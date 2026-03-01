HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Universitario vs Alianza Lima: sigue EN VIVO el clásico por la Liga Peruana de Vóley
Universitario vs Alianza Lima: sigue EN VIVO el clásico por la Liga Peruana de Vóley     Universitario vs Alianza Lima: sigue EN VIVO el clásico por la Liga Peruana de Vóley     Universitario vs Alianza Lima: sigue EN VIVO el clásico por la Liga Peruana de Vóley     
Sociedad

Afectados por huaicos en Arequipa le piden a ministra de Ambiente ayudar en las obras: “Que tome la lampa”

Vecinos de la zona alta de Cayma indicaron que solo tienen sacos terreros para enfrentar los posibles próximos huaicos por lluvias. Mientras tanto, siguen removiendo la arena que cubrió el sector.

Huaico cubrió una losa deportiva en Embajada de Japón, en Cayma. Foto: Mirelia Quispe - La República.
Huaico cubrió una losa deportiva en Embajada de Japón, en Cayma. Foto: Mirelia Quispe - La República.

La ministra del Ambiente, Nelly Paredes del Castillo, visitó la asociación de vivienda Embajada de Japón, en la parte alta del distrito de Cayma, Arequipa. Se trata de una de las zonas afectadas por las intensas lluvias. La funcionaria llegó junto a otras autoridades como el gobernador regional Rohel Sánchez, pero se fueron sin dar fechas o acciones concretas frente a posibles nuevos huaicos.

Cuando la ministra y autoridades ingresaron a la cancha de la asociación, ahora cubierta por el barro, algunos vecinos que retiraban los escombros con lampas le pidieron que ayude. "¡Que agarre la lampa, agarre la lampa!", exclamaron, pero ninguna autoridad lo hizo.

TE RECOMENDAMOS

¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Hombre rompe en llanto al ver su vivienda destruida por huaico en Arequipa: “Todo está enterrado”

lr.pe

Compromisos sin fechas

Entre los pedidos más relevantes a largo plazo, fue la ampliación del presupuesto asignado a cada distrito declarado en emergencia.

También se habló de la titulación que necesitan los afectados, la cual requiere cumplir requisitos como la mitigación de riesgos. "Le dimos a conocer al gobernador y a la ministra, por ejemplo, hacer canales en la parte de arriba, para que el desborde baje a la quebrada", declaró uno de los representantes de la zona.

Incertidumbre ante los posibles huaicos

Sin embargo, las acciones a corto plazo quedaron en incertidumbre. Por el momento, los vecinos solo tienen sacos terreros para enfrentar posibles nuevos huaicos. Según especialistas de Senamhi, podrían volver lluvias intensas entre el 7 y 8 de marzo.

"Tendremos que poner nuestros costales de arena (…) es lo que queda, no nos han dado una solución a este problema", dijo Víctor Tupayachi, dirigente de la asociación Embajada de Japón Zona B.

Ministra les pide que usen app para el clima

La ministra del Ambiente refirió que los impactos fueron porque los vecinos se asentaron en zonas peligrosas y les recomendó revisar aplicaciones para clima en sus celulares, aunque los adultos mayores dijeron desconocer estas tecnologías.

Ministra Nelly Paredes sugirió a los vecinos afectados informarse del clima mediante app. Foto: Mirelia Quispe - La República.

Ministra Nelly Paredes sugirió a los vecinos afectados informarse del clima mediante app. Foto: Mirelia Quispe - La República.

"Todo lo que está pasando es porque estamos asentados en zonas peligrosas (…) paran viendo los tiktoks, pero también hay una aplicación de Senamhi, búsquenla para ver las alertas del tiempo”, dijo Nelly Paredes.

Por último, los vecinos pidieron ayuda para ser asesorados legalmente y cumplir con la titulación. Dijeron desconocer exactamente las zonas de riesgo e indicaron que sus municipalidades y el GORE Arequipa deberían guiarlos profesionalmente.

Notas relacionadas
"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

LEER MÁS
¿Se retrasa el inicio de clases? Colegios privados evalúan medida por condiciones climáticas

¿Se retrasa el inicio de clases? Colegios privados evalúan medida por condiciones climáticas

LEER MÁS
Lluvias en Perú: inundaciones en Máncora y Chiclayo tras inicio de El Niño costero 2026

Lluvias en Perú: inundaciones en Máncora y Chiclayo tras inicio de El Niño costero 2026

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Triple choque en la Panamericana Sur: mueren suboficial PNP y pasajero de bus interprovincial en Ica

Triple choque en la Panamericana Sur: mueren suboficial PNP y pasajero de bus interprovincial en Ica

LEER MÁS
Abogado de Marisel Linares responde sobre donación del vehículo a Adrián Villar y reconoce que "no fue elevado a escritura pública"

Abogado de Marisel Linares responde sobre donación del vehículo a Adrián Villar y reconoce que "no fue elevado a escritura pública"

LEER MÁS
“Lo planificó de antemano”: el inesperado giro en el caso del policía que mató a su colega

“Lo planificó de antemano”: el inesperado giro en el caso del policía que mató a su colega

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO por la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley: La 'U' empata el partido

VER Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO HOY con Álex Valera y Hernán Barcos por Liga 1: empatan sin goles

No es Kabul en 2021, como afirmó Grok: imágenes son del ataque contra colegio de Irán del 28 de febrero

Sociedad

Decano del CAL sostiene que padre de Francesca Montenegro y exdefensa de Adrián Villar podrían ser expulsados: ''Problemas éticos y legales''

Línea 2 del Metro ya está al 85% y Ositrán propone conexión con la Línea 1 para acelerar apertura

Padre de familia muere tras recibir un disparo al resistirse al robo de su mochila con dinero de su AFP

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: Fuerza Popular lleva a la reelección a 6 congresistas con menos de 10 leyes aprobadas en casi 5 años

Poder Ejecutivo destinará S/100.000 por distrito y bono mensual a damnificados por lluvias

Sigrid Bazán y Alejandro Cavero habrían presentado información falsa en sus hojas de vida, alerta JEE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025