HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Encuesta IEP: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%
Encuesta IEP: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%     Encuesta IEP: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%     Encuesta IEP: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%     
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

¡Nueva encuesta! Keiko Fujimori supera a Roberto Sánchez por poco | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Acusan a fiscal de encabezar red que enviaba droga a Europa: financiaba traslado de burriers y está prófuga

Carmen López Chávez habría asumido el liderazgo de la organización criminal tras el asesinato de su pareja, en 2024. Su madre y hermano fueron detenidos como presuntos testaferros.

La acusada es la fiscal Carmen López Chávez
La acusada es la fiscal Carmen López Chávez | Composición LR / Captura América
Escuchar
Resumen
Compartir

La fiscal Carmen López Chávez, quien se desempeñaba en la Segunda Fiscalía Penal de Flagrancia Delictiva de Lima Este, se encuentra no habida tras ser acusada de liderar una organización criminal dedicada al envío de burriers hacia Europa.

Según las investigaciones de las autoridades peruanas, la funcionaria se encargaba de financiar el gasto económico que implicaba el traslado de los agentes del tráfico hacia el Viejo Continente. El 14 de mayo, agentes antidrogas de la Policía Nacional (PNP) allanaron su vivienda en San Juan de Lurigancho, pero no la ubicaron.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI VA POR EL TC, CERRÓN EN LA MIRA Y APARECE 'RAFAEL' DEL PADRE OMAR | ARDE TROYA

PUEDES VER: Cae envío de droga: Sunat halla 14 kilos de cocaína escondidos en equipaje de pasajero en Tumbes

lr.pe

Testigos implican a fiscal en red criminal

De acuerdo con la investigación de la Segunda Fiscalía Antidrogas del Callao, la fiscal habría actuado en complicidad con su pareja, Juan Bonifacio Muñoz Tarazona, alias Titi, quien inicialmente habría financiado al grupo delictivo hasta que fue asesinado el 3 de abril de 2024, informó América Noticias.

Tras su muerte, la organización se reestructuró y López habría asumido el liderazgo junto a su hermano Rudy. Entre las evidencias contra la fiscal figuran testimonios de dos colaboradores eficaces. Uno de ellos sostuvo que “(a los encargados de transportar la droga) les pagan entre 4 mil y 5 mil euros, y el kilo (de droga) lo valorizan en Roma por la suma de 28 mil o 30 mil euros”.

Fiscal está no habida, pero detuvieron a sus familiares

La captura de nueve burriers, entre 2022 y 2024, fue clave para destapar este caso. Así se pudo determinar que en noviembre de 2022, la fiscal Carmen López y la burrier sentenciada Gianela Raymundo utilizaron la modalidad de la momia para traer de España capitales ilícitos procedentes del tráfico ilícito de drogas, según un colaborador eficaz.

Hoy la funcionaria se encuentra prófuga, pero su madre y hermano fueron detenidos como presuntos testaferros. En tanto, otros burriers implicados en este caso han sido condenados a más de seis años de prisión por el Poder Judicial del Callao.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Cae envío de droga: Sunat halla 14 kilos de cocaína escondidos en equipaje de pasajero en Tumbes

Cae envío de droga: Sunat halla 14 kilos de cocaína escondidos en equipaje de pasajero en Tumbes

LEER MÁS
El Jimi Hendrix más personal: “Empezar de cero”

El Jimi Hendrix más personal: “Empezar de cero”

LEER MÁS
Capturan a policía que transportaba droga en Cusco valorizada en más de US$ 5 millones

Capturan a policía que transportaba droga en Cusco valorizada en más de US$ 5 millones

LEER MÁS
Misterioso estadio en provincia peruana

Misterioso estadio en provincia peruana

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Quieres recategorizar tu brevete?

¿Quieres recategorizar tu brevete?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Padre ayacuchano cede su derecho a postular a Beca 18 a su hijo y joven logra primer puesto para estudiar Ingeniería en Lima

Padre ayacuchano cede su derecho a postular a Beca 18 a su hijo y joven logra primer puesto para estudiar Ingeniería en Lima

LEER MÁS
No son movilidad personal: motos y trimotos eléctricas deben contar con placa, SOAT y licencia, según AAP

No son movilidad personal: motos y trimotos eléctricas deben contar con placa, SOAT y licencia, según AAP

LEER MÁS
Transportistas confirman paro nacional indefinido para el martes 2 de junio por incumplimiento de promesas del Gobierno

Transportistas confirman paro nacional indefinido para el martes 2 de junio por incumplimiento de promesas del Gobierno

LEER MÁS
Indecopi multa a Banco Falabella con más de S/300.000 por impedir a usuarios presentar reclamos

Indecopi multa a Banco Falabella con más de S/300.000 por impedir a usuarios presentar reclamos

LEER MÁS
Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad vuelve al proceso de licenciamiento luego de seis años de trámites

Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad vuelve al proceso de licenciamiento luego de seis años de trámites

LEER MÁS
¿Habrá fin de semana largo? Estos son los 2 feriados en el mes de junio, según calendario 2026 de Perú

¿Habrá fin de semana largo? Estos son los 2 feriados en el mes de junio, según calendario 2026 de Perú

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025