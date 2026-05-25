Habilitan tramo de la Carretera Central en sentido a Chosica tras obras en Cerro Candela

Municipalidad de Ate habilita tramo de la Carretera Central en sentido hacia Chosica | Chosica te pone/facebook

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La Municipalidad de Ate habilitó un tramo de la Carretera Central en sentido hacia Chosica como parte de las obras de ampliación vial ejecutadas en la zona de Cerro Candela. La reapertura restablece la circulación en el eje que conecta Tagore con Santa Clara y Huachipa, luego de las restricciones aplicadas por los trabajos en el corredor.

El sector comprende el recorrido entre la avenida Marco Puente y el Hospital de Vitarte, exclusivamente en dirección este. La intervención forma parte del proyecto de ampliación de la avenida Nicolás Ayllón, uno de los corredores con mayor congestión vehicular en la zona.

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Obra busca mejorar la fluidez vehicular

La reapertura parcial ya permitió una reducción de los tiempos de desplazamiento, que en horas punta alcanzaban hasta 40 minutos, según la comuna. El proyecto apunta a agilizar el tránsito en un eje clave de conexión en Ate y distritos aledaños.

El alcalde distrital Franco Vidal informó que la inauguración total del tramo en ambos sentidos está prevista para fines de junio. El plan incluye la integración con vías principales de la jurisdicción y la conexión hacia el Cercado de Lima dentro del mismo corredor vial.

Las obras registran un avance superior al 50%, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con una inversión de S/13,8 millones y un plazo de ejecución de 210 días calendario. En paralelo, continúan los trabajos complementarios de veredas y adecuación urbana. La obra también implicó la demolición de antiguas edificaciones, entre ellas viviendas, un mercado y un grifo con más de 20 años de antigüedad, de acuerdo con la comuna de Ate.