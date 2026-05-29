Acusan a fiscal de encabezar red que enviaba droga a Europa: financiaba traslado de burriers y está prófuga

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La fiscal Carmen López Chávez, quien se desempeñaba en la Segunda Fiscalía Penal de Flagrancia Delictiva de Lima Este, se encuentra no habida tras ser acusada de liderar una organización criminal dedicada al envío de burriers hacia Europa.

Según las investigaciones de las autoridades peruanas, la funcionaria se encargaba de financiar el gasto económico que implicaba el traslado de los agentes del tráfico hacia el Viejo Continente. El 14 de mayo, agentes antidrogas de la Policía Nacional (PNP) allanaron su vivienda en San Juan de Lurigancho, pero no la ubicaron.

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Testigos implican a fiscal en red criminal

De acuerdo con la investigación de la Segunda Fiscalía Antidrogas del Callao, la fiscal habría actuado en complicidad con su pareja, Juan Bonifacio Muñoz Tarazona, alias Titi, quien inicialmente habría financiado al grupo delictivo hasta que fue asesinado el 3 de abril de 2024, informó América Noticias.

Tras su muerte, la organización se reestructuró y López habría asumido el liderazgo junto a su hermano Rudy. Entre las evidencias contra la fiscal figuran testimonios de dos colaboradores eficaces. Uno de ellos sostuvo que “(a los encargados de transportar la droga) les pagan entre 4 mil y 5 mil euros, y el kilo (de droga) lo valorizan en Roma por la suma de 28 mil o 30 mil euros”.

Fiscal está no habida, pero detuvieron a sus familiares

La captura de nueve burriers, entre 2022 y 2024, fue clave para destapar este caso. Así se pudo determinar que en noviembre de 2022, la fiscal Carmen López y la burrier sentenciada Gianela Raymundo utilizaron la modalidad de la momia para traer de España capitales ilícitos procedentes del tráfico ilícito de drogas, según un colaborador eficaz.

Hoy la funcionaria se encuentra prófuga, pero su madre y hermano fueron detenidos como presuntos testaferros. En tanto, otros burriers implicados en este caso han sido condenados a más de seis años de prisión por el Poder Judicial del Callao.

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