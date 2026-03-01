Huaico cubrió una losa deportiva en Embajada de Japón, en Cayma. Foto: Mirelia Quispe - La República.

La ministra del Ambiente, Nelly Paredes del Castillo, visitó la asociación de vivienda Embajada de Japón, en la parte alta del distrito de Cayma, Arequipa. Se trata de una de las zonas afectadas por las intensas lluvias. La funcionaria llegó junto a otras autoridades como el gobernador regional Rohel Sánchez, pero se fueron sin dar fechas o acciones concretas frente a posibles nuevos huaicos.

Cuando la ministra y autoridades ingresaron a la cancha de la asociación, ahora cubierta por el barro, algunos vecinos que retiraban los escombros con lampas le pidieron que ayude. "¡Que agarre la lampa, agarre la lampa!", exclamaron, pero ninguna autoridad lo hizo.

Compromisos sin fechas

Entre los pedidos más relevantes a largo plazo, fue la ampliación del presupuesto asignado a cada distrito declarado en emergencia.

También se habló de la titulación que necesitan los afectados, la cual requiere cumplir requisitos como la mitigación de riesgos. "Le dimos a conocer al gobernador y a la ministra, por ejemplo, hacer canales en la parte de arriba, para que el desborde baje a la quebrada", declaró uno de los representantes de la zona.

Incertidumbre ante los posibles huaicos

Sin embargo, las acciones a corto plazo quedaron en incertidumbre. Por el momento, los vecinos solo tienen sacos terreros para enfrentar posibles nuevos huaicos. Según especialistas de Senamhi, podrían volver lluvias intensas entre el 7 y 8 de marzo.

"Tendremos que poner nuestros costales de arena (…) es lo que queda, no nos han dado una solución a este problema", dijo Víctor Tupayachi, dirigente de la asociación Embajada de Japón Zona B.

Ministra les pide que usen app para el clima

La ministra del Ambiente refirió que los impactos fueron porque los vecinos se asentaron en zonas peligrosas y les recomendó revisar aplicaciones para clima en sus celulares, aunque los adultos mayores dijeron desconocer estas tecnologías.

Ministra Nelly Paredes sugirió a los vecinos afectados informarse del clima mediante app. Foto: Mirelia Quispe - La República.

"Todo lo que está pasando es porque estamos asentados en zonas peligrosas (…) paran viendo los tiktoks, pero también hay una aplicación de Senamhi, búsquenla para ver las alertas del tiempo”, dijo Nelly Paredes.

Por último, los vecinos pidieron ayuda para ser asesorados legalmente y cumplir con la titulación. Dijeron desconocer exactamente las zonas de riesgo e indicaron que sus municipalidades y el GORE Arequipa deberían guiarlos profesionalmente.