasta 40 minutos, según la comuna. El proyecto apunta a agilizar el tránsito en un eje clave de conexión en Ate y distritos aledaños.

El alcalde distrital Franco Vidal informó que la inauguración total del tramo en ambos sentidos está prevista para fines de junio. El plan incluye la integración con vías principales de la jurisdicción y la conexión hacia el Cercado de Lima dentro del mismo corredor vial.

Las obras registran un avance superior al 50%, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con una inversión de S/13,8 millones y un plazo de ejecución de 210 días calendario. En paralelo, continúan los trabajos complementarios de veredas y adecuación urbana. La obra también implicó la demolición de antiguas edificaciones, entre ellas viviendas, un mercado y un grifo con más de 20 años de antigüedad, de acuerdo con la comuna de Ate.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Anuncian plan de desvíos en av. Ramiro Prialé por obras del bypass Las Torres: fechas y rutas alternas

Anuncian plan de desvíos en av. Ramiro Prialé por obras del bypass Las Torres: fechas y rutas alternas

LEER MÁS
Demuelen construcciones ocupadas por más de 20 años en la Carretera Central para ampliar avenida Nicolás Ayllón

Demuelen construcciones ocupadas por más de 20 años en la Carretera Central para ampliar avenida Nicolás Ayllón

LEER MÁS
Reportan intenso tráfico en la Via Evitamiento a pocas horas del Día de la Madre tras obras en Carretera Central

Reportan intenso tráfico en la Via Evitamiento a pocas horas del Día de la Madre tras obras en Carretera Central

LEER MÁS
Misterioso estadio en provincia peruana

Misterioso estadio en provincia peruana

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Quieres recategorizar tu brevete?

¿Quieres recategorizar tu brevete?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro agrario: productores arroceros y bananeros bloquean vías en varias regiones y exigen declarar en emergencia el sector

Paro agrario: productores arroceros y bananeros bloquean vías en varias regiones y exigen declarar en emergencia el sector

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka del domingo 24 de mayo: conoce cuáles fueron los números ganadores y premios del Pozo Millonario, boliyapa y más

Sorteo de La Tinka del domingo 24 de mayo: conoce cuáles fueron los números ganadores y premios del Pozo Millonario, boliyapa y más

LEER MÁS
Vías elevadas y ‘olas verdes’ para desatorar la autopista Ramiro Prialé

Vías elevadas y ‘olas verdes’ para desatorar la autopista Ramiro Prialé

LEER MÁS
Oficial | MTC amplía permanencia de micros, combis y buses antiguos en Lima y Callao hasta esta fecha

Oficial | MTC amplía permanencia de micros, combis y buses antiguos en Lima y Callao hasta esta fecha

LEER MÁS
Indecopi sanciona a Tiendas Mass por rechazar moneda de S/5 a adulto mayor y no brindarle atención preferencial

Indecopi sanciona a Tiendas Mass por rechazar moneda de S/5 a adulto mayor y no brindarle atención preferencial

LEER MÁS
MTC suspendió la emisión de licencias de conducir electrónicas a nivel nacional por transferencias de competencias a la MML

MTC suspendió la emisión de licencias de conducir electrónicas a nivel nacional por transferencias de competencias a la MML

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025